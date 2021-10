Inda: El Papa parece "el representante del diablo en la tierra"

El Mundo

Entrevista a Leopoldo López. "Existe el riesgo de que la UE legitime el fraude electoral en Venezuela". "Pedro Sánchez anuncia un proyecto de impulso del español para aprovechar su "alto valor estratégico". ¡Anda!, con lo que se rió de Ayuso y ahora le copia la idea. Tampoco es la primera vez, vaya. Rosell se lía a bofetadas con Pedro Sánchez el conciliador. "A muchos de los que lo escucharon ayer (y fundamentalmente al propio Rajoy) les sorprenderían cuanto menos esos llamamientos a la responsabilidad de Estado en boca de alguien que popularizó el 'no es no' para escenificar su negativa a facilitar la investidura de Rajoy tras las elecciones de 2016". Pedro ya no sorprende a nadie.

"Ayer, además, se cumplían cinco años desde que Sánchez, tras intentar infructuosamente manipular una votación en el comité federal de su partido, tuvo que dimitir de la secretaría general, precisamente por su obstinación en bloquear la colaboración con el PP y apostar por el pacto con la izquierda populista, el independentismo catalán y los herederos de ETA. Justo la alianza que lo mantiene hoy en poder, pero que le obliga a mantener políticas sectarias que le han llevado a romper toda comunicación con el líder del PP, Pablo Casado, a quien no informa, ni siquiera telefónicamente, de asuntos que comprometen al Estado, a gobernar mediante decretos ley y de espaldas al Parlamento, a tratar de politizar las instituciones judiciales y, en fin, a ceder a las peticiones rupturistas de los independentistas catalanes y de la izquierda abertzale". Y a insultarle si se le ocurre hacer oposición. Sánchez gobierna contra media España, fundamentalmente contra los madrileños, eso ya lo tenemos todos muy claro.

Jorge Bustos compara a Casado y Ayuso. "Ayuso es una mujer de acción, no de pensamiento. Desprecia el debate doctrinario que a Casado le apasiona. Por eso ha diseñado una convención hipertrófica que jamás podría interesar a los votantes y ni siquiera a los periodistas, adictos al fulanismo y alérgicos a la teoría porque todos los periodistas políticos llevan dentro un reportero del corazón". "A Casado le importa todavía lo que digamos los columnistas de él, ingenuidad imperdonable que Sánchez jamás ha cometido". Pues contigo se va a llevar hoy un disgusto.

Dice Bustos que "el impacto perfectamente descriptible de esta convención resulta irrelevante para sus aspiraciones de llegar a La Moncloa. La presidencia se la dará o no el hartazgo de los españoles". Vamos, que está perdiendo el tiempo porque su convención itinerante no le importa ni al tato, eso sí, se puede contentar con que los suyos le aplaudan a rabiar, pero es lo único que va a conseguir.

Ayuso, sin embargo, "practica el liberalismo" pero "-no se pasa el día predicándolo de sí mismo. Se emancipó a los 22 con su primer sueldo de 600 euros y ya no volvió. No es la suya la peripecia vital del típico pepero de Pozuelo, y de ahí nace la fuerza de su convicción. Para ella el PP no fue otra pulserita sino un ascensor que tomó en el sótano. Frente a su Madrid, la izquierda debe defender que no es culpable", justo lo contrario que lo que hace la derecha en el resto de España. "Esa falta de respeto a las clerecías dominantes (empezando por el Papa) delata una irreverencia nítidamente liberal. Ella peca contra el dogma progresista a diario". Así les pasa a la izquierda, no están acostumbrados a que les pongan en su sitio y pierden los nervios al no conseguir intimidarla.

"Será mejor para Casado no ponerse delante". Eso, a ver si demuestra algo de sesera este muchacho.

El País

"El bloqueo de los Presupuestos deja la negociación en manos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz". Daniel Gascón descubre que "la mayoría de las veces las disputas dentro de los partidos no se deben a diferencias ideológicas sino a una cuestión de poder". Le debe salir humo del cerebro. "Buscarlo o mantenerlo es lo que hace que se vayan modificando las posiciones". "En la derrota se reivindica el pluralismo; en la victoria se exige la adhesión unánime". Obviedades.

"La convención para reforzar a Casado llega al final empañada por el ruido y los tropiezos". El País se empeña en meter toda la cizaña posible entre Ayuso y Casado. "El ruido y algún que otro tropiezo ha empañado la convención nacional del PP, diseñada para perfilar el liderazgo de Pablo Casado ―en una especie de guerra fría con Isabel Díaz Ayuso― y para afinar la línea ideológica del partido en plena batalla por la hegemonía de la derecha, con Vox resistiendo en las encuestas", dice Elsa García de Blas.

"El PP ideó esta convención en el ecuador de la legislatura para dar impulso al liderazgo de Casado ―que sigue sometido a tensiones, la última el desafío de Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid―". ¿Qué desafío? Ayuso tiene más que derecho a presidir el partido en la Comunidad en la que arrasó. "Casado confía en hacer una gran demostración de fuerza el domingo, llenando la plaza de toros de Valencia con 8.000 militantes. Los autobuses ya están en camino". Ay, Elsa, pasará sin pena ni gloria. Estas cosas solo les interesan a los partidos y a algunos periodistas.

ABC

"Los catalanes dan la espalda al aniversario del 1-O". ¡Qué me me dices! ¿No van a liarla y a quemar Barcelona? Se nos están aburguesando.

"Si alguna esperanza le queda al independentismo de seguir lastrando la vida política es la complicidad del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Es decir, la esperanza del independentismo es Pedro Sánchez", dice el editorial. Sánchez "busca rendimiento político en la crisis del nacionalismo, presentándose a los separatistas, según la coyuntura, como un socio leal o como un mal menor frente a una posible mayoría absoluta de centro derecha. La realidad es que Sánchez no ve Cataluña con ojos de presidente de Gobierno de un Estado constitucional, sino como un cazador de oportunidades políticas para asegurar el amarre del poder, siempre, eso sí, con la directriz de que cualquier aliado es bueno con tal de no pactar con el PP". Con tal de negar a media España el derecho a existir.

"Casado elude las polémicas sobre Ayuso y potencia su liderazgo interno". "Génova no puede evitar que la atención mediática se centre este sábado en la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además es posible que llegue algo tarde, con una entrada que será aún más llamativa. La dirección nacional lo asume, pero todos están convencidos de que la presidenta madrileña no dará la nota y se limitará a expresar un apoyo cerrado a Casado como presidente, igual que han hecho el resto de barones en los días previos. «O no», matizan algunos en el PP, que no descartan un mensaje 'fuera de control' de la presidenta autonómica, que acabe llevándose todos los titulares". Y si no, ya le buscará la izquierda las cosquillas.

La Razón

"Más del 76% de los votantes del PP apoya los pactos de Gobierno con Vox". Dice el editorial que "los propios votantes del PP son perfectamente conscientes de la situación y consideran muy mayoritariamente que será necesario mantener los acuerdos con VOX, pero Casado debería hacer un esfuerzo para ampliar su base electoral, asumiendo errores del pasado, y tratando de incorporar a ese pacto por la Nación a un sector social, que lejos de la caricatura que pinta la izquierda, defiende, precisamente, esos valores constitucionales socavados por el mismo neocomunismo que denuncia el presidente popular. Con ello, queremos advertir de que las bien probadas aptitudes del PP para reconducir los problemas económicos surgidos de las anteriores crisis, pueden no ser suficientes. Porque es momento de los valores y las convicciones".

Marhuenda vuelve a darle duro a Bergolio. "Como católico siento mucho que no seamos capaces de interpretar lo que dice el Papa Francisco. Los únicos que lo consiguen son aquellos que no sienten ninguna simpatía por la Iglesia. Ahora resulta que no entendemos la grandeza de un Papa peronista que cuestiona la extraordinaria labor evangelizadora realizada por España", dice muy, pero que muy cabreado por la reacción de la Conferencia Episcopal arremetiendo contra los que han criticado al argentino. "Durante su Pontificado ha hecho gestos contradictorios del más rancio populismo para complacer a la izquierda política y mediática. No soy capaz de entender el origen de esa inspiración que le conduce a mostrarse tan desabrido con un país que tanto ha hecho por la Iglesia y la evangelización en el mundo". El papa es podemita, Marhu, no le des mas vueltas.

Inda no se anda por las ramas. Bergolio es "un Papa comunista que se nos antoja más el representante del diablo en la tierra que el embajador de Dios Todopoderoso. Amén". Ele ahí.