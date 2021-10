El grupo socialista, que había promovido la aprobación de una declaración institucional en el Senado para recordar los diez años del fin de violencia de ETA, ha renunciado a seguir negociando el borrador del texto. El motivo, su previsible fracaso, aunque desde el partido han dicho que no querían que se siguiera "instrumentalizando" un asunto tan delicado.

Fuentes socialistas confirmaron a última hora de la tarde que finalmente la declaración -que para aprobarse exige el apoyo unánime de todos los senadores- finalmente no sería leída ante el pleno porque el asunto "se está utilizando" cuando "no debe hacerse política" con un asunto extremadamente "sensible". Dichas fuentes, aunque evitaban mencionarlo, señalaron al PP como responsable. Más tarde, los socialistas no ocultaban su malestar con el portavoz popular Javier Maroto, informa Rubén Fernández.

La portavoz del grupo socialista, Eva Granados, había incorporado a un borrador inicial las peticiones que esta mañana había hecho el PP por boca de su portavoz en la Cámara Alta, Javier Maroto, para incluir una condena expresa al terrorismo etarra.

Las fuentes insistieron en que con el "lío" generado a raíz de este asunto y una vez que el debate se estaba centrando en matizar los términos de algo que debería ser "nítido", lo mejor era renunciar a la propuesta y zanjar el asunto, de manera que el Senado no aprobará declaración alguna sobre el décimo aniversario del fin de ETA.

El borrador que Granados había propuesto a los demás grupos reiteraba "la condena al terrorismo de ETA, que nunca debió haberse producido", y reconocía "el daño que causó" con sus atentados.

También planteaba que el aniversario era buen momento para honrar "la memoria de sus víctimas, de los hombres y mujeres que sufrieron la agresión de las balas y de las bombas, de quienes vieron sus vidas truncadas por la pérdida de un ser querido, y de todos los que padecieron la amenaza de los asesinos y de sus cómplices".

El portavoz del grupo popular, Javier Maroto, había exigido tras la Junta de Portavoces del Senado en la que se planteó la posibilidad de aprobar una declaración que el documento debía contener el término "condena" y constatar el sinsentido de la actividad terrorista, y se preguntó si EH Bildu lo aceptaría.

Fuentes de varios grupos parlamentarios, como la Izquierda Plural o Junts per Catalunya habían manifestado a EFE que estaban dispuestos a apoyar la declaración pese a sus reservas con algunos de los términos de su redacción, en tanto que desde el grupo que comparten ERC y EH Bildu afirmaron que no lo habían estudiado.