Italia suspende el procedimiento para extraditar a Puigdemont

Nuevo "triunfo" de Carles Puigdemont. Como estaba cantado, la justicia italiana ha decidido lavarse las manos y esperar a que sean el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quienes decidan sobre la situación procesal del prófugo. El primero, el TGUE, sobre la inmunidad del eurodiputado. El TJUE, sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en torno a las euroórdenes emitidas contra los golpistas fugados.

Así y tras estar a disposición de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) durante más de dos horas, Puigdemont fue puesto en libertad. "La Corte de Apelación de Sassari ha decidido suspender la decisión hasta que la Justicia europea resuelva antes dos cuestiones, la relativa a la inmunidad del presidente Puigdemont y a la relativa a la competencia del juez español de emitir un procedimiento como el que ha emitido", explicó el abogado italiano de Puigdemont, Agostinangelo Marras, al término de esta vista y ante los medios que esperaban frente al tribunal. Matizó que la causa no está archivada, sino sólo suspendida.

Como se recordará, Puigdemont fue detenido en el aeropuerto de Cerdeña el pasado 23 de septiembre en virtud de la euroorden emitida por Llarena. Tras pasar unas veinte horas en prisión, fue puesto en libertad sin medidas cautelares y citado para la vista sobre su situación que se ha sustanciado hoy. En aquel momento, el separatismo se mostró eufórico ante lo que apuntaba hacia un nuevo contratiempo para el Tribunal Supremo tras las negativas de Bélgica y Alemania a extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión. Este lunes se ha confirmado el traspiés judicial que Puigdemont ha explotado para recuperar su espacio en la escena política catalana.

Puigdemont, "molto contento"

"Molto contento" ha dicho tras salir por la puerta de los juzgados italianos. El golpista catalán ha emitido después un mensaje de Twitter en el que ha aprovechado la circunstancia de que la sala de vistas estaba dedicada a la memoria del juez asesinado por la mafia Giovanni Falcone para asegurar que "de una sala de audiencia que lleva este nombre sólo puede salir una decisión justa. Esta tarde podré seguir el pleno del europarlamento de manera telemática desde Alguero porque la justicia sarda ha suspendido el procedimiento de extradición".

D'una sala d'audiència que porta aquest nom només en podia sortir una decisió justa. Aquesta tarda podré seguir el ple del @Europarl_CAT de manera telemàtica des de l'Alguer, perquè la justícia sarda ha suspès el procediment d'extradició. pic.twitter.com/Jzl4qnHyNL — Carles Puigdemont (@KRLS) October 4, 2021

La consejera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà, el presidente de JxCat, Jordi Sànchez, el del grupo parlamentario, Albert Batet, la dirigente de la CUP Dolors Sabaté, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, los fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, su amigo Jami Matamala y el director de su oficina, Josep Lluís Alay, formaban parte de la comitiva que ha vitoreado a Puigdemont al término del trámite judicial. En el comité de bienvenida también había dirigentes de partidos independentistas sardos.

Utilizan el Judicial con "objetivos políticos"

A las seis y media de la tarde Puigdemont ha convocado una rueda de prensa para dar detalles de la declaración y seguir explotando la suspensión del procedimiento de extradición.

En esa comparecencia, los abogados de Puigdemont Agostinangelo Marras y Gonzalo Boye han mostrado su satisfacción por la suspensión de la extradición decretada por la Corte de Apelación de Sassari. Boye ha asegurado que tal resolución es un espaldarazo a su línea de defensa. Según este letrado, ni siquiera está claro que el Tribunal Supremo sea competente para dictar una orden de arresto contra Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. También ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Vox no haya podido ejercer como acusación particular en la vista en Cerdeña.

Puigdemont, por su parte, ha dado las gracias a quien dice que le ha apoyado en Cerdeña, Córcega y Sicilia y ha destacado que "en estos cuatro años hemos hecho frente a tres diferentes órdenes europeas de arresto. He comparecido ante tres jurisdicciones diferentes, la belga, la alemana y la italiana. En estos cuatro años España no ha conseguido ningún de sus objetivos políticos porque es evidente que España utiliza el Poder Judicial para conseguir objetivos políticos como que no podamos hablar, que estemos encerrados en una prisión, que no nos podamos mover, que no tengamos voz para pedir la independencia de Cataluña. Es el momento de decirle a España ¡basta!".

El prófugo también ha declarado que "en estos cuatro años hemos leído cosas erróneas sobre nuestra situación, sobre el exilio. Qué fugados más extraños de los que se conoce su localización y comparecen ante la justicia, que tienen domicilios conocidos", ha exclamado.

¿Sánchez y Casado quieren secuestrarlo?

Preguntado sobre las declaraciones de Pablo Casado de este domingo en las que prometió extraditarlo, Puigdemont ha dicho que son similares a las que realizó en su día Pedro Sánchez y que salvo que incumplan la ley no se saldrán con la suya. El prófugo ha ido más allá y se ha preguntado si piensan en secuestrarlo "como en los tiempos de la guerra sucia del GAL que financió el Estado español contra ETA".

En cuanto a su libertad de movimientos por Europa, Puigdemont ha dicho que habrá que preguntarse si España ya no forma parte de la Unión Europea. También mostró su inquietud por el hecho de que podría ser detenido fuera de la Unión Europea en caso de que se desplazara a un tercer país formando parte de una delegación del parlamento europeo.