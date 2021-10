No, no se le ha quitado la custodia a una madre por vivir en la "Galicia profunda"

En primer lugar, hay que indicar que el auto en cuestión es de medidas provisionales. Por lo tanto, no le ha dado la custodia a ningún progenitor; tan sólo ha decidido con cuál ha de quedarse el niño hasta que se tome una decisión en firme. Según se explica en el auto, los padres se conocieron en Madrid, pero tras unos años de relación decidieron marcharse a Marbella por considerarlo un mejor entorno para sus futuros hijos. Cuando después la relación se va a pique, la madre se llevó al niño sin consentimiento del padre del hogar familiar en Marbella a un pueblo (Torea) de su Galicia natal, donde planeaba criarlo en exclusiva, como demuestran sus mensajes por WhatsApp:

"Es mi hijo", "se viene conmigo", "al niño lo he criado yo y como conmigo no va a estar con nadie", "por el momento, durante los dos próximos dos años, mi trabajo será única y exclusivamente criar a mi hijo y cuidar de mi abuela", "no hay nada que discutir", "ya está hablado", "y la decisión tomada", "seguiré dos años más sin trabajar […] hasta escolarizar a […] y su casa va a ser mi casa […] donde yo elija", "no entiendo la obsesión con el no te consiento", "nos vemos en los juzgados", "no puedo compartir una custodia", "cuanto antes lo aceptes mejor para todos", "bajo ningún concepto quiero que ande de un lado para otro", "vamos a ir a juicio para que te den un régimen de visitas", "te suplico que no me ahogues más con los temas de la custodia", "en principio vamos a vivir en Galicia. Quizá en madrid con los años. Pero ahora en Galicia", "no quiero llevarlo a la guardería. Al menos por el momento. Puedo y quiero criarlo yo", "lógicamente el niño tiene y va a estar conmigo".

En las lógicas discusiones sobre esto las expresiones de la madre dejan, por decirlo suavemente, un poco que desear:

Pero no queda todo aquí, la actitud de la Sra. C. hacia el Sr. R. A. es de una hostilidad y una falta de respeto inadmisibles, con insultos y risas fuera de lugar, ya no por ser una persona, que también, sino porque es el padre de su hijo, figura paterna que quiere eliminar de la vida del niño, como puede observarse en alguna de las frases siguientes:" ¿tú no ves que eres tonto perdío?", "HIJO DE PUTA. BUSCA ALGO BUENO. Que cualquier persona encontraría algo bueno en todo lo que hice maldito hijo del diablo. Que estás podrido por dentro", "te van a caer hostias que no vas a ver venir. Y las vas a tener que encajar. La vida no es de puto color de rosas. Espabila R.. Por tu hijo. ESPABILA. Esto es la vida", "TÍTERE. Saca cojones", "eres pasado. Y nos vamos a matar en los juzgados", "desaparece de bermas. Pero no nos jodas más. Púdrete en el puto infierno. Muérete. Desaparece. Haznos ese favor".

Además, en los audios de WhatsApp la Sra. C. le dice al Sr. R. A. "voy a hacer lo posible (con mi hijo) para alejarlo lo máximo posible de ti", "mi hijo no pinta nada absolutamente contigo", "demasiado buena he sido contigo 10 permitiéndote las videollamadas", "el niño está bajo mi responsabilidad y no necesito ningún consentimiento", "¿qué quieres hablar conmigo?", "eres un auténtico hijo de puta". Es más, incluso la Sra. C. llega a reconocer que estuvo planeando abortar.