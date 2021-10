Entrevista a Pedro Sánchez en La Sexta | Imagen TV

Sólo unas horas después de que trascendiera el pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, Pedro Sánchez acudió a La Sexta a dar una entrevista en la que volvió a descalificar al PP y a su líder, Pablo Casado.

Según dijo, Casado no practica una "oposición leal" con el país y genera "falsas alarmas con discursos que no sólo insultan a la inteligencia, sino que dañan la imagen y la reputación" de España. "Pero esta es la oposición que tenemos", se lamentó, incidiendo en que, a diferencia de lo que sostiene el líder del PP, España "no está en bancarrota".

Sobre el pacto, Sánchez dijo que aunque no tendría por qué agradecer al PP su decisión de desbloquear la renovación de los órganos, quería hacerlo expresamente y valorar su "esfuerzo". Pero, a renglón seguido, hizo hincapié en que no se debe hacer una "lectura ventajista de la legalidad" y pidió al PP que se avenga también a renovar el CGPJ porque "los jueces se lo merecen".

Respecto a la petición del PP para que se cambie el sistema de elección de los vocales de manera que "los jueces elijan a los jueces", el presidente del Gobierno aseguró que eso ya es así porque "los jueces" que optan a entrar en el CGPJ salen de unas ternas a propuesta de las asociaciones judiciales o de un determinado número de jueces que les avalan.

También apuntó que "más allá de eso" hay que "cumplir la Constitución del primero al último artículo" y que los de Pablo Casado no pueden pretender que la Carta Magna se aplique "conforme a ellos les viene bien o no".

En este contexto, subrayó que el PP ha intentando por dos veces en el Congreso tramitar una ley para cambiar el sistema de elección y que no ha logrado mayoría para ello. "En política hay que saber ganar y hay que saber perder. No tiene mayoría para lograrlo y debe propiciar el desbloqueo", defendió.

Respuesta a Ayuso

En cuanto a las críticas de Isabel Díaz Ayuso por el evidente maltrato a Madrid en las cuentas públicas, Sánchez negó la mayor. Aseguró que la propia Ayuso sabe que "el Gobierno está apostando por Madrid", al primar inversiones en becas, vivienda o sanidad y, en concreto, a la atención primaria, todas ellas cuestiones que tienen "mucho que ver con lo que sucede en Madrid".

"La señora Ayuso viene confrontando con el Gobierno en todo. Si yo digo 'a', ella dice 'b', y si yo digo 'b', ella dice 'a'. Pero bueno, esta es una estrategia electoral. Ella sabe que el Gobierno está apostando por Madrid", defendió.