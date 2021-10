Campaña contra Vargas Llosa en 'El País'

El Mundo

"El Tribunal Supremo cree que la resistencia del Gobierno frena la entrega de Puigdemont". Sánchez otra vez. Que iba a traer a Puchi a España. Dice el editorial que lo de las euroórdenes son una "estafa", pero "no podemos olvidar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abandonado a Llarena, cuya tenacidad y rigor son ejemplo de esperanza en la vigencia del Estado de derecho y de las instituciones democráticas. Porque el Gobierno, en un gesto más de complicidad con los separatistas, no solo ha decidido negarle su apoyo explícito sino que no ha dudado en utilizar a la Abogacía del Estado para que, mintiendo al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la vigencia de la euroorden de Llarena, Puigdemont pueda seguir en libertad". Tenemos a un sinvergüenza de cuidado al mando del país.

"Laya oculta con quién trato el caso Ghali por se secreto". "Resulta ingenuo pretender que el presidente desconocía una operación de tal magnitud, aunque más impensable todavía es esperar la colaboración sincera para despejar la X del caso por parte de Laya y del Gobierno, que ha puesto a la Abogacía a trabajar para sus intereses particulares. Si se acreditan los delitos, las responsabilidades deberán llegar al máximo nivel", dice El Mundo con gran ingenuidad. Mientras Sánchez esté en el Gobierno nadie le tocará un pelo. Hay que sacarlo de Moncloa.

Jorge Bustos comenta el sarao pepero del fin de semana. "Me divierte leer los análisis plañideros sobre la deriva 'radical' de Casado en boca de quienes jamás vieron nada remotamente inquietante en negociar los presupuestos con Iglesias, la reforma laboral con Otegi, los indultos con los reos y la ley de educación con Rufián". Qué sentido del humor tienes, Bustos, a otros no les hace maldita la gracia.

"El pastor de esta recua de jetas hemipléjicos acude a regañadientes al Parlamento para afear a la oposición que todavía se atreva a existir, es decir, a crispar. Con gesto de mayestático fastidio, en cada sesión de control a Casado le exige Sánchez que deje de armar bronca". A Casado, que es un peluche salvo cuando se trata de Vox. "Y entonces los palmeros corren a llorar por la moderación perdida, hay que ver con este PP, qué escora tan derechista, qué van a decir en las cancillerías europeas, qué tiempos aquellos en los que llamábamos fascista a Rajoy, si llegamos a saber lo que vendría". Oh, ah, oh, ah. Son tan exagerados que no se lo creen ni ellos.

"Así está planteado el juego de la opinión política en España, y todos los tahúres conocen las reglas de la timba. En su estúpida arrogancia, en su fatuidad abisal, en su venal descaro son incapaces de razonar que Vox no se entiende sin Podemos, que la polarización nació del no es no, que el incendio cainita que prendieron a conciencia para estirar su nómina de bomberos hace mucho que se les ha ido de las manos". Y a no mucho tardar se volverá en su contra, y si no al tiempo.

Arcadi Espada cree que "si Casado logra gobernar tras las próximas elecciones, Ayuso seguirá tan tranquila en Madrid, aunque más aburrida y habrá que ver si otra vez con sobrepeso. Si Casado pierde, no habrá disputa posible entre los dos porque ya no estará Casado para librarla. En esta última hipótesis, tan probable, Ayuso tendrá su verdadero rival en el actual secretario del partido, el joven aceitunero altivo, García Egea". El verdadero enemigo de Casado.

"Si dentro de dos años Casado se confirma como una hendidura sin historia, Ayuso y el llamado Teo podrán organizar una bonita batahola. Quién iba a decirle a Casado que su papel convencional en la plaza de toros de Valencia iba a ser el dar una doble alternativa". Creyó que su judas era Ayuso y resulta que es Teo.

El País

El periódico sanchista se venga de que uno de sus columnistas estrella, el Nobel Vargas Llosa, apoyara al PP. "Vargas Llosa figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal". Ya ves, Mario, cómo las gastan en tu periódico. Es el precio a pagar por no idolatrar a Sánchez. Arrastrarán tu nombre por el fango, ya te voy avisando.

Hoy, como aperitivo, le ponen a caldo en el editorial, aunque sin nombrarle. "Los paraísos podridos generan un largo inventario de consecuencias nefastas que dañan la confianza democrática: corrosión de la moral fiscal colectiva, desvío de comercio e inversiones, desleal asimetría de unas sociedades con sus competidoras, deslocalización de capitales a efectos territoriales, corrupción de intermediarios y pasividad de sus colegios profesionales convertidos al relativismo deontológico… Sigue habiendo margen efectivo para la acción política contra los altos defraudadores". Como te descuides, Mario, acabas en el trullo. Los del periódico del Ibex actúan como una mafia. El escritor va a pagar caro su apoyo al PP.

Y el PP. "El PP de Ayuso se enroca y quiere adelantar el congreso de Madrid a inicios de 2022", dice Javier Casqueiro. "La paz pactada en la Convención del PP de Valencia entre Casado y Ayuso y sus respectivos equipos durará poco", augura Casquiero ilusionado.

"Está en juego la autoridad de la dirección nacional, personificada en el secretario general y número dos, Teodoro García Egea, con el que Ayuso y sus más estrechos colaboradores tienen un enfrentamiento total", dice para picar aún más al aceitunero, que sin duda caerá en la trampa.

Anabel Díez también intenta meter un poco de cizaña. "La convención del PP aplaza la cuestión del liderazgo de Casado, que se medirá en las próximas generales". Vamos, que El País va a seguir cuestionando el liderazgo de Casado hasta las elecciones. "Los ecos de la convención popular reverberan con el discurso esencialmente conservador de Pablo Casado, que removió a algunos barones del PP", dice, suponemos que en referencia a Feijóo, el perro del hortelano. "Nada pudo objetar la presidencia de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante los principios y políticas esbozadas por Casado en la convención y que forman parte de su bagaje. Pero tampoco los barones territoriales ven un referente que copiar, al menos en su totalidad, en los discursos de la presidenta madrileña. "Madrid no es España, es el latiguillo de los barones". Ya. Pues en las comunidades del PP se han oído gritos de "queremos una Ayuso" en muchas ocasiones. ¿Recuerdas, Anabel, o te falla la memoria?

"Si Casado llega a La Moncloa, de la mano de Vox, su carisma crecerá extraordinariamente. Si no lo logra, la disputa por su sustitución se abrirá de inmediato". Claro, Anabel, es lo que pasa en todos los partidos, mira a Sánchez. La cosa va de que Casado nos quite a Sánchez de encima como Ayuso nos libró de Iglesias —gracias, Ayuso—. Tiene dos años por delante. Ayuso solo necesitó un par de meses.

Enrique Gil Calvo compara al PP con la derecha alemana. "No se ha desfranquizado, como se desnazificó aquella". Perdona Enrique, pero el partido de Hitler se llamaba Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Socialista, obrero… ¿No te recuerda más al Partido Socialista Obrero Español que al Partido Popular? Y viendo los socios de Sánchez… en fin.

El PP, dice el ultraizquierdista, "no opone un cordón sanitario contra la extrema derecha de Vox, como hace el centroderecha alemán contra AfD. No practica una política consensual de pactos consociativos, como hace la CDU alemana, sino que ejerce la más intransigente crispación confrontadora, oponiendo patológicos vetos destructivos de nuestro ordenamiento institucional". Hay que tenerlos cuadrados para decir esto cuando nos gobierna un embustero que se negó a cualquier pacto consociativo con el PP, no es no, no es no, no es no, asociado con exterroristas, la extrema izquierda ultraviolenta y golpistas, todos ellos empeñados en destruir nuestro ordenamiento institucional. Qué periódico, por Dios, convierte en moderados al Gara, Público, el diario de Escolar y hasta el panfleto de Dina.

ABC

"Laya se refugia en el secreto oficial para proteger a Sánchez". Editorial a palos con la UE por lo de Puchi. "La Unión Europea no solo padece insuficiencias como unión en lo económico, lo político o lo social, sino que también empieza a ser incongruente en lo jurídico. De otro modo no puede entenderse que crease hace años un instrumento como la euroorden para facilitar la entrega de delincuentes entre los países miembros y no eternizar los procesos, y que ahora sea la misma UE quien ponga sistemáticamente en tela de juicio su propia herramienta". "La euroorden es una chapuza llena de agujeros".

Isabel San Sebastián dice que "el candidato del Partido Popular a las próximas generales será Casado; nadie lo cuestiona. A la cabeza del PP está él, elegido por los afiliados en votación libre y secreta. Tras esa victoria indiscutible, no obstante, llegaron dos descalabros consecutivos en las urnas. Dispondrá de otra oportunidad, la última, pues negársela sería injusto, además de suicida. Pero si aspira a la categoría de políticos que ganan tendrá que apoyarse en los barones que ya tienen ese título, empezando por Ayuso". "Cuantos menos bastones entre las ruedas les pongan, más posibilidades tendrá Casado de mandar al paro a Sánchez". Así que Casado, deja de vigilar a Ayuso y ponte a vigilar a Teodoro, que es donde está el peligro.

La Razón

"Laya rectifica: 'Se decidió sobre Ghali dos días antes'". Y anuncia Carmen Morodo que "Casado quiere abandonar Génova antes de las elecciones generales".

Abel Hernández cree que la Convención ha sido un éxito. "Un ambiente de cierta euforia y de visible aliento popular como si se presintiera que el cambio de mano del poder está ya al alcance después de estos azarosos años". La prueba del algodón, que "esta demostración de fuerza y el ostensible respaldo unánime a Casado no ha sentado bien al Gobierno de Pedro Sánchez ni a los medios de comunicación progresistas, que se han esforzado, desde el primer momento, en desvirtuar el alcance de la convención con una descarada exhibición de contrapropaganda, siguiendo un guion preestablecido y confundiendo, en contra de su propio libro de estilo, la información con la opinión hasta en los titulares de portada". Abel, ¿cuánto tiempo hace que no leías El País? El periódico del Ibex dejó de informar desde que se convirtió en un panfleto al servicio de Sánchez.

"El gran argumento del Gobierno y sus propagandistas contra el PP es, además de la matraca con las antiguas corrupciones o corruptelas, el trampantojo de Vox. Un obsceno ejercicio de ilusionismo político para frenar la expansión electoral del PP de Casado hasta los espacios moderados del centro-izquierda, sostener en pie a los últimos reductos de Ciudadanos y , sobre todo, movilizar, con el argumento de que viene el lobo, al electorado de la izquierda cansado del sanchismo. El trampantojo de Vox es el principal argumento de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa". El trampantojo de Vox ya lo utilizaron en la campaña de Madrid. Hicieron una campaña enloquecida con balas y navajas, ¡que vienen los nazis!, con violencia física incluida. Y mira lo que pasó. Si yo fuera Pedro Sánchez, hubiera pactado con la extrema ultraizquierda podemita, los bilduetarras, los separatistas catalanes y demás patulea, me lo pensaría dos veces antes de repetir la hazaña de Madrid. Pero, por suerte, yo no soy Pedro Sánchez.