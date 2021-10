Rosa Díez: "A ETA le falta un Núremberg donde sean juzgados no sólo sus crímenes sino su ideología"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo la semana pasada "acabó con un congreso en el que el PSOE decidió sustituir los debates sobre cuestiones políticas por varias sesiones de coros y danzas" para empezar la siguiente en la que "el régimen sanchista ha celebrado los 10 años de paz al igual que el franquismo celebraba los 25 años de paz".

Una semana infame que tendrá su colofón en un "aquelarre en San Sebastián donde los socios de Sánchez, PNV, Podemos, "los golpistas catalanes y el portavoz de ETA, Otegi, se manifestarán en favor de los presos etarras. Rosa Díez ha apuntado que el aniversario que están celebrando debería ser el de la derrota de ETA gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el que se escuchase la voz de las víctimas. En su lugar, "la voz que se ha escuchado es la del portavoz de ETA, Otegi, y la obscena voz de Zapatero".

Además ha comentado cómo la prensa vasca se ha entregado felizmente a la causa "publicando a doce páginas una entrevista doble con Zapatero y Eguiguren donde no dan voz a ninguna víctima ni movimiento cívico". Rosa Díez ha querido leer una de las respuestas de Rodríguez Zapatero al ser preguntado por "si la memoria iba a ganar al relato". El expresidente responde a la cuestión con un "dejemos a la sociedad vasca que administre con inteligencia qué dosis de memoria y olvido son necesarios porque quizás hay cosas en la historia que hay que olvidar".

Ante esa declaración Rosa Díez no ha podido más que llamarle "sinvergüenza" ya que ha recordado que lo dice "el que se inventó la ley de Memoria Histórica para volvernos a enfrentar a los españoles". Es decir, "de la Guerra Civil hay que acordarse para volvernos a matar pero de ETA no". Para colmo, "no hay que acordarse tampoco de las víctimas porque no hay que honrarlas sino que hay que lavar la historia de los terroristas".

Los terroristas, ha subrayado Díez en esRadio, "dan miedo, pero quienes los amparan, defienden, protegen y blanquean dan un asco infinito". De esta forma, ha asegurado que "la lucha de la democracia contra ETA y el terror no acabará hasta que en España haya un Núremberg, donde no sólo se juzgaron a los asesinos sino que se juzgó y condenó la ideología nazi porque sin esa ideología no se hubieran producido esos crímenes".

Por tanto, "a ETA le falta un Núremberg", donde sea juzgada "su ideología de nacionalismo totalitario etnicista en nombre de la que instituyeron la primera víctima hasta los 857 españoles asesinados, 714 ya en democracia". La derrota de ETA es "la condena de toda su historia y su ideología" y "hasta que no se juzguen todos sus crímenes, condene toda su historia de terror, y con ello a todos los que la defienden, no podremos decir que hemos vencido a ETA". Además ha advertido que "no descansaremos hasta que ETA tenga su Núremberg" porque "hay que insistir en que debe haber vencedores y vencidos, no cabe empate entre el crimen y la democracia, entre la víctima y el verdugo".

Rosa Díez ha remarcado que "tenemos que tener memoria para hacer Justicia" y ha lanzado un mensaje claro, "no olvidaremos y nunca jamás perdonaremos a los traidores".