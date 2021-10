Alberto Rodríguez ha anunciado que abandona Podemos a su llegada a Canarias tras la decisión de Meritxell Batet de por fin acatar la sentencia que le condenó por patear a un policía y que le obligaba a dejar el escaño.

"Esta batalla la ganaron por ahora", ha dicho ante simpatizantes, que habían convocado una protesta contra el Supremo. "Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?", ha dicho el ya ex diputado. "La sensación que tengo yo y que tienen miles de personas es que esto no hubiera pasado", ha indicado. Asimismo, ha cargado contra el PSOE porque, a su juicio, se "plegó" a las presiones del poder judicial.

Rodríguez también ha dicho que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia, aunque sin precisar si aludía a la querella contra Batet por prevaricación, de la que Garzón ha precisado que era "a título personal" y no del partido. "Iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Iré a Estrasburgo sin ningún tipo de paliativo", ha declarado.

"Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña", ha manfiestado Rodríguez, al tiempo que ha subrayado que entra en "otro momento personal" y que hay que saber "cerrar ciclos".

Como afirmó nada más conocerse que perdía el acta, Rodríguez ha insistido en que con la pérdida de su escaño "acaban de dejar a más de 64.000 canarios sin representación".