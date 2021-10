Furia desatada en 'El País' tras el patinazo de Sánchez: "El PP es el heredero directo del franquismo"

El Mundo

"Arnaldo Otegi plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras". Dice el editorial que "apenas siete horas después de su impostada declaración en Aiete, donde el lunes escenificó un 'dolor' hipócrita ante el daño causado a las víctimas por 50 años de terrorismo etarra, Otegi se quitaba la careta para hablar 'alto y claro' a un reducido grupo de abertzales en Eibar sobre las verdaderas intenciones de sus palabras". El precio son 200 presos. "Ayer, en el Congreso, Sánchez respondió con un 'rotundo no' cuando Casado le preguntó por el infame pacto desvelado por Otegi, pero ni se comprometió a romper el diálogo con Bildu ni su palabra vale ya gran cosa". Al contrario, los presos deben estar haciendo ya las maletas. Oye, que Sánchez ha dicho rotundamente que no nos va a sacar, mañana mismo estamos en la calle.

Al margen de Otegi, al que se le da un protagonismo excesivo, otro editorial se echa las manos a la cabeza ante la rebelión del PSOE en el caso del rastas podemita condenado por salvajadas. "El PSOE y Podemos —el Gobierno— se han aliado en la Mesa para permitir que el parlamentario condenado conserve su acta, con el beneplácito de Meritxell Batet. Para no cumplir la sentencia que inhabilita —además de multar— a Rodríguez, Batet se acogió al criterio no vinculante de los letrados de las Cortes, que sostienen que siendo multa y no pena de cárcel Rodríguez puede mantener el escaño". Vamos, que la presidenta del Congreso desacata una sentencia del Supremo. Así que el juez "se ha visto obligado a requerir a Batet la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo". Atónito, está el Supremo. Después de haber hecho el favor al PSOE de salvarle el pellejo a Dolores Delgado y así se lo pagan.

"Solo la militancia de Rodríguez en uno de los partidos de la coalición explica la asombrosa conducta de la presidenta del Congreso, la misma que ha pronunciado solemnes discursos sobre el respeto a las instituciones. De haber sido alguien de PP o Vox el agresor sentenciado, dudamos que alimentara así un conflicto entre poderes que debe concluir ya con la salida de Rodríguez del Parlamento". Bueno, si hubiera sido del PP o Vox lo habría arrastrado ella misma a la calle.

El País

"La tensión sobre ETA demora el pacto institucional PSOE-PP". Pablo Ordaz dice que cuando ETA mataba PP y PSOE "se confortaban entre sí porque sabían que la cosa no iba de derechas ni de izquierdas, sino de demócratas y de asesinos". Con la excepción de Patxi López, que no dejó que Rajoy diera el pésame a la familia de Isaías Carrasco y le echó con cajas destempladas, el miserable.

"¿Qué está pasando ahora?", dice como escandalizado de las críticas del PP y Vox a Sánchez por lo de los presos a cambio de presupuestos. "La fanfarronada de Otegi —pronunciada delante de sus seguidores— no tiene ni pies ni cabeza, pero Casado y Abascal no dejan pasar la oportunidad de concederle credibilidad para atacar al Gobierno". Cualquiera tiene más credibilidad que Sánchez, Pablo, compréndelo.

"Antes del 20 de octubre del 2011, los demócratas —del PP o del PSOE— soñaban con el día en que tres pistoleros con sus ridículas capuchas aparecieran en televisión anunciando que ETA se había terminado. Ese día llegó, pero desde hace 10 años para acá, sin un atentado que lamentar ni un indicio de vuelta a las andadas, los líderes de la derecha prefieren misteriosamente dedicar un día tan señalado —aquel en el que sus concejales dejaron de estar en la diana de ETA— a dar marchamo de autoridad a las palabras de Otegi". Pues chico, verás, es que como los herederos de los asesinos son los socios de Sánchez pasan estas cosas. También dijo Sánchez que no habría indultos y mira. Es lo que tiene ser un redomado embustero.

A Josep Ramoneda se le va la pinza, como es habitual, debido a su patológica radicalidad. Primero da marchamo de autoridad a las palabras de Otegi. "Cuando Arnaldo Otegui hace por fin una enmienda a la totalidad al terrorismo de ETA, al PP se le ocurre proponer una resolución parlamentaria para "excluir de los pactos y de los acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia". "Y lo hace un partido heredero directo del franquismo, que cuenta para gobernar con el apoyo de Vox que no ha condenado nunca los crímenes de la dictadura". A diferencia de Otegi y su banda, Vox no ha asesinado a nadie, ni ninguno de sus miembros ha estado en la cárcel por terrorismo como el socio de Sánchez. Y decir que el PP es el partido heredero del franquismo es, además de mentira, de una mezquindad digna de Ramoneda.

ABC

"Otegi destapa el plan del Gobierno para ganarse a Bildu". Dice el editorial que "el crédito que el PSOE da a Arnaldo Otegi debe ser suficiente para creerle cuando afirmó el lunes ante militantes de Bildu que está dispuesto a votar los Presupuestos Generales 'si con eso salen 200 presos de ETA'. Otegi no miente, y Sánchez y Marlaska, sí". Bueno, de hecho Sánchez no ha hecho otra cosa en política más que mentir, es el embuste con patas.

"Con lo que no contaba Sánchez es con que Otegi delatara toda la estrategia ante sus fieles y fuese grabado". "Los ataques de dignidad de Sánchez caen, pues, por su propio peso, y ahora es él quien también tendría que pedir perdón a los españoles. Primero, por blanquear a ETA y bendecir a Otegi; segundo, por pactar ‘votos por presos’, dejando a las víctimas del terrorismo abandonadas; y tercero, porque una vez más Moncloa ha vuelto a mentir". Estamos acostumbrados. Si cada vez que Sánchez miente tuviera que pedir perdón no haría otra cosa las 24 horas del día.

Luis Herrero destroza la fiesta sanchista valenciana. "Mientras el PSOE siga trabajando en contentar a Junqueras y en allanar el camino del frente amplio que lidera Yolanda Díaz no podrá convencer a nadie de que apuesta por la centralidad. Por mucho que el agua de Valencia se parezca a la pócima de Panoramix, pincho de tortilla y caña a que el vuelo socialdemócrata de Sánchez dura lo que tarden Podemos y ERC en cortarle las alas. Después, volverá donde solía". ¿Volverá? Visto lo visto con Otegi nunca se ha ido, lo de Valencia fue un paripé.

La Razón

"Los Presupuestos entierran el pacto de coalición PSOE-Podemos". Dice Carmen Morodo que "la coalición no da más de sí". Que se llevan mal y tal y pascual. "Las dos partes ven con escepticismo el futuro de la relación, y cada vez lo disimulan menos, aunque esto no lo lleven al terreno de confirmar un adelanto electoral de calado. Que hagan la guerra por separado no quiere decir que las elecciones vayan a celebrarse mucho antes de lo que tocaría por calendario. Seguirán compartiendo Gabinete, sin disimular que cada uno trabaja para unos intereses diferentes". ¿Dónde está la noticia entonces, Carmen? PSOE y Podemos siempre han estado a la gresca, pero ninguno de los dos quiere perder el poder y los sueldazos que les tenemos que pagar. No habrá ruptura, Carmen, no nos crees falsas esperanzas.

Marhuenda dice que "era lógico que un bravucón de taberna como Otegi diera a conocer el precio del apoyo de los herederos de ETA a los Presupuestos. No sé por qué alguien se escandaliza ante la coherencia de un defensor del terrorismo que quiere la libertad de su gente. Al fin y al cabo se siente ganador, ya que el PSOE se dedica, con notable imprudencia e irresponsabilidad, a su blanqueamiento".

"El cambio de discurso de la Moncloa, que esperaba apropiarse del aniversario del fin de la violencia etarra, pone de manifiesto que Sánchez tiene una recua de socios muy poco recomendables. Es su talón de Aquiles, porque son una inquietante amalgama de independentistas, comunistas, antisistemas y bilduetarras, a los que hay que añadir los habituales aprovechados que buscan hacer caja con sus exigencias. Es una realidad que favorece al PP en su pugna por llegar a la Moncloa". Es su mejor baza. Esperemos que sepa jugarla.