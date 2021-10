Zapatero acusa a Ayuso de "banalizar el mal" al hablar de ETA

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue hablando del "fin de ETA" tras los actos de la semana pasada. En una entrevista en la Cadena SER ha proclamado que "no hay violencia, no hay ETA" y ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir el pasado viernes que ETA está "más viva que nunca" porque "se sienta en las instituciones, en los escaños con los presupuestos de todos los ciudadanos".

"Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

En este contexto, Zapatero ha asegurado que "la sociedad española tiene una sensatez muy grande" y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso "sea de una formación u otra". "No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo", ha insistido el exlíder del PSOE. "Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal... Es banalizar el mal", ha añadido.