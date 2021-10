En la Comisión de Igualdad, donde comparecía este jueves Irene Montero, la portavoz de Vox Lourdes Méndez protagonizó un duro discurso contra la ministra. "Es imposible tratar de razonar con usted, imposible hablar de derechos", dijo después de la exposición de Montero sobre la nueva generación de derechos feministas.

La diputada lanzó una "enmienda a la totalidad de todo su ministerio" criticando una a una las medidas estrellas de Montero y sus planteamientos. Entre otras cosas, acusó a la ministra de "apelar a la libertad para atentar contra la libertad" y de "defender el feminismo atacando la identidad y esencia femenina".

Entre otras cosas, criticó la Ley Trans que "atenta contra la razón", la denominada "Ley Herodes" por generar una "crisis de paternidad" al limitar las visitas de los padres acusados de maltrato, la defensa de Montero del aborto como un derecho o la Ley de sólo sí es sí, que, dijo, no está legitimada para defender "si no investiga el caso de las menores tuteladas".

"Representa la muerte de la igualdad"

Para Méndez, se trata "del derecho en contra del derecho" y la "muerte de la razón". "Es la consecuencia lógica de su ideología comunista. Representa la muerte de la libertad, de la igualdad y de todo tipo de feminismo", aseguró.

Montero se explayó contestando a los grupos parlamentarios, algunos planteando sus reticencias sobre la abolición de la prostitución, pero a Vox no quiso contestarle. "Su intervención roza la violencia institucional", aseguró la ministra, que también dijo que el partido y sus representantes estaban "fuera del marco de la democracia". Aseguró también que "es muy peligroso normalizar este discurso": "Esta cámara tiene que hacer una reflexión. Hay que decir que están fuera de la cancha de juego de la democracia, aunque sean representantes electos". "Están vulnerando todos los derechos fundamentales", añadió.

En su turno, Méndez contraatacó diciendo que lo que a ella le parecía peligroso es que "usted esté de ministra del Gobierno de España" y lamentó que quisiera negarles "el derecho a disentir". Y enumeró después los derechos que vulneran desde el ministerio de Igualdad, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la objeción de conciencia.

También tachó de "macrochiringuito" su ministerio, aludiendo a sus últimos fichajes. "No me importa que no me hable, pero no me diga que debemos callar en la sede de la soberanía nacional. Espero que no lo vuelva a repetir", apuntó.

La portavoz popular Margarita Prohens fue también muy crítica pero lo hizo utilizando argumentos como la "brecha de género" o las cifras de víctimas de violencia para señalar que las mujeres están en peor situación ahora que antes de la llegada del Gobierno y defendió las "políticas comprometidas" de su partido a través de enmiendas que tratan sobre la mujer rural o la corresponsabilidad y la conciliación.