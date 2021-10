El PP propone modificar la ley para endurecer el castigo contra los agresores de policías

Las agresiones sufridas por dos policías nacionales en Zaragoza en los últimos días han servido para poner de manifiesto una problemática que llevan denunciando desde hace ya unos años los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil: la pérdida del principio de autoridad está disparando las agresiones y los agentes están totalmente indefensos ante estos hechos.

El Gobierno no ha alzado la voz en ningún momento y el Ministerio del Interior guarda silencio. Un hecho que quiere aprovechar el PP para llevar la iniciativa política en el Congreso de los Diputados. No en vano, ha registrado en las últimas horas una proposición no de ley que apuesta por modificar el Código Penal para endurecer el castigo a los agresores de los policías, algo que piden sindicatos y asociaciones profesionales desde hace tiempo.

Uno de los casos más sangrantes se produjo en Murcia en marzo de 2017. Un tribunal de justicia de la región condenó a un hombre que había agredido a un agente de la Policía Nacional a una irrisoria multa de 60 euros. La condena no incluía ni un solo día de prisión para el agresor, tan solo la cuantía económica. El objetivo de los populares es modificar el artículo 550.2 del Código Penal para tratar de blindar la seguridad de los agentes.

La propuesta de la popular Ana Belén Vázquez también busca retratar al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos socios parlamentarios de extrema izquierda nunca han mostrado el menor aprecio por las Fuerzas de Seguridad, que no sólo no condenan las agresiones contra los agentes de los cuerpos policiales sino que en muchos casos o las justifican o echan la culpa de los hechos a los agentes agredidas.

En uno de los puntos de la proposición pide "romper cualquier colaboración o pacto político con los partidos o grupos que no condenen la violencia contra los cuerpos policiales", algo que no puede aceptar el PSOE y mucho menos a las puertas de tener que negociar los próximos presupuestos del Estado no sólo con sus socios de Podemos, sino también con partidos fuera de la coalición como ERC o Mas Madrid.