Desvaríos en 'El País': Comparan el 12-O con un "bombardeo nazi, fascista y franquista en la Guerra Civil"

El Mundo

"Abrumador abucheo a Sánchez pese a ampararse tras el Rey". El rechazo a Sánchez crece cada día. Dice el editorial que "la defensa de España —de su integridad territorial, de su historia, su cultura y su modelo constitucional de monarquía parlamentaria— no es algo exclusivamente de la 'derecha y la ultraderecha', como afirmó ayer en las redes sociales el exvicepresidente Pablo Iglesias, con su retórica miope y sectaria. Sino que es el sentimiento mayoritario de la ciudadanía española, como demuestran los gestos de cariño con los que son recibidos el rey Felipe VI y doña Leticia en sus intervenciones públicas. De ahí que el presidente del Gobierno, para intentar blindarse de los abucheos, no dudara en saltarse algunos protocolos para buscar con cierto patetismo la cercanía del jefe del Estado y de la Reina durante el desfile militar". Felipe debía haberle dado un empujón, con todos los feos que le ha hecho. Hala, majo, a los leones.

"Pero la celebración del 12-O sirvió también para constatar el nivel de crispación que existe entre la clase política española. A las ausencias lamentablemente normalizadas de los presientes nacionalistas vasco y catalán, fue muy llamativo que Sánchez —pero tampoco ninguno de sus ministros— apenas saludasen a las autoridades madrileñas, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, y que escenificase la total falta de comunicación con el jefe de la oposición, Pablo Casado". El odio de Sánchez a la derecha y en especial a Ayuso, las compañías que ha elegido, gobernar contra la mitad del país… tarde o temprano le pasará factura, por mucho que intente comprar votos.

Emilia Landaluce dice que "los pitos a Sánchez en el desfile revelan la desafección de una parte del electorado por su presidente". Más de la mitad de España. "Eso es lo que ahora mismo une a la derecha, aunque los pitos y abucheos siempre son un recurso poco afortunado del descontento social". El único que tienen hasta las elecciones. "Sánchez atiza los peores instintos sin tener en cuenta que hay muchos gilipollas que no entienden que las manzanas pueden acoplarse en el mismo cesto". Sánchez ha desatado una guerra civil sin fusiles.

Federico Jiménez Losantos habla de ultima campaña de la izquierda, con el Papa a la cabeza, contra la conquista de América. "No es sólo antiespañolismo. Biden ha abolido el Día de Colón en favor del Día de los Pueblos Originarios, y declara más legítimo venir de un apache que de un pilgrim". Hay que tenerlos cuadrados, los americanos, que no dejaron a un indio vivo, y al que dejaron lo encerraron en reservas donde viven de manera miserable.

El indigenismo, dice Federico, "ataca frontalmente la propiedad, enemigo esencial del comunismo, y deslegitima la Ley y el Estado desde su origen, proclamándolos usurpadores y ladrones".

"La ventaja del indigenismo para los comunistas de hoy es que ya no quedan indígenas de ayer, como los caníbales aztecas, derrocados por los tlascaltecas junto a los españoles, así que su legado lo administra López Cobrador. Y como tampoco hay incas, porque las tribus andinas sometidas se liberaron gracias a Pizarro, los representa la tribu de los Cerrón. Los mapuches que asaltan tierras y matan campesinos o guardias están apoyados por los terroristas de los 70, comunistas todos. Y los Kirchner, exmontoneros, no los combaten. Pero vayan ustedes a expropiar a un mapuche y verán cómo se pone. Como un comunista si le tocan el chalé".

El País

Un pie de foto para el 12-O. "Encuentro entre abucheos". "Desde los balcones de un edificio situado junto al estadio Santiago Bernabéu, uno de los barrios más caros de España, le han llovido insultos de tono tabernario", dice El País. ¿Pero más caro que Pozuelo de Alarcón, donde vivía Pedro Sánchez antes de ser presidente? Concretamente en "un chalet de amplias dimensiones" en una zona donde el precio del metro cuadrado en la misma ronda los tres mil euros.

Los desvaríos no cesan en el periódico ultra. Hoy le toca decir la chorrada del día a Sergio Fanjúl, al que el desfile del 1-O le trae recuerdos de la guerra. "No me gustó que los aviones militares sobrevolaran la ciudad, porque me vinieron a la cabeza el bombardeo nazi, fascista y franquista que tuvo lugar en esta urbe durante la Guerra Civil". Desfiles militares se celebran en muchas capitales del mundo por diversos motivos. Y a nadie se le ha ocurrido compararlos con bombardeos. Está la extrema izquierda como una cabra.

La noticia del día es que, según Elsa García de Blas "el PP planea derogar la ley del aborto aunque la avale el Constitucional". Y seguramente prohibirán a las mujeres abrir cuentas bancarias sin permiso del marido, Elsa, que eso se te ha pasado.

El editorial se lanza hoy a por la Conferencia Episcopal Española. "Pese a preservar el secreto de confesión, la Iglesia católica francesa ha actuado de forma enérgica para abordar el dramático agujero negro de la pederastia en su seno, Por contraste, hace más insostenible todavía la actitud de otras jerarquías eclesiásticas, como la española, que se resisten a reconocer su responsabilidad directa en los daños causados".

"La actitud de la Conferencia Episcopal ha sido siempre tan negacionista como obstruccionista. No solo perpetúa así la vejación sufrida por las víctimas, sino que también desobedece el mandato del papa Francisco" . Y eso que la iglesia española ha abrazado el ideario indigenista de la izquierda.

ABC

"Sánchez no logra esquivar los abucheos ni bajo el manto del Rey". Ignacio Camacho explica los delirios de Fanjul. "Por alguna razón inexplicable, la izquierda española siente incomodidad o vergüenza ante la idea de España". "En su derecho están, desde luego, pero no se entiende la queja de que ese escrúpulo embarazoso haya entregado la exclusiva de la defensa de la nación y hasta de sus símbolos a la derecha". "Qué lejos queda el tiempo (tan reciente, sin embargo) en que Sánchez decoró un mitin con una bandera gigantesca; debimos haber caído en la cuenta de que era un circo el escenario de aquella puesta en escena". Ese era otro de los múltiples Sánchez que hemos conocido. "Sea como fuere esa deserción ha cedido a quien quiera ocuparlo un inmenso espacio político y sentimental por el que transita una enorme pluralidad de ciudadanos". Y según Camacho, "la cuestión decisiva de la próxima confrontación electoral, más allá del estado de la economía, es la de fortaleza del vínculo nacional", "el proyecto de España como garantía de cohesión cívica". Pues en ese terreno el fallecido PSOE no tiene nada que hacer.

El editorial comenta la intención de Sánchez de sacar instituciones de Madrid. "El planteamiento básico no es intrínsecamente negativo. Al contrario, esta hipotética mudanza podría contribuir a la vertebración y al reforzamiento periférico de la nación, a descongestionar la capital de su superestructura corporativa". El problema es que "en manos de Sánchez y en función de las exigencias de sus socios prioritarios, la ejecución de este plan es una seria amenaza para la integridad de la nación". Más que nada la intención de Sánchez siempre es atacar como sea a Madrid porque no le votan. "Solo se esconde una estrategia de acoso contra Madrid y su presidenta regional". Otra más. Lo de Sánchez con Madrid es una obsesión.

Como dice José María Carrascal, "la Comunidad de Madrid se ha convertido en la plaza fuerte de la oposición". "A Madrid se le acusa y acosa por ambos flancos. La quieren descapitalizar llevando parte de la Administración estatal a otras ciudades, y obligarla a adoptar los impuestos de las demás comunidades". Una guerra.

"La ‘descapitalización de Madrid’ es en realidad el regalo oculto que Pedro Sánchez hace a los secesionistas de todo tipo en nuestra geografía". En la izquierda han hecho de Ayuso una heroína al convertirla en su principal enemigo. Olvidan que el 4-M la votaron hasta los socialistas.

La Razón

"Sánchez y Casado no se dan tregua ni el 12-O". Juan Ramón Lucas se asombra del empecinamiento de la izquierda en atacar al Rey. "Los aplausos al Rey y los abucheos a Sánchez expresaban 'una obviedad', que la monarquía es un símbolo político de la derecha y la ultraderecha. 'Solo genera adhesión en esa parte del país', sentenciaba. Tengo a Iglesias por un tipo inteligente". Otros creemos que es un tipo peligroso.

Este comentario "muestra cómo ni siquiera Iglesias se libra del lastre de esta izquierda viejuna y desnortada que tantos triunfos entrega a cada paso a la extrema derecha: despreciar los símbolos de su país, empezando por la propia institución monárquica, para darle la espalda a la bandera —qué gracioso lo de los colores republicanos en el aire—, después al Ejército y finalmente al pueblo que comete la osadía facha de acudir como público a un desfile y abuchear al presidente del Gobierno". El tertuliano Iglesias ha sido siempre izquierda viejuna y desnortada, la única que tenemos, por desgracia.

Francisco Marhuenda defiende a Colón. "El descubridor es, sin lugar a dudas, uno de los grandes personajes de la Historia de la Humanidad y se ha convertido en una víctima de la ignorancia de estos tiempos tan aciagos". "La llegada de la civilización europea fue provechosa para unas tierras y unos pueblos que estaban sometidos a poderes despóticos y crueles". Seguro que muchos niños como la Juanita de Arequipa hubieran agradecido que se produjera antes.

"En cambio, no voy a defender las atrocidades que cometieron los antepasados anglosajones de Biden exterminando sistemáticamente a las poblaciones indígenas de América del Norte. Es un sarcasmo que promueva que el día de Colón se convierta en el día de los Pueblos Indígenas, porque más bien debería añadir de su exterminio porque es lo que hicieron los anglosajones en el actual territorio de Estados Unidos". No hay más que darse una vuelta por EEUU, no ves un solo mestizo, ni un indígena, a los que tienen, hoy en día, encerrados en reservas inhumanas. Así que, que el ignorante de Biden cierre la boca.