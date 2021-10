ERC cancela la enmienda a los Presupuestos a cambio de cuotas de catalán en Netflix

El grupo parlamentario de ERC en Madrid renuncia a presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, igual que el PNV y EH Bildu. Las negociaciones se han prolongado hasta casi las dos de la tarde de este viernes, cuando se cerraba el plazo para tramitar la enmienda a las cuentas públicas. El portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, se ha mostrado exultante. Su partido ha logrado el traspaso de las becas universitarias, la gestión del ingreso mínimo vital y una especie de derecho de veto en la futura ley del audiovisual mediante el que podría tumbar el proyecto legislativo si el Gobierno no accede a las exigencias relativas a cuotas de catalán en plataformas como Netflix.

El Gobierno se ha comprometido a negociar con ERC así como con el PNV un sistema de cuotas para las lenguas cooficiales, condición imprescindible impuesta por ERC. "Esa ley solo y exclusivamente se va a pactar con ERC porque, si no, no sale", se ha jactado Rufián al ser cuestionado sobre la consistencia del pacto presupuestario. El PSOE no se ha mostrado especialmente partidario de las cuotas, pero Rufián ha replicado que "habrá cuotas o no habrá ley".

El contencioso sobre la ley audiovisual planeará sobre la tramitación de los Presupuestos, de tal modo que el Gobierno ha salvado la primera bola de partido al asegurarse la aprobación en primera instancia. No obstante, el visto bueno definitivo a las cuentas se tiene que certificar a mediados de diciembre y ERC podría tumbar los Presupuestos si el Gobierno no accede a sus pretensiones en relación al idioma catalán.

Según Rufián, el acuerdo de este viernes se ciñe a que su partido no presenta una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario. "Ahora comienza la negociación de los Presupuestos", ha abundado el portavoz republicano, que está haciendo valer el peso de sus trece diputados para exprimir al Gobierno de Pedro Sánchez, representando en las negociaciones por el omnipresente ministro de Presidencia, Félix Bolaños.