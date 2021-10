Víctimas del aceite de colza se encierran en el Museo del Prado y amenazan con suicidarse en directo

Las seis víctimas del aceite colza que pretendían encerrarse en el Museo del Prado con el objetivo de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar respuesta urgente a su situación, han sido desalojadas pasado el mediodía de este martes, después de que la policía haya detenido a tres de ellos que no querían desistir de su acción.

Estos datos han sido confirmados a Europa Press por María Altagracia, víctima del Síndrome del Aceite Toxico de Seguimos Viviendo el Gobierno, portavoz de la plataforma y participante de este encierro.

Altagracia recuerda que el acto coincide con el cuarenta aniversario del Real Decreto 2448/1981 de 19 de octubre, creado para dar una respuesta urgente a los afectados. "Nos quedan pocas posibilidades, termina el año. Las promesas se quedaron en nada. Pero se intentará otra vez y otra y otra hasta que las fuerzas puedan", ha señalado.

Ha denunciado el desamparo en el que se encuentran desde hace años, su peregrinaje por diferentes médicos que "desconocen" su enfermedad, así como la desatención del Estado que les niega el reconocimiento como enfermos. "Somos víctimas del Estado y no nos están tratando como tal", ha lamentado.

"No somos unos pedigüeños. Hay mucho afectados que no han podido trabajar tanto como para tener una pensión el día de mañana. Necesitamos que se nos reconozcan las incapacidades que tenemos para que vean si somos incapaces de trabajar o no", ha señalado.

Por ellos y para ellos, demandan sobre todo la designación de Centro, Servicio o Unidad de Referencia de Asistencia Especializada integral del Síndrome del Aceite Tóxico; incluir el SAT en el baremo para la obtención del Grado de Discapacidad; revisar la actualización de Incapacidades penales, para reconocimiento de Pensión incapacitante y establecer un sistema de valoración de Incapacidad.

La Plataforma demandaba una reunión urgente con Sánchez, antes de que acabará octubre, de no confirmarse amenazaban con ingerir pastillas "para llegar al descanso" que no les ofrece el Estado. "Porque sí lo que llevan esperando estos años, es a que muramos para acabar con el problema, tendremos que utilizar lo único que nos queda de nuestra mermada vida, y les daremos el privilegio de ver en directo, nuestro descanso eterno", amenza que no se ha llevado a cabo.

Según han informado horas antes a Europa Press fuentes de la pinacoteca, los manifestantes habían desplegado una pancarta en la sala 12, ante el cuadro de 'Las Meninas'. Aunque ha tenido que actuar la policía del museo, desde la centro se ha ofrecido un espacio para que el resto de afectados, que han entrado de forma separada aunque llevaban la misma camiseta, pudiesen atender a los medios.

"40 años envenenados y condenados a vivir como en 1981 por el abandono del Estado. Víctimas = enfermas aceite colza", rezaba la pancarta que habían desplegado en el interior del museo.

Comunicado

Desde el perfil de Twitter de la plataforma Seguimos Viviendo han lanzado un comunicado en el que amenazan con realizar dicho suicidio en directo si no se atienden a sus peticiones y para denunciar la "humillación y el abandono" en el que se encuentran sumidos cuarenta años después de la mayor intoxicación alimentaria ocurrida en España.

"Solo nos dejan la opción de realizar esta acción de dolor, una llamada de socorro al mundo. Elegimos nuestro Museo del Prado porque es la institución cultural más importante de España, porque la cultura a muchas víctimas enfermas de la colza nos ha servido para no rendirnos jamás, ni siquiera ahora", aseguran.

Recuerdan además que "estamos en ayunas, tenemos las pastillas necesarias para llegar al descanso que no nos ofrecen ustedes, así cada hora. Porque llevan esperando estos años a que muramos para acabar con el problema, tendremos que utilizar lo único que nos queda de nuestra mermada vida, y les daremos el privilegio de ver en directo nuestro descanso eterno".