Un locutor del conde de Godó considera "patológico" que Pau Gasol se despidiera en español

El locutor de los partidos de fútbol del F. C. Barcelona en la emisora Rac 1, propiedad del conde de Godó, que también edita La Vanguardia, realizó anoche una dura intervención contra Pau Gasol porque el ya exjugador de baloncesto empleó el español en la comparecencia en la que anunció su retirada. El alegato contra Gasol tuvo lugar en un programa deportivo llamado Tu diràs, que se emite de once de la noche a una de la madrugada.

En medio de los elogios a Gasol, Pou aprovechó su turno para decir lo siguiente:

"Quiero hacer una reflexión que no tiene que ver con la leyenda deportiva pero que me apetece hacerla porque son cosas que me continúan llamando la atención. Continúa siendo una cosa única yo creo que prácticamente en el mundo, muy significativa de la sociedad en la que vivimos, un punto disfuncional en este sentido, que un deportista como Pau Gasol, en un día emocionalmente tan intenso, tan único, tan irrepetible como el de hoy no se despida en su lengua materna. Es absolutamente acojonante y patológico que un deportista que cuando se ha puesto a hablar con su hija pequeña le estaba hablando en catalán y que su lengua materna es el catalán no se exprese (en catalán) en un momento donde las emociones se deben intentar expresar con la precisión más exacta posible y eso sólo se hace en la lengua materna, pues que no lo haga por razones que se me escapan. Ahora estaba viendo por ejemplo en las redes, pongo solo un ejemplo, a Marc Márquez despidiéndose y agradeciéndole a Pau Gasol todo lo que ha hecho y su mensaje en Instagram es en castellano. ¿Marc Márquez hablando en castellano con Pau Gasol? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Qué fuerzas intervienen aquí? Ya sé que eso no tiene nada que ver con el deportista, con lo que ha hecho en las pistas de baloncesto, pero para mí es muy significativo lo que ha pasado hoy porque, insisto, es un día donde yo creo que para expresar emociones tan genuinas como las de retirarte después de una carrera legendaria no utilizar en ningún momento tu lengua materna me parece acojonante".