Incendio en la coalición PSOE-Podemos: "Esto no da para más, es insostenible"

El Mundo

"La anulación del impuesto de plusvalía amenaza los Presupuestos de miles de ayuntamientos". El robo de las plusvalías, ya era hora. "La trascendencia de este fallo es mucho mayor para los consistorios que para los particulares, pues su aplicación no tendrá efectos retroactivos mientras que en adelante suprime una de las fuentes de financiación más importantes para las arcas municipales de todo el país", dice el editorial. "La reacción a esta sentencia generará una justa indignación en millones de españoles que ahora saben que han pagado un impuesto ilegal durante años y a los que no se les devolverá un solo euro". Ladrones.

"La reforma laboral, primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que ya le 'roba' el 17% de votantes". No, si al final va a ser verdad que esta chica tiene tirón. La de las matrias y bobadas por el estilo.

"La coalición de los líos: Podemos ataca por tierra, mar y aire al PSOE". Sí, están un poco revoltosillos los chicos podemitas. Dicen Marisa Cruz y Álvaro Carvajal que "el hermano menor percibe la debilidad del mayor en las encuestas y, al mismo tiempo, el nuevo tirón de su vicepresidenta Yolanda Díaz. Una conjunción perfecta para subirse a la cresta de la ola y ganar terreno e influencia". Es más, consideran que es posible que esta semana "el socio minoritario haya desvelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". El famoso insomnio. En cuanto a la reforma laboral, "el combate se prolongará y puede arrojar víctimas". Qué chupi. ¿Quién será el nuevo muerto?

Santiago González la toma con la siniestra Ione Belarra, empeñada en defender a su colegui Alberto soltando leches a diestro y siniestro. "Todos hemos podido verlo, hay fotos, pero la ministra Belarra ha decidido llevar hasta el fin la máxima de que las mujeres siempre dicen la verdad, incluso en contra de la evidencia. Ella va más lejos: 'El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación'. ¿Por qué tanto empeño en quitarle un escaño que va a ocupar el siguiente de la lista, también de Podemos? Prevaricación es lo de esta moza, en su variante intelectual: decir chorradas a sabiendas". Bueno, digamos que esa es una condición para ser podemita, Santi, soltar chorradas e idioteces a todas horas.

Federico Jiménez Losantos habla de la chica del momento, Yolanda. "Este sábado, Díaz, la que quiere sustituir patria por matria, alumbró un 'autoridades y autoridadas' que hizo temblar en la tumba a Nebrija y a su hija, catedrática que fue y de mucho prestigio. Sin embargo, igual que del cerdo todo es aprovechable, esa burrada de género, no menos epiceno que el del gorrino, produjo un milagro de exactitud que recuerda la fábula del burro flautista, al que el viento en los agujeros regaló fama de músico. Porque autoridada, que no autoridad, es la de Díaz, puesto que dada le ha sido por Sánchez. Y sobre dada, sindicada, ya que su reforma busca dar a los sindicatos, sobre todo a Comisiones Obreras, el control de la economía mediante convenios de sector, y no, como ahora, de empresa".

Pero "ahora, la UGT se manifiesta en favor de los asesinos etarras y CCOO es otro baluarte del separatismo catalán. Ni representan al trabajador ni defienden la unidad de mercado. Son burócratas, como Díaz, su autoridada laborala. María Moliner le habría tirado los dos tomos de su diccionario a la cabeza". La tiene tan dura que no le harán ni un chichón.

El País

"Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral pero bajo su vigilancia". Ja, con el carácter que tiene la sucesora de Iglesias.

"Las instituciones siguen su marcha entre la bronca política", dice Anabel Díez. "La crisis política está abierta en canal entre el PSOE/Gobierno/Presidenta del Congreso y Unidas Podemos, pero las instituciones funcionan a pleno rendimiento".

"La crisis" por el escaño de Alberto Rodríguez "es de gran envergadura, como reconocen en las dos partes, ya que la aspereza de las recriminaciones a la presidenta procedentes del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, abren una fisura institucional de gran calado". Y si están tan indignados ¿por qué no dejan su escaño en señal de solidaridad? Ni de coña.

ABC

"Batet apoyó mantener a Rodríguez sabiendo que debía inhabilitarle". Hasta que se temió que la inhabilitaran a ella.

Carrascal también comenta la bronca en la coalición social comunista, pero aunque "lo que se juega es mucho y la indignación por ambas partes grande, no creo que la sangre llegue al río. Quiero decir que por altos que sean los reproches y duras las amenazas, la crisis no hará saltar al Gobierno. La razón es muy sencilla: el presidente se buscaría otros socios, mientras Podemos se iría a la calle, donde hace mucho frío". ¿Otros socios? No existen otros socios.

Y la UE ha mandado a paseo a Sánchez. "Varapalo de Bruselas: tumba el plan de Sánchez para bajar el precio de la luz y advierte sobre los fondos". Dice el editorial que "es cierta la creciente preocupación europea por el imparable incremento del precio del gas y de la electricidad. Pero de ahí a que se consienta a España convertirse en un oasis de la injerencia pura y dura para hacer populismo y evitar el deterioro de la imagen de Pedro Sánchez hay un abismo". Sánchez está desesperado, últimamente todo le sale mal.

"Lo más grave es que en Bruselas cunde cada vez un mayor temor a que España se helenice y convierta en una nueva Grecia en la que el populismo político y económico arrastre al país a un rescate". Domingo Soriano viene avisando de ese peligro en Libertad Digital hace tiempo. Terrorífico.

La Razón

"Moncloa recela de la hoja de ruta de Yolanda Díaz con la reforma laboral: 'No informa'". Jo, con la señora. "¡Qué tropa!", dice Martín Beaumont. "Todas las alarmas se han activado en las últimas horas en los despachos 'nobles' del Palacio de La Moncloa. 'Esto no da para más, es insostenible', se escucha decir por los pasillos a algún desesperado ante el incendio provocado por Podemos. La coalición gubernamental está a la deriva. Cada día más. Y Pedro Sánchez emula a Nerón tocando la lira mientras Roma arde". Vamos, que Sánchez es el único que duerme a pierna suelta.

"Tan es así que, en ambos frentes de la batalla, hay quien defiende romper de una vez el pacto en cuanto se aprueben los Presupuestos y la legislatura quede allanada". "Tanto Sánchez como Ione Belarra saben que su matrimonio de conveniencia no da para más". Aguantarán. Se juegan el cargo y el sueldo.

Como dice Marhuenda, "estos días tocaba hablar de que la coalición estaba al borde de la ruptura y que no había que descartar elecciones anticipadas. Es no conocer a Sánchez". Lo suscribo. Eso es confundir los deseos de muchos con la realidad.