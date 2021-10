Lo de Sánchez con Madrid es una "infantil pataleta": "Las urnas le pondrán en su sitio"

El Mundo

"El Gobierno riega Cataluña y castiga a Andalucía y Madrid". No se corta un pelo, Su Sanchidad. Qué ganitas de devolverle el castigo en las urnas.

Eduardo Álvarez alerta de la encerrona que le prepara la Fiscalía a Juan Carlos I que cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. "El carpetazo fiscal sobre las diligencias prejudiciales de los asuntos podridos que salpican a Don Juan Carlos, lejos de suponer un bálsamo para la Jefatura del Estado, la va a colocar en otro estadio de presión insoportable".

"Porque, según parece, lo que prepara la Fiscalía está muy lejos de ser una absolución pública del Emérito. Antes al contrario, en un tochazo que ni el del Quijote, con pelos y señales explicará a los sufridos españolitos por qué no hay indicios sólidos que justifiquen su imputación penal, pero dándole bien hasta en el carné de identidad con un demoledor relato de sus andanzas que a cualquier lego nos va a sonar a condena, sin juicio previo y sin que la dicte juez alguno". La venganza de Sánchez –una más– por los pitidos recibidos mientras aplaudían a Felipe.

Raúl del Pozo le da un buen repaso a Biden. "Hoy están siendo derribadas las estatuas de Cristóbal Colón en el país que hizo una épica de la matanza de indios y los que sobrevivieron acabaron en los campos de concentración de las reservas. En algunas ciudades de Estados Unidos, México, Bolivia o Chile han arrancado la cabeza que ideó una de las mayores epopeyas de todos los tiempos. El presidente Biden marcó el 11 de octubre como el día de los pueblos indígenas y ha encendido la ira". Los españoles se casaron con las nativas, de ahí el mestizaje en toda Hispanoamérica. Los norteamericanos exterminaron y desplazaron de sus tierras a todas las tribus indígenas –apaches, cheyenes, indios pueblo, sioux y demás tribus de Norteamérica–. Pero si hasta en las películas (Bailando con lobos) la india tenía que ser blanca para que un soldadito americano se casara con ella. Biden, un descendiente de los exterminadores de los indios –cortadores de cabelleras en los Western– dando lecciones de indigenismo, lo que hay que oír. Ya está sacando a los cuatro indios que hay de las reservas y devolviéndoles sus tierras. ¿A qué no? Los indios que viven en las reservas tienen que estar flipando.

El País

"Gobierno y PP negocian renovar instituciones pero no el CGPJ". El País tiene fijación con que Sánchez se haga con el Poder Judicial.

"El Gobierno busca el apoyo de ERC a los Presupuestos con una inversión de 1.300 millones en Cercanías de Cataluña". Hasta el periódico sanchista admite que los presupuestos son una compra de votos.

El Editorial se rasga las vestiduras por los abucheos a Su Sanchidad. "La costumbre parece enquistada entre un sector minoritario de la población, sin que los líderes de las distintas ramas de la derecha en España sientan la obligación de pronunciarse". Caramba, con las durísimas condenas que se escuchan a Sánchez y sus socios con los homenajes a etarras.

Limita los abucheos a "un grupo de personas estratégicamente colocadas en las proximidades de las tribunas presidenciales (o en los balcones de una de las zonas más ricas de España)". Donde viven los patronos del Ibex, los dueños de El País.

"Que los líderes de Vox jaleen este tipo de acciones públicas responde a una estrategia política prefijada y ellos mismos han pronunciado en sede parlamentaria y ante micrófonos expresiones semejantes a las que se oyeron en la calle". En sede parlamentaria se ha oído y visto de todo. El exlíder del ahora socio preferente del Gobierno, Pablo Iglesias, echando cal viva en un escaño, Rufián llamando fascista a todo el que le lleve la contraria…

"Menos explicable o más alarmante resulta el silencio selectivo que practica el Partido Popular ante una práctica tan antidemocrática como el abucheo político en un día que debía estar exento de sectarismo partidista". Si los abucheos fueran al PP sería libertad de expresión y El País defendería con la misma vehemencia que los ciudadanos están en su derecho de manifestar su descontento como consideren.

"El objeto del abucheo no pareció ser otro que el mismo impecable procedimiento democrático que hoy permite gobernar a la coalición de PSOE-Unidas Podemos y un día facultará a otro u otros partidos para hacer lo mismo: gobernar para todos". Me parto y me troncho, precisamente el periódico que día tras día apalea al PP por gobernar con el apoyo de Vox en algunas autonomías. A ver si defiende el "impecable procedimiento democrático" de una coalición PP-Vox en Moncloa. Serán cínicos. Gobernar para todos, dicen. Ya lo estamos viendo en los presupuestos.

ABC

"El Gobierno bate el récord de gasto y concesiones en los presupuestos". "El Ejecutivo ya ha señalado su intención de negociar los presupuestos con los partidos que sustentaron la investidura de Sánchez. El apoyo, ya lo ha advertido ERC, no será gratis. Cuando menos, nos costará miles de millones de euros a todos los españoles en inversión para premiar a unos territorios frente a otros. Y si no, que se lo digan a Madrid, que recibirá la mitad de inversión que Cataluña. Pero las exigencias de los nacionalistas no serán solo económicas, sino también políticas para mantener vivo su chantaje nacionalista. Eso, seguro", avisa el editorial.

Ignacio Camacho comenta el castigo a Madrid. "Queridos madrileños, vuestra obstinación en votar a Ayuso os va a costar dinero". "Sánchez no perdona los desafectos". Pues no va a dar abasto a castigar gente. "Y para que se note la intención de penalizar vuestro empeño ha regalado a Cataluña un 5,6 de incremento, lo que supone un diferencial relativo de 14 puntos –330 millones, que suben a 1.279 en términos netos– entre el escarmiento y el premio". Que os quede claro, madrileños, o me votáis u os arruino. "Se trata de dejar claro que los Reyes Magos os van a traer carbón este año por haber sido niños malos. La represalia diferida por el voto tabernario".

"El desdén presupuestario a Madrid no es un castigo; es una infantil pataleta de perdedor, un berrinche gratuito, un desquite sin sentido que las urnas le devolverán poniéndolo en su sitio". Y luego lloriquea porque le abuchean. Cuando deje Moncloa más le vale que haga como Iglesias y se mude a Barcelona, porque en Madrid no va a poder salir a la calle. Nunca se ha visto un acoso igual contra una comunidad autónoma.

La Razón

"Cataluña recibe una lluvia de millones y Madrid sale perjudicada". Marhuenda también habla de esta persecución a Madrid. "Hay que reconocer que el Gobierno socialista comunista no se corta un pelo y ha decidido castigar a Madrid" sin disimulo. "Ha esperado al proyecto de presupuestos para mostrar que es implacable con una comunidad que ha cometido la herejía de no votar a la izquierda. Lo hace con absoluto descaro y sin guardar las formas. Es una estrategia zafia, que solo hace generar un mayor apoyo hacia el PP en Madrid aunque a Sánchez no le debe importar porque su estrategia es buscar los votos en la periferia". Y para eso tiene que enfrentar a los españoles y perseguir con saña a Madrid. Tarde o temprano lo pagará caro, como pagó Iglesias.

"Casado descoloca a Sánchez al proponer un pacto para renovar instituciones". Dice el editorial que "la crispación y el frentismo impuestos desde la coalición gobernante, en colaboración con sus aliados parlamentarios separatistas y proetarras, han dificultado extraordinariamente un proceso de por sí habitualmente complejo y espinoso". "Socialistas y comunistas no han disimulado por un momento su voluntad de colonizar las instituciones y de encauzarlas al servicio de su estrategia política". CIS, Fiscalía, Abogacía del Estado…

"Pedro Sánchez ha convertido este pulso en un arma contra Pablo Casado para presentarlo como el culpable de un bloqueo que no es tal e identificarlo como un antisistema, incluso fuera de la Constitución". Que es lo que hace con todo el que no se pliega a sus imposiciones, no hay mas que ver los insultos y ataques a Ayuso.

"Pablo Casado maniobró ayer con sagacidad y eficacia", considera La Razón. "Resultó obvio que el presidente no lo esperaba y que quedó descolocado en el hemiciclo. De un plumazo el papel de bloqueador quedó del lado de la Moncloa". Ya se les ocurrirá algo. En realidad a Sánchez solo le interesa hacerse con el Poder Judicial, que es el único que le toca las narices.