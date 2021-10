Lanzan octavillas con nombres de víctimas de ETA a una marcha encabezada por Otegi y Junqueras

Miembros de la asociación Covite lanzaron panfletos con los nombres de víctimas de ETA y la palabra "asesinos" a la cabecera de la manifestación para exigir la excarcelación de etarras celebrada este sábado en San Sebastián, a la que asistieron, entre otros, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

Manifestantes contestaron lanzando gritos de "fascistas, vosotros sois los terroristas" contra los integrantes de Covite, que recordaban con sus pancartas que "no son presos políticos, no son gudaris, no son héroes. Son asesinos o cómplices de asesinos".

No son presos políticos. No son gudaris. No son héroes. Son asesinos o cómplices de asesinos. Y por eso están presos. Hoy se lo hemos recordado. pic.twitter.com/WldZv8rSCr — COVITE (@CovitePV) October 23, 2021

La marcha partió pasadas las cinco de la tarde bajo el lema 'Ibilian, etxerako bidean' ('Paso a paso, en el camino a casa', en euskera).

Había que recordarles lo que son: asesinos. Ni presos políticos ni gudaris. ASESINOS PRESOS.#IbilianIbilian #IzanBidea pic.twitter.com/eF8EVgjvJI — COVITE (@CovitePV) October 23, 2021

Cuando los manifestantes pasaban por debajo del puente, miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco colgaron pancartas donde se podía leer "asesinos presos" bajo las palabras tachadas "presos políticos" y lanzaron pasquines con los nombres de personas asesinadas por ETA.

Los participantes en la marcha les gritaron: "cobardes", "Zuek faxistak zarete terroristak (Vosotros, fascistas, sois los terroristas", y "Alde hemendik (fuera de aquí)".

Junqueras, con Otegi

Entre los asistentes estuvo el líder de ERC, Oriol Junqueras, que aprovechó para elogiar a Arnaldo Otegi por su declaración, dijo, "en el camino de la paz y el respeto a la vida". Según Junqueras, el País Vasco sigue "en este momento un camino por el que siempre ha apostado" Cataluña, "que es el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo" para resolver "el conflicto con el Estado".

📸A Donostia, en suport a l'acostament dels presos bascos 🗣️@junqueras: "Som aquí després de 4 anys 🎗️d'absència forçosa. Aquesta setmana hem vist una declaració valenta i sincera en el camí de la pau. El País Basc segueix el camí de la ✅negociació per resoldre el conflicte" pic.twitter.com/2CTCiyWiyu — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 23, 2021

También afirmó que es un "placer volver al País Vasco después de cuatro años de ausencia forzosa", en alusión al tiempo que ha estado en prisión por liderar el golpe separatista.

Los golpistas indultados, Podemos...

Junqueras fue muy aplaudido a su llegada y los convocantes, Sare, le reservaron un lugar destacado en la cabecera. También acudieron la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell, los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC, así como Josep Rull y Aurora Madaula, de JxCat. Todos ellos marcharon tras los integrantes de Sare que sujetaban la pancarta con el lema "Paso a paso en el camino a casa".

Entre los asistentes también estaba el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que antes de iniciarse la manifestación intercambió efusivos saludos con los políticos catalanes.

Rull, por su parte, dijo que con su presencia en el País Vasco están devolviendo "las toneladas de apoyo" que recibieron de los vascos durante su "cautividad", a la vez que respaldan la exigencia de Sare de excarcelación de presos etarras que, en su opinión, "apoya la mayoría de la sociedad vasca".

Además de numerosos miembros de Sortu y EH Bildu, asistieron miembros de Podemos como la concejala de San Sebastián Aitzole Araneta y representantes del PNV como el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y la parlamentaria Irune Berasaluze han participado en la protesta.