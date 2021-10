"Echenique es la Gracita Morales de Podemos, pero sin la chispa"

El Mundo

"El golpe del TC a la cogobernanza remata la gestión de Sánchez". Vaya racha. No me extraña que se quiera cargar el poder judicial. Dice el editorial que "la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el segundo estado de alarma desnuda la falta de escrúpulos jurídicos que viene caracterizando a Sánchez desde que llegó a la Moncloa". "Pretender devaluar el rigor de la sentencia porque el recurso naciera de Vox solo enfatiza el sectarismo de una izquierda que tiene en la independencia judicial el mayor obstáculo a su proyecto destituyente". Aunque como siempre con este tribunal de vagos, "la sentencia llega demasiado tarde para producir el efecto debido, pero describe la deriva autoritaria de un Sánchez que parece haber abolido la rendición de cuentas". Las sentencias del TC con años de retraso son una tomadura de pelo.

Luego está la Yoli dando por saco. "Yolanda Díaz arrastra a Pedro Sánchez a explicarse con la reforma laboral sin dirigirse palabra durante los últimos días". Y como si pone un circo le crecen los enanos, "Argelia deja a España sin su primer gaseoducto y el mercado colapsado". Este gobierno es gafe.

Maite Rico quiere hablar de Echenique, ese gañán oportunista que dedica el sueldo que le pagamos todos a insultar a los ciudadanos. "Ignoro quién le ha dado vela a Echenique en el entierro de la sororidad, pero el portavoz de ¿Unidas? Podemos en el Congreso ha querido terciar en el debate con una aportación de calado: aquí el único feminismo fetén es el de Irene Montero, y quienes discuten sus directrices son basura. Basura tránsfoba, para más señas". Él sí que es basura.

"Así define Echenique a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, un centenar de organizaciones feministas que se manifestaron el sábado contra la Ley Trans aprobada por el Gobierno. Echenique sintió nauseas, según escribió en Twitter, al ver que la televisión pública informaba sobre esas indeseables. Y entró en combustión al oír que pedían la dimisión de la ministra de Igualdad. ¡¡De su señoraaaaaa!! Echenique es la Gracita Morales de Podemos, pero sin la chispa". El mayordomo de Galapagar.

"La plataforma feminista ha acusado al portavoz de Podemos de vulnerar el código de conducta de las Cortes, porque está feo que un representante público insulte a los ciudadanos. Lo que pasa es que la injuria es, hasta donde se sabe, el único deporte que practica Echenique". Como todo Podemos, pero es cierto que Echenique se lleva la palma. Es más malo que la quina.

"Después de haber sido condenado por defraudar a la Seguridad Social, expedientado por hacer obras ilegales en su piso en el barrio madrileño de Salamanca, enclave de la asquerosa plutocracia, y obligado a indemnizar por difamación, no parece que tenga un ápice de autoridad moral para dar lecciones. Pero ahí lo tenemos. Con inmunidad parlamentaria y un sueldo público, empozoñando la política y la vida en general". Basura podemita. El día que desaparezcan hay que hacer fiesta nacional.

El País

"Sánchez toma las riendas del diálogo sobre la reforma laboral". Del bofetón del TC a Sánchez, ni rastro. Berna González Harbour se aplica el refrán de cuando las barbas de tu vecino veas cortar después de que la división de la izquierda esté a punto de acabar con el Gobierno de Portugal. "Mientras el votante de izquierda aún disfruta del sueño de recuperación tras las victorias en Alemania o Italia, qué mejor oportunidad para asestarse unas cuantas puñaladas y autolesionarse como Dios manda. Ilusos, aún creen que el enemigo está en casa. La fuerza que impulsó a Podemos hasta posiciones que ya quisiera ahora (71 escaños en 2016), que hizo posible el primer Gobierno de coalición se ha ido perdiendo a cuenta de ese peculiar instinto caníbal". Caníbal y asesino, con los demás se comportan igual. "Portugal nos indica a dónde puede conducir su división: a unas elecciones anticipadas que nadie desea. Y ahora sigan poniendo querellas. Y muchos tuits". Querida Berna, Podemos nació en Twitter, creció en Twitter. No les quieras quitar su juguetito, esa ciénaga en la que a tantos les gusta revolcarse.

ABC

"El segundo estado de alarma también fue ilegal por el autoritarismo de Sánchez". Ya, pero ¿tiene alguna consecuencia? Pues no. "Ahora sí, puede decirse que Sánchez ha hecho de la inconstitucionalidad una costumbre", dice el editorial. "Y que aunque ya no vaya a surtir grandes efectos jurídicos porque resulta imposible retrotraer en el tiempo a los millones de españoles que quedaron recluidos en sus casas, y expuestos a una cogobernanza autonómica abusiva durante seis meses, la segunda sentencia que considera ilegal el estado de alarma sí es una desautorización definitiva de Sánchez". Si no tiene ningún efecto y Sánchez no va a la cárcel o es inhabilitado poco importa ya lo que diga el Constitucional.

Luis Herrero descubre a Sánchez. "La primera pista de que Sánchez era un tipo sin escrúpulos afloró durante el juego de alianzas que puso en marcha para ganar la moción de censura. Luego, cuando Iglesias pasó en horas 24 de ser una pesadilla horrible a convertirse en socio de Gobierno, la sospecha de que estábamos ante un yonqui del poder adquirió grado de certeza". Ante un psicópata.

"Por eso es tan preocupante el cisma que sobrevuela la mesa del consejo de ministros. Las desavenencias entre Calviño y Díaz, a propósito de la derogación de la reforma laboral, han llegado tan lejos que ya no cabe el combate nulo. Sánchez no tiene más remedio que aceptar las tesis podemitas, poniendo en riesgo la llegada de los fondos europeos y la recuperación económica, o arriesgarse a perder la mayoría parlamentaria y hacer que la legislatura entre en barrena. ¿Cuál será su decisión? Pincho de tortilla y caña a que Calviño se traga el sapo y a los demás nos dan por la retambufa". Pincho de tortilla y caña a que si empeora aún más la situación económica Sánchez será un cadáver. La gente traga con todo menos con que le toquen el bolsillo.

La Razón

"Vox quiere forzar el adelanto electoral en Andalucía". Josep Ramón Bosch dice que el PP lo tiene chupado. "Las encuestas son favorables al PP, pronostican la desaparición de un Ciudadanos en horas bajas y consolida la tendencia alcista de Vox. Si no hay presupuestos, el Gobierno andaluz podrá exhibir sus proyectos legislativos y convocar elecciones con los deberes hechos".

"Todo parece beneficiar la estrategia popular. Un Gobierno español acosado por sus socios de legislatura", "una escalada de la tensión entre socios de gobierno", "el pulso entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño por la reforma laboral". Y lo que te rondaré morena. No obstante, "Pedro quiere resistir para ser presidente hasta el final de la legislatura. Y hará lo que sea para seguir en la Moncloa hasta principios de 2024. Aunque pierda en Andalucía o la vergüenza". La vergüenza no la puede perder, no se puede perder algo que no se tiene.

Y Marhuenda nos echa una buena regañina a cuenta de la sentencia del Constitucional. "El tiempo ha dado la razón a los que nos opusimos al estado de alarma, porque es inconstitucional". "Tras las dos sentencias, que son un varapalo al Gobierno, no pasa nada, porque nunca se asumen responsabilidades".

"En un país serio y responsable, se exigirían responsabilidades tanto por las dos sentencias condenatorias como por no haber reformado las leyes. No solo el Gobierno pasa de todo, sino que la sociedad vive feliz e indiferente ante esta irresponsabilidad".

"Nos tratan como borregos y somos poco exigentes con nuestros políticos, por ello pienso que es posible que nos lo merezcamos. Nos hemos convertido en una sociedad inane y adormecida que lo acepta todo de buen grado". A la sociedad solo se le permite votar cada cuatro años. Lo sucedido en Madrid con Ayuso fue una patada a Sánchez en sus partes íntimas. Y el Constitucional siempre llega con años de retraso, cuando ya no se puede hacer nada. Si el presidente ha hecho algo ilegal, que le juzguen y le impongan condena. Pero eso no lo puede hacer la sociedad.