Génova "busca desgastar" a Ayuso con las zancadillas de Teodoro García Egea

El Mundo

"Los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman al BCE". Al BCE y a todo hijo de vecino, que son los que hacen la compra, no te joroba. ¿Y el gobierno progresista qué piensa hacer?

La foto es para Calviño y Yolanda, que es el tema morboso para la prensa del día. "Guerra fría entre vicepresidentas en Trujillo".

Dice el editorial que "ya no es posible seguir mirando para otro lado. La escalada de la inflación no se detiene y pone en serio riesgo la recuperación". "El horizonte es negro y el Gobierno no puede escudarse en las circunstancias. Hay decisiones que puede tomar, empezando por modular hachazos fiscales que en esta coyuntura solo contribuirán a frenar el crecimiento. A la inflación se le llama el impuesto a los pobres, pues devalúa su poder adquisitivo. La vida se encarece, pero el Gobierno parece más ocupado en la propaganda que en tomar medidas". Es que ellos se van a subir el sueldo, ande yo caliente…

Raúl del Pozo también está alarmadísimo. "El mundo sufre escalofríos después de la pandemia y se preparan linternas para los apagones. La gran industria está parada por el descontrol de la energía, que provoca una inflación inesperada. Pavor en el supermercado", que diría Alaska.

En España "están montando con la reforma laboral un folletín teatral de enredo, un conato de divorcio. Agustín Moreno, ahora en Podemos, dice que Yolanda Díaz trata de derogar la reforma, no de maquillarla, y que si la engañan caerá el Gobierno". "Hay crisis de Gobierno, pero no caerá; hay incertidumbre; el volcán sigue echando fuego y no arderán las calles; la gente esta alelada y la derecha espera a que esto se hunda porque nos quiere gobernar, mientras el Gobierno del casting no se ve. Los descamisados se visten de boutique y piden poder. La incertidumbre también se ha hecho crónica".

Cuenta Juanma Lamet que Teodoro vuelve a las andadas contra Ayuso. "Los afines de Ayuso se movilizan contra García Egea: "Hasta aquí ha llegado la falta de libertad y democracia interna". "El entorno de la presidenta madrileña acusa al secretario general del PP de intrusismo y de pilotar en la sombra la gestora de Madrid". Las tensiones vuelven al PP de Madrid. La convocatoria, este viernes, de una Junta Directiva Regional ha puesto en guardia a los dirigentes afines a Isabel Díaz Ayuso, que critican a la dirección nacional del partido por "falta de lealtad" al estar promoviendo, a su juicio, cambios en los liderazgos municipales de los populares para ganar terreno en la batalla por el liderazgo del aparato".

"En el entorno de Díaz Ayuso creen que Génova "busca desgastar" a la presidenta posponiendo al máximo el congreso. "No deben seguir haciendo esta zancadilla, porque la está viendo toda España", se quejaron en la Puerta del Sol. Teo, a Ayuso no le llegas a la suela del zapato, entérate de una vez.

El País

Como no podía ser de otra manera, el periódico sanchista dedica toda la portada a la caja B del PP. "Bárcenas y el PP, condenados por reformar su sede con la caja B". Sobre esto, recomiendo el artículo de Emilio Campmany para que se informen en serio.

También la foto es para Calviño y Díaz. "La foto de la tregua". El problemón del IPC lo deja para una columnita, total, los del Ibex viven como marajás y ellos llegan a fin de mes. "La inflación sube al máximo en 29 años y eclipsa el avance del empleo". No editorializa sobre eso, no va con ellos. Ellos están más a lo que pasa en Portugal, que tiene un Gobierno estilo Sánchez, pero sin separatistas, a punto de caer.

Teodoro León Gross dice que había mucha expectación con el encuentro Calviño y Yolanda en Trujillo. Pero "Sánchez llegó y repartió exactamente el mismo gesto atento y afectuoso a Yolanda Díaz y Nadia Calviño, señalándolas como pares ante el primus. Y fue Yolanda Díaz, con su poderoso instinto político, quien le devolvió una carantoña de tú a tú. No es frecuente ese dominio de la puesta en escena". Fue bochornoso.

Lo de la reforma laboral es un cuento chino y "no desafiará las líneas rojas de Bruselas. Yolanda Díaz lo sabe, pero era y es una cuestión simbólica clave. Y ella ya ha ganado, derrotando a los socialistas en la guerra del relato: en el imaginario del votante de izquierdas, Yolanda Díaz representa la determinación por enterrar el legado de Rajoy, y Nadia Calviño representa la resistencia de la burócrata fiel al servicio de los hombres de negro". "El episodio ha contribuido al proceso de construcción de su liderazgo en la izquierda de la izquierda, donde Díaz no deja de apuntarse tanto tras tanto, sea suyo el mérito o no". Es la musa de la izquierda. Diría que la Ayuso de la izquierda pero Ayuso surgió de forma natural y a la Yoli la han fabricado los medios de comunicación.

"Yolanda Díaz no tiene como enemiga a Nadia Calviño, aunque represente una némesis muy pero que muy conveniente para sus planes. El objetivo es el liderazgo de un Frente Amplio, y por tanto el rival es Pedro Sánchez". Ojito con las carantoñas.

ABC

"La mayor subida de los precios en 29 años". "Los sueldos ya crecen cuatro veces menos que los precios". Agárrense que vienen curvas. "El IPC ha dejado de ser una broma", avisa Julián Quirós. "Apuntemos esto porque para el Gobierno todo aquello que le viene mal lo convierte en algo liviano, pasajero, sin importancia, mientras que las condiciones excepcionales que le favorecen pareciera que durarán para siempre, inmutables". "La inflación vuelve a ser un problema apremiante, pero Sánchez tardará en aceptar que un factor inesperado altere su pacífica hoja de ruta hacia 2023".

Ignacio Camacho anima al personal contando que "mientras tú pagas la electricidad a precio de beluga iraní —más lo que te cuesta la repercusión de la subida en los productos que consumes—, el Gobierno de Progreso continúa multiplicando los enchufes. Para el año que viene, más de 1.200". "Recuérdalo cada vez que te rompas los cuernos para llegar a fin de mes sin más ayuda que tu propio esfuerzo". Y no olvides que el Gobierno se sube el sueldo un 2 por ciento y tú te quedas como estás.

La Razón

"Los afines a Ayuso creen que se retrasa el congreso para 'mangonear' en la estructura regional". "En el PP de Madrid los sectores más próximos a Ayuso siguen en pie de guerra porque consideran que a la presidenta se la está tratando de manera desigual con respecto al resto de los barones y que todo responde a una obsesión de la cúpula popular por evitar que Ayuso se consolide y haga sombra al liderazgo de Casado". Ay, Teo, Teo, te la vas a pegar, deja de enredar." "Fuentes próximas a Ayuso consideran que detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave puede estar la intención de Génova de 'desgastar políticamente' a la presidenta y creen que estaría 'fuera de toda lógica' porque fue ella la que 'resucitó' a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo". Como no dejen en paz a Ayuso, Madrid no votará al PP en las generales. Así de claro, Teo.

"ERC amenaza al Gobierno con provocar una ruptura a la portuguesa". No se lo creen ni ellos. ¿Con quién iban a vivir mejor?

El editorial dice que la inflación "crece sin pausa y se erige hoy como una de las principales amenazas no solo para la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos y el futuro de las empresas, sino para la evolución de la recuperación nacional". "En este contexto, inquieta más que sorprende la actitud relativista y contemplativa del Gobierno que jalea su particular milagro económico, su arcadia feliz, que solo existe y resiste en el argumentario propagandístico de la Moncloa". Que digan lo que quieran, lo que le importa a la gente es que no llega a fin de mes, no lo que diga Moncloa. Y la Revolución Francesa comenzó por la subida del precio del pan.