Rosa Díez: "¡Cómo será la cosa entre la cabra y Sánchez, que gana la cabra!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabó la semana en la que ha recibido un gran abucheo en el desfile del 12-O visitando a Antonio García Ferreras en La Sexta. Rosa Díez ha comentado en su sección #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico que se vieron "capotazos del periodista y soberbia absoluta del entrevistado" porque al hablar de los símbolos nacionales Sánchez llegó "a situarse a sí mismo como uno".

En este sentido la expolítica ha señalado que Pedro Sánchez "es un enfermo" y que al igual que para analizar los actos del Gobierno hay que hacerlo con perspectiva judicial, para los del presidente hay que hacerlo con "perspectiva psicológica".

Rosa Díez ha apuntado que "hay dos comportamientos que caracterizan a un psicópata: no responde al tratamiento y no quiere ser descubierto". Por eso ha dicho que el psicópata "es una persona muy peligrosa, porque aprende de las terapias y las utiliza contra sus víctimas". Además ha indicado que "tiene una necesidad brutal de no ser descubierto y cuando lo rechazan vuelca un odio brutal contra el que se atreve a hacerlo".

"Odio africano" hacia Madrid

Para demostrar que las reacciones de Pedro Sánchez en los últimos días están basadas en un trauma ha puesto una serie de ejemplos de cómo se ha volcado en atacar a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Rosa Díez ha comentado "su odio brutal contra los madrileños porque lo han descubierto y no le votan". "Ese odio africano explica la decisión de descapitalizar Madrid", ha destacado la expolítica que cree que Sánchez "no puede impedir que desde la CAM se gestione mejor que desde el Gobierno". "Como eso no lo puede evitar trata de sacar instituciones de Madrid", ha añadido.

También ha dicho que parte de la reacción del presidente del Gobierno contra la CAM se ve en el "castigo a los madrileños con los PGE" en los que ha "destinando la mitad de las inversiones que en Cataluña".

Díez, además, ha recordado que "esta semana hemos confirmado como Sánchez y su Gobierno castigaron a los madrileños en la desescalada" porque "se ha verificado que se hizo con informes de expertos que no existieron".

La cabra y Sánchez

Rosa Díez, profundizando en el perfil psicológico del presidente del Gobierno, ha destacado que mucho enfermos buscan "aplausos al sentirse rechazados". En este sentido ha comentado la gran pitada que se llevó Sánchez durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Ha dicho que "como Sánchez no puede ir a ningún sitio sin que le abucheen aplica táctica de compensación comprando aplaudidores".

"Él los compra y organiza un acarreo de afiliados para que lo aplaudan en el mitin fin de fiesta que organiza el PSOE. Este tipo con la soberbia que tiene llega un momento en el que tiene que pagar a sus afiliados para que le aplaudan", ha añadido.

Rosa Díez cree que "este hombre está muy mal y tiene que estar muy desesperado para agradecer a Alfonso Guerra hacer el símil de la cabra y que gane la cabra". La expolítica se refiere al comentario del antiguo dirigente socialista en el que dijo que "algunos abuchean a un presidente y aplauden a una cabra". "Cuando oí a Guerra pensé que le había metido un rejonazo a Sánchez", ha contado Rosa Díez que ha exclamado: "¡Cómo será la cosa entre la cabra y Sánchez, que gana la cabra!".