El "ignominioso" olvido y el "blanqueamiento" del terrorismo del Frente Polisario

El caso Ghali ha desempolvado la memoria de los atentados del Frente Polisario durante la Transición y el principio de los años ochenta contra objetivos españoles en el Sáhara Occidental. La implicación de Brahim Ghali y otros dirigentes polisarios en la desaparición y muerte de centenares de españoles llevó a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) a denunciar a esta grupo terrorista en la Audiencia Nacional.

Su presidenta, Lucía Jiménez, ha criticado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo se ha blanqueado a esta organización terrorista durante décadas pese a las casi 300 víctimas de las que aún no se obtenido justicia.

Ha contado que su asociación "aglutina a casi 300 familias de los atentados perpetrados por el Frente Polisario y por el MPAIAC de Antonio Cubillo". Desde sus inicios, "cuando Brahim Ghali era ministro de defensa", el Frente Polisario "perpetró atentados contra civiles y también militares de las antiguas tropas nómadas durante en 1974 y 1975 y, sobre todo, contra trabajadores de la antigua empresa del SEPI en el antiguo Sáhara Español, en El Aaiún".

Lucía Jiménez ha explicado que uno de esos atentados fue en el que quedó gravemente herido su padre cuando era trabajador de la empresa Fosbucraa. En enero de 1976 el Frente Polisario perpetró un atentado "de doble bomba contra los españoles y los intereses que allí trabajaban". Su padre y su compañero, Raimundo Peñalver, "por ayudar a unos compañeros cuando explotó la primera bomba en plena cinta transportadora de fosfato" fueron afectados por la segunda. Peñalver "murió en el acto" y su padre "quedó ciego y sordo y lleno de esquirlas de metralla durante toda su vida".

"Así se fueron sucediendo todos estos atentados en los que España estaba en plena Transición; Franco había muerto en noviembre del 75; se vivió la Marcha Verde y los atentados del 76", ha relatado la presidenta de ACAVITE. En ese momento "España abandona el Sáhara Español" pese a que en "los acuerdos de Madrid del 75, cuatro días después de la muerte de Franco, se establecen que tenían que dar seguridad y dotar de protección, junto con Marruecos, por todos los atentados que iba perpetrando e incrementando el Frente Polisario".

Banderas saharauis

Jiménez ha explicado que "esto no se cumplió y se dejó a los trabajadores al albur del Frente Polisario" que fueron "masacrándolos" hasta que España abandonó el Sáhara Español mientras "en paralelo, a partir del 76, incrementó la escalada de atentados brutales contra los pescadores que faenaban en el caladero canario africano".

La presidenta de ACAVITE ha señalado que normalmente "hay que situar un contexto" y que "muchas veces no se entiende" porque "hay muy poca información". Cree que "ha habido un apagón informativo durante todas estas décadas" sobre esta cuestión. Desde su asociación se proporcionó "un listado en una denuncia en la Audiencia Nacional" que señala a "281 víctimas, que incluyen a las del MPAIAC" y que "son casos sin esclarecer". "Los mismos que los 377 de ETA", ha destacado.

Por ese motivo van a pedir a "los eurodiputados que van a venir a España a instancia de Dignidad y Justicia para conocer más datos de los atentados sin esclarecer en España de ETA a que se investiguen los casos de víctimas canarias". "En España hay aproximadamente 658 atentados terroristas de ETA, el FP, el MPAIAC y alguno más de GRAPO o Terra Lliure que no han tenido la oportunidad de tener sentencia judicial porque no han detenido a sus asesinos", ha revelado Lucía Jiménez.

Blanqueamiento del Frente Polisario

La presidenta de ACAVITE ha destacado que "no sólo se ha blanqueado" al Frente Polisario mientras piensa que "se ha subvencionado como modus vivendi durante estos 50 años a más de 462 asociaciones saharauis por toda España que "viven del victimismo, de la utilización de los niños en vacaciones…".

"Las autoridades y los partidos políticos han sido ignominiosos con sus conciudadanos, todos", ha dicho Lucía Jiménez que ha remarcado que "no se ha hecho nada y sólo se ha reconocido por la boca pequeña y a instancia administrativa a las víctimas terrorismo del Frente Polisario cuando ACAVITE ha insistido".

Sobre los atentados contra las embarcaciones canarias ha contado que "desaparecían embarcaciones enteras con familiares de 12 tripulantes". "Era un mismo atentado con varias formas de terrorismo más brutales" porque "tenemos los delitos de lesa humanidad más graves que se pueden perpetrar contra su población civil y España por la geostrategia o el interés político ha hecho una dejación contra nosotras", ha señalado

Jiménez, que es periodista de profesión, ha emplazado a sus "colegas y compañeros" de la prensa a que se hagan "reportajes del secuestro y de los asesinatos contra todos los barcos de nacionales canarios".

"Era ignominiosa la forma de cómo justificaban y utilizaban a los secuestrados en aquélla época", ha lamentado. Cree que se debe "rectificar" y "poner en valor la sangre derramada a costa de los canarios por culpa de la justificación romántica e ideológica del Frente Polisario" que "ha perdurado y pervivido gracias a las subvenciones a las asociaciones solidarias por toda España y los partidos políticos que no han hecho nada".

Ha remarcado que el Frente Polisario es un "grupo terrorista que aparece en el listado de la CIA" y que como ejemplo sólo hay que recordar que su nombre "es un acrónimo de Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro fundado en 1973 con el libro verde". "Desde ahí se ha tenido una verdadera justificación desde la izquierda durante todos esos años" ha apuntado. "España estaba en la Transición y nuestra teoría es que no quería entrar en más conflictos militares, ni dar poder a los militares" porque "Franco había muerto, se había abandonado el Sáhara y la derecha se mostró tibia con la ley de amnistía porque ETA estaba matando por el norte pero por el sur estaba el terrorismo del polisario en Tinduf", ha explicado.

"El Frente Polisario ha hecho muy bien una cosa y es la autopublicidad y el autovictimismo durante todas décadas", ha dicho la presidenta de ACAVIRE que asegura que "le hemos comprado el mensaje" y es "lo que hay que desmantelar junto a todas las asociaciones". Sobre esas asociaciones que "nos colocaran a los niños cada verano" ha indicado que "los subvencionamos y eso ha pervivido por el abandono y la precariedad de las familias afectadas".

La Audiencia Nacional y el Caso Ghali

La presidenta de ACAVITE también ha comentado cómo su denuncia llegó a la Audiencia Nacional pero siguen "a la espera" de una respuesta. "¿Dónde están los órganos que tienen que controlar a la Audiencia Nacional o al juez Pedraz para que todas estas denuncias que se hicieron de oficio aparezcan?", se ha preguntado Lucía Jiménez. "Parece que la denuncia ha estado distraída o se ha perdido. No lo sabemos. Nosotros no podemos hacer una acción hasta que no tengamos una respuesta de la Audiencia Nacional que es su obligación", ha relatado.

"Con el tema de Ghali nos parece sobrecogedor que se proteja a los que idearon intelectualmente todos esos atentados y que hicieron dejación", ha afirmado. "Le han permitido volver a España por razones humanitarias cuando has matado, asesinado, secuestrado y organizado todos estos atentados contra sus conciudadanos nacionales. Creo que todos los partidos políticos tienen que rectificar desde el PSOE, Vox, el PP y Podemos (que son grandes aliados y los justifican y blanquean románticamente)".

Sobre el supuesto desconocimiento de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya se ha preguntado: "¿Cómo no se va conocer que hay casi 300 víctimas del terrorismo en España?" y "¿acaso una ministra durante años no tiene que saber cuales son los intereses geoestratégico de su país y la protección que nos deben a las víctimas del terrorismo sea cual sea el grupo o banda terrorista que haya perpetrado atentados brutales?". "El juez Pedraz sí me consta que lo tendría que conocer, otra cosa es que no entrara en el fondo del asunto. La Justicia tiene que darnos respuesta", ha apuntado.