El pasaporte falso de Ghali cuestiona las versiones de la exministra González Laya y Villarino

A)

La inspección minuciosa a la entrada incluirá la comprobación de las condiciones de entrada indicadas en el artículo 6, apartado 1, así como, en su caso, los documentos que autoricen la estancia y el ejercicio de actividad profesional. Esto incluye un examen detallado de los siguientes extremos: I) La comprobación de que el nacional de un tercer país está en posesión de un documento válido para el cruce de la frontera y que no está caducado y, en su caso, de que contiene el visado o permiso de residencia requerido, ii) El control minucioso de indicios de falsificación o alteración en el documento de viaje, iii) El examen de los sellos de entrada y de salida estampados en el documento de viaje del nacional de un tercer interesado con el fin de comprobar, mediante la comparación de las fechas de entrada y de salida, que la persona no haya permanecido ya en el territorio de los Estados miembros más tiempo que el de la estancia máxima autorizada, iv) La comprobación de los puntos de partida y de destino del nacional de un tercer país interesado, así como el objeto de la estancia prevista y, si fuera necesario, el control de los documentos justificativos correspondientes, v) La comprobación de que el nacional de un tercer país interesado dispone de medios de subsistencia suficientes para la estancia adecuada y adecuada a su duración y objeto, para el regreso al país de origen o el tránsito hacia un tercer país en el que su admisión esté garantizada, o de que puede obtenerlos legalmente, vi) La comprobación de que el nacional de un tercer país interesado, su medio de transporte y los objetos que transporta no se prestan a poner en peligro el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de alguno de los Estados miembros. Esta comprobación incluirá la consulta directa de los datos y descripciones relativas a las personas y, en su caso, a los objetos incluidos en el SIS y en los archivos nacionales y la realización de la conducta requerida en relación con dicha descripción;