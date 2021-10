Un segundo policía es agredido brutalmente en Zaragoza: "Tiene la cara hecha un Cristo"

Así quedó la cara del secretario del SUP de Tudela tras la brutal paliza | SUP

En menos de 24 horas, dos policías han sido brutalmente agredidos en Zaragoza. El primero de ellos, al indicar a un pasajero de un autobús que debía ponerse la mascarilla en la madrugada del sábado al domingo. Tras recibir varios reproches, el agresor comenzó a ponerse violento, pero fue cuando el inspector se identificó como policía cuando perdió totalmente los papeles.

Mientras le grababa con su móvil, el individuó comenzó a retar al agente a que le pegara si "tenía cojones" y a bajarse en la siguiente parada para enfrentarse con él. A pesar de que el policía mantuvo en todo momento una actitud pacífica sin entrar en el juego, el agresor terminó echándose encima de él y propinándole todo tipo de puñetazos en la cara y la cabeza. La intervención de otros pasajeros fue determinante para detener la brutal paliza. Sin embargo, el individuo consiguió huir.

😡Este hombre iba sin mascarilla en transporte público de #Zaragoza, al ser requerido por nuestro compañero identificandose como #PoliciaNacional le agrede con violencia desmedida

🛡@Sup_Policia se presentará como acusación particular contra este individuo#SupSeguridadJurídica pic.twitter.com/sCt7ATTtmY — SUP (@Sup_Policia) October 17, 2021

Apenas unas horas más tarde, ya el domingo, un segundo policía fue agredido también en Zaragoza. Se trata del secretario local del SUP en Tudela. Según el sindicato, éste le pidió a un individuo que se apartase para aparcar y su reacción fue comenzar a patear el coche. Cuando el agente trató de calmarle y se identificó como policía, la emprendió a golpes contra él, dejándole la cara completamente destrozada.

😡Agrede violentamente en #Zaragoza a nuestro Secretario Local #SUP en #Tudela 🚘Le pidió que se apartase para aparcar y el individuo pateo el coche 👮🏼‍♂️Se identificó como #Policia para calmarlo y el resultado fue una agresión BRUTAL👊🩸 ✅Deseamos una pronta recuperación 🏥👮🏼‍♂️ pic.twitter.com/8eSt4OCPPi — SUP NAVARRA (@NavarraSup) October 17, 2021

"Tiene la cara hecha un Cristo", asegura a Libertad Digital Ángel Mena, portavoz del SUP en Aragón, que denuncia que, desgraciadamente, este tipo de agresiones no son un hecho aislado. "Es algo generalizado en toda España. Se ha perdido el principio de autoridad y las declaraciones de los políticos no ayudan mucho", lamenta.

Mena se refiere así a la intervención de la diputada de ERC, Monsterrat Basa, que, tal y como denunció el SUP, hace unos días "vomitó todo su odio" desde la tribuna del Congreso llamándoles "salvajes" y "fuerzas de ocupación", en una intervención en la que rechazó que se dieran pluses a los agentes destinados en Cataluña o que la Jefatura Superior se mantenga en la Vía Layetana de Barcelona.

"Es muy fácil cargar contra la policía", denuncia Mena, que advierte de que, si ante este tipo de agresiones como las sucedidas en Zaragoza, la policía les reduce, rápidamente se aprovecha para decir que los agentes son violentos: "Imagina que el policía llega a defenderse…. Ya no estaríamos ante un policía agredido, sino ante un policía torturador".

Con todo, el portavoz del SUP en Aragón cree que es más que evidente que "hay que reformar el delito de atentado a los agentes de la autoridad para que se aplique con toda la dureza" y no sólo en el caso de los policías, sino también para el resto de funcionarios públicos que también son víctimas de todo tipo de agresiones.