Delgado ocultó el expediente de la investigación al fiscal Stampa, incumpliendo el Código Ético

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ocultó el expediente completo de la investigación abierta en el Ministerio Público al fiscal, Ignacio Stampa, incumpliendo el Código Ético.

El que fuera fiscal del caso Villarejo fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción tras verse salpicado por los mensajes del chat del equipo legal de Podemos en el que la abogada de la formación morada, Marta Flor Núñez, hacía referencia a la supuesta información confidencial que Stampa le estaba filtrando sobre el caso Dina. Por este asunto, se inició una investigación penal a Stampa en la Fiscalía de Madrid que fue archivada el pasado mes de febrero y una investigación interna que también exoneró a Stampa al mes siguiente.

Tras el archivo de la investigación interna, Stampa remitía una carta el 25 de marzo a la Asociación de Fiscales AF en la que denunciaba que Delgado intentó estirar las investigaciones abiertas contra él para que perdiera su puesto en Anticorrupción y a la vez, ocultó el expediente completo de la investigación.

El Código Ético que impulsa e incumple a la vez la fiscal general del Estado señala que "las y los fiscales procurarán la mayor transparencia en el funcionamiento interno de la Fiscalía y en las actuaciones profesionales, facilitando la difusión de toda información relevante que no sea reservada".

En la misiva emitida a la AF, Stampa recuerda que el 26 de junio de 2020, "la Fiscalía General del Estado emitió una Nota de Prensa por la que anunciaba a toda la ciudadanía que iba a realizar una investigación interna para esclarecer lo que se venía publicando por algunos medios de comunicación. El día 10 de julio era la Fiscalía Superior de Madrid la que emitía otra Nota de Prensa, esta vez para difundir públicamente que se incoaba una investigación penal (y desde luego, reservada), contra mí".

"Desde entonces", añadía, "hasta hoy he intentado que conocierais la verdad, pero no disponía de información oficial y, por eso, cuando la he tenido, solicité a los Vocales de la AF el pasado 25 de febrero que se interesaran por las circunstancias que rodearon la avocación de dichas Diligencias de Investigación penal acordada el 15 de diciembre de 2020 y que se sometía a su consideración en la sesión del Pleno del día siguiente. La negativa de la Fiscalía General del Estado a facilitar dicha información, al considerar que se trata de diligencias reservadas y que era innecesario al poner a su disposición el Decreto de avocación, me obliga a informaros de ello, aunque no me corresponde facilitar ninguna documentación en esta sede".

"Fui yo mismo, como directamente afectado por dicha investigación penal, el que solicitó a la Inspección Fiscal que facilitara a los Vocales toda la información (entendiendo al menos la esencial, respetándose la protección de datos de carácter personal), teniendo en cuenta que, desde su archivo final el 16 de febrero de 2021, las Diligencias de Investigación adquirieron naturaleza gubernativa y está previsto su acceso, tal y como establece la Consulta 1/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre el acceso a lo actuado en las diligencias de investigación por quien invoca un interés legítimo", apuntaba Ignacio Stampa.

Tal y como publicó LD, Delgado incumple también el Código Ético de la Fiscalía porque debería abstenerse en todas las causas judiciales relacionadas con asuntos políticos y en todos los casos en los que el despacho de abogados de su pareja Baltasar Garzón, Ilocad, esté personado.

"No se ha comunicado a la opinión pública el archivo"

Según destaca el fiscal Ignacio Stampa en la misma carta, se le negó acceder "a las razones por las que se habría avocado, de facto y desde su misma incoación, la competencia del Excmo. Sr. Fiscal Superior de Madrid estatutariamente prevista para el archivo de unas Diligencias de Investigación penal".

"Es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el despacho de un procedimiento judicial singular, que no cesaron nunca en su labor, y en contra de mis múltiples solicitudes por escrito para que así se hiciera en demanda del cumplimiento del mismo principio de transparencia", concluía.

Finalmente, Stampa fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción al no recibir los apoyos suficientes en el Consejo Fiscal celebrado el 27 de octubre de 2020, en el que los vocales fueron informados del archivo en las investigaciones abiertas Stampa tras realizar la votación y no antes.