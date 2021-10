La "cacería" contra Vox comienza en Cataluña

El Mundo

"Podemos arrastra al PSOE a la intervención radical del alquiler". El PSOE ya no existe. Dice el editorial que "lejos del cacareado giro a la moderación, el sanchismo dio ayer un paso de gigante en la degradación populista que anima su proyecto de país". Entregó el Gobierno a Podemos. "La coalición de izquierda radical acaba de asestar a la libertad y la propiedad el golpe más agresivo del que se haya tenido noticia en España". "Llegados a este punto debemos reconocer que nadie puede ya definir dónde acaba el PSOE y dónde empieza Podemos". Desde que se impuso el sanchismo en el PSOE, el PSOE es Podemos. Militancia, simpatizantes, votantes y mandos, todo el PSOE es ya podemismo puro. Votar PSOE es votar Podemos.

"La intervención del precio de los alquileres ha fracasado allí donde se ha probado, desatando un efecto contraproducente de retracción de la oferta, encarecimiento del stock disponible, inseguridad jurídica disuasoria y huida de la inversión, todo lo cual agudizará el problema previo. Quizá Sánchez confía en que el desastre se empiece a notar tras las elecciones, cuando haya revalidado el cargo". Por Dios, Rosell, no nos asustes, cómo que revalidar su cargo. Hay que quitarse a este tipo de encima sí o sí.

Emilia Landaluce no las tiene todas consigo con lo del engrandecido Casado. "Lo de Valencia apuntaló a Casado pero no en el sentido que pretenden los medios de izquierdas (a la Ayuso que mira a Vox) sino a un estilo más propio del PP que es mucho PP".

"Veremos si en 2023 ese PP será mucho, pero parece improbable que el votante de Vox encuentre motivos para volver a la casa común de la derecha. Quizás funcione lo que nos une, que en efecto es el deseo de echar a Sánchez, al que no le faltarán contratiempos pero que, me juego lo que quieran, sabrá torear porque no tiene principios pero seguramente tampoco finales más allá de sí mismo. No sé si a ustedes les pasará igual pero intuyo que el desánimo, esta desazón, no son solo propios". Pues sí que está El Mundo agorero hoy.

El País

El periódico del Ibex elude el asunto de la vivienda. "El pacto para el Presupuesto eleva las pensiones más del 2 por ciento", titula como si lo de la vivienda fuera un asunto trivial. "El giro a la derecha de Casado en la convención del PP despierta recelos en los barones populares". Sí, el titular es de hoy aunque pudiera ser de ayer, anteayer o mañana. La tabarra diaria del sanchismo. Y que no falte el ataque a Ayuso. "Casado eligió la estrategia de Isabel Díaz Ayuso frente a la de los barones más moderados del PP". Pues visto el resultado de Ayuso lo mismo arrasa en las generales. Sea como sea, si no gusta a El País, Casado lo ha hecho bien.

Mario Vargas Llosa responde al ataque recibido ayer en este (su) periódico en la sección de Cartas a la directora. "Veo que EL PAÍS publicó ayer, de nuevo, una noticia que me concierne y que mezcla con mucho énfasis, unas informaciones aparecidas hace unos años con unas nuevas informaciones de estos días".

"La información que se refiere a hace unos años, parece presuponer un delito al mencionar que aquella compañía de las Islas Vírgenes que había sido reservada brevemente a mi nombre pero que yo nunca utilicé, cambió de mano ―siendo traspasada a dos rusos, lo que ya era ajeno a mi conocimiento― la víspera de recibir el Premio Nobel, como si yo hubiera sabido de antemano que me iban a dar el premio, lo que es totalmente inexacto. En aquel momento, ya pedí a mis abogados que hicieran un desmentido, que aclarara la situación real".

"En cuanto a las nuevas informaciones aparecidas, quizás tranquilice a los redactores saber que, desde que yo me convertí en residente fiscal en España, di instrucciones tanto a la Agencia Carmen Balcells en Barcelona, que se ocupa de mis derechos de autor, como a mis abogados, declarar todos mis ingresos sin ninguna excepción y pagar al fisco hasta el último centavo, como he venido haciéndolo todos estos años".

"Aunque no siempre estoy de acuerdo con los impuestos elevados, siempre he cumplido con las leyes, como solemos hacer los liberales de verdad. Mucho te agradecería publicaras esta carta. Mario Vargas Llosa. Madrid". Ay, Mario, parece que no te has enterado de que el periódico en el que escribes ya no es más que un panfleto sectario, de extrema, extrema, extrema izquierda y al que la verdad se la trae al pairo.

Hoy, por ejemplo, editorializa sobre las puertas giratorias para atizar a Carmona. Los del Ibex dando clases de moral. "Las compañías energéticas han sido destino durante décadas para decenas de altos cargos de PP, PSOE, PNV y la antigua CiU, entre ellos ministros y hasta dos expresidentes del Gobierno. Es una práctica legal y no es exclusiva de España, pero se trata de una de las puertas giratorias que más escandalizan a los ciudadanos porque afecta a compañías que producen un bien estratégico y de primera necesidad". "El fichaje de Carmona no contribuye precisamente a mejorar la imagen ni de los políticos ni de las compañías". Lo que realmente enturbia la imagen de las compañías es que financien periódicos como El País.

"En términos políticos, Iberdrola ha fichado a un tertuliano. El anuncio enturbia necesariamente la imagen pública de su partido y de la política en general". Si fuera un amigo de Sánchez lo estarían defendiendo con uñas y dientes. O callarían como meretrices, como han hecho con todos los nombramientos a dedo que ha hecho el déspota que nos preside.

ABC

"Juan Carlos I: 'El rey saudí me dio 36 millones de dólares para la Transición'". ¿Lo saudíes pagaron nuestra democracia? Venga ya. Dice el editorial sobre la ley de vivienda que "desde ahora, los dueños de más de diez propiedades serán obligados a bajar los alquileres, y además verán gravadas las casas vacías con recargos de hasta un 150 por ciento más de IBI". Que tiemble Wyoming. "Habrá que esperar a la letra pequeña y a saber si las comunidades autónomas tendrán libertad para poder aplicar este golpe al derecho a la propiedad privada. Pero por ahora basta con asumir lo que hasta la propia Calviño tiene como cierto, que la reforma amenaza con ser inconstitucional desde su raíz por su inseguridad jurídica".

Claro que "a Sánchez, el marchamo de aparente inconstitucionalidad de sus decisiones le resulta indiferente: cuando el TC se pronuncia siempre es demasiado tarde para todo, como ha ocurrido con la utilización indebida del estado de alarma contra la pandemia". Cierto, ese tribunal no sirve para nada.

Álvaro Martínez alerta de lo que está pasando en Cataluña contra Vox, un auténtico atentado a la democracia. "En un ensayo del régimen totalitario que traería la república catalana, los separatistas avanzan hacia una cacería del discrepante con el fin de limpiar la Cámara de quien les moleste en su propósito, pasando por encima de los derechos del diputado proscrito y de sus votantes porque la ley y los principios de la democracia son allí un zumo de agua de borrajas cuando se trata del discrepante. A cuenta de unas palabras sobre la inmigración, el frente indepe y sus palmeros socialistas y podemitas se disponen a empapelar al líder de Vox en el Parlament, castigándole con una multa de hasta 12.000 euros o suspensión de sus funciones en virtud de un difuso y buenrrollista Código de Conducta". Inaudito. Los representantes de Vox han sido votados por los ciudadanos y tienen los mismos derechos que el resto de diputados. Con las cosas que han sucedido en el Parlamento catalán, plagado de supremacistas xenófobos y racistas separatistas y se quieren cargar al representante de Vox. ¿Será porque es negro?

La Razón

"ERC se sumará al pacto para los Presupuestos y dará la legislatura a Sánchez". Hombre ya, no creo que haya nadie que lo dude.

Tomás Gómez sale en defensa de Carmona y cuenta el maltrato al que ha sido sometido por Sánchez. "La dirección socialista no deja de sorprender. A Carmona se le retiró, hace años, de las responsabilidades públicas por sus malos resultados que eran, por cierto, bastante mejores que los de su sucesor Pepu Hernández. Carmona se ha esforzado en caer bien a Sánchez pero, a cambio, este le vetó para que dejase de aparecer en los canales de televisión. Le retiró de la política, impidió que fuese senador, a pesar de que le votaron las bases y le condenó al ostracismo".

"Usar puertas giratorias no es ético, pero su contrato no es eso, porque no ha sido ni ministro, ni secretario de Estado, ni nada de nada, por tanto, no ha podido hacer favores que ahora pretenda cobrarse. Puertas giratorias son otras, por ejemplo, ser vicepresidente económico y en tres meses fichar por Endesa o hacer méritos desde el Ministerio de Justicia para ser Fiscal General del Estado. También hay gente sin la formación adecuada y sin experiencia, que preside una importante empresa pública como Correos por el hecho de ser un buen guardián de algunos secretos de Sánchez". Vaya ensalada de tortas que la ha dado Gómez a Sánchez.