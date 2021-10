El Parlamento valenciano debatió este miércoles por la noche una propuesta de Ciudadanos para reprobar a Mónica Oltra por el caso de los abusos de su ex a una menor tutelada. La propuesta, votada este jueves, no salió adelante porque el PSPV, Compromís y Unides Podem salvaron a la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Pero Oltra no se libró de una catarata de reproches de toda la oposición que llegan después de que su ex marido fuera condenado a cinco años de cárcel y de que el TSJCV lamentara las trabas que se habían puesto a la investigación.

El momento más tenso se vivió durante el rifirrafe entre la portavoz de Vox, Ana Vega, y Oltra. Vega afirmó que se trataba de un episodio "bochornoso" y "repugnante" y le preguntó a Oltra cómo podía "tener el estómago de seguir ahí sentada" ante el caso. "La única persecución aquí es la que usted programó y ejecutó contra una niña de 14 años", dijo Vega, que se preguntó "con qué cara iba a salir a manifestarse el próximo 8 de marzo". "Los palmeros que se acerquen ese día a saludarla sabrán lo que ha hecho. Tendrán presente que le negó el auxilio a una niña que tuvo que pelear contra una caterva de políticos" velando por sus intereses. "Usted no tiene integridad, no tiene vergüenza", fue otra de las frases de Vox. Sin embargo, la afirmación que más molestó a Oltra fue la de que había actuado como una "dictatorzuela de una república bananera", como "una auténtica fascista".

En su turno, Oltra le espetó a los diputados de Vox: "¡Le hace falta a usted y a todos los que tiene en su grupo algún hervor más para subir a este estrado y llamarme a mí fascista!". ″¡Yo soy hija de gente trabajadora, luchadora, luchadores antifascistas!""¡Y ni usted ni todos los fascistas de su grupo me van a hacer a mí bajar la cara!", proclamó.

➡️A VOX, hui, claret ‼️Li fa falta a tots els diputats de VOX, alguna bollideta més, per a dir-me a mi feixista pic.twitter.com/UcHf6Ph9vp — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) October 20, 2021

No fue la única vez que la palabra fascista sonó en el debate: el diputado socialista José Muñoz proclamó que a partir de ahora a los de Vox "hay que llamarles fascistas". "Vox no es de extrema derecha, son fascistas directamente, porque ustedes han venido a acabar con la política", dijo. Vega pidió sin éxito a la presidenta de la Cámara que sus palabras fueran retiradas del Diario de Sesiones.

Un "libro de terror"

La vicepresidenta Oltra también tuvo que escuchar durísimos reproches de Ciudadanos y del PP. La diputada de Cs María Quiles afirmó que leer la sentencia es como leer un "libro de terror" y destacó que Oltra entre una "niña abusada y sus silloncitos, ha optado por sus silloncitos"."Si le queda un mínimo de vergüenza, debería irse", dijo.

Elena Bastidas, del PP, se sumó a los reproches señalando cómo Oltra "menospreció a la víctima y su testimonio" y puso "trabas" con el objetivo de "poner por encima sus intereses políticos que la vida de la niña".

Podemos habla de "machismo"

Mientras, desde los partidos que forman la coalición de gobierno se esforzaron en proteger a la consejera: el PSPV dijo que en la oposición "siguen empeñados en acusar a la vicepresidenta de algo que ella no ha hecho". Por Compromís, Carles Esteve dijo que el debate supone "repetir algo que no le sirve a nadie" y que Ciudadanos no había aportado novedades. Mientras, desde Unides Podem, Irene Gómez utilizó el manido argumento del machismo: consideró que los abusos a menores son una "lacra que debe ser erradicada sin peros" pero reprochó a Quiles que utilice esta cuestión para "responsabilizar a una mujer por los actos delictivos de un hombre", algo que a su juicio es "machismo".