La Universidad Autónoma de Barcelona señala a Vox y Cs por el ataque separatista a S'ha Acabat!

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha emitido un comunicado en el que evita condenar las agresiones perpetradas por un grupo de separatistas a estudiantes de la entidad constitucionalista S'ha Acabat! y señala como culpables a los partidos Vox, PP y Ciudadanos, cuyos dirigentes acudieron al campus para mostrar su solidaridad con las víctimas de los ataques.

De entrada, el equipo de gobierno de la UAB "expresa su convencimiento de que el campus universitario debe ser un ejemplo de convivencia pacífica y de ejercicio de libertad de expresión, donde las ideas y reivindicaciones democráticas tengan cabida, siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos".

La nota continúa en estos términos: "(El equipo de gobierno) rechaza la situación de tensión que se ha vivido y lamenta la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario por parte de determinados partidos políticos, que invisibiliza la actividad académica e investigadora que lleva diariamente a cabo la Universidad".

Es decir, ni una alusión a que se produjo un ataque, que ese ataque fue perpetrado por separatistas y elementos de extrema izquierda y que las víctimas fueron estudiantes que se declaran constitucionalistas. Y para terminar la nota, el señalamiento a los partidos que acudieron al campus para mostrar su apoyo y solidaridad con los agredidos.

Ignacio Garriga, presidente de Vox, y Carlos Carrizosa y Nacho Martín Blanco, diputados de Cs, se personaron en el campus, donde fueron hostigados por individuos separatistas.

‼️ @Igarrigavaz se ha desplazado a la UAB ante la violencia ejercida por los cachorros de Aragonès: "Vamos a restablecer la ley y el orden en todos los barrios de Cataluña, no descansaremos hasta la victoria final". Sin miedo a nada ni a nadie. pic.twitter.com/f8yNpAv0Jq — G.P. de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) October 6, 2021

Hoy he salido de la UAB horrorizado por la banalización de la violencia que he visto. Jóvenes justificando el ataque a @ShaAcabat y exhibiendo una idea de democracia impropia de una sociedad sana. El separatismo ha envenenado la convivencia hasta límites acaso irreversibles. pic.twitter.com/dAF5RYs7LY — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) October 6, 2021

Por su parte, Universitaris per la Convivència envió una carta al rector de la UAB y presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), Javier Lafuente, en la que solicitaba una condena firme a lo sucedido ayer en el campus de la UAB y que se ponga fin a toda forma de violencia en los campus catalanes.

Publicamos aquí la carta que desde Universitaris per la Convivència hemos dirigido a Javier Lafuente, Rector de la UAB y presidente de la ACUP, ante los hechos violentos sufridos hoy por los jóvenes de @ShaAcabathttps://t.co/lFiSqf9VRp — Universitaris per la convivència (@univconvivencia) October 6, 2021

En la misiva, la entidad Universitaris per la Convivència pedía que "tanto la UAB como la ACUP realicen una condena sin paliativos de estos actos tan agresivos con no pocos derechos y libertades fundamentales y que tanto daño causan, además, a nuestras universidades. Obviamente, el comunicado que ha difundido la UAB en modo alguno responde a lo que solicitamos en la medida en que ni siquiera distingue entre agresores y agredidos. A la vez, queremos manifestarle nuestro estupor ante el hecho de que no se haya personado ninguna autoridad académica en el lugar de la agresión ni hayan accedido al campus las fuerzas de seguridad que entendemos estaban esperando instrucciones en los accesos, como ha documentado y difundido el colectivo agredido, S’ha Acabat!".