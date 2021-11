"Moncloa agradece" a Teodoro "el favor de la absurda reyerta" con Ayuso

El Mundo

"Sánchez valida ahora la reforma de Rajoy salvo algunas cosas". "Ministros consideran que Yolanda Díaz es más peligrosa que Pablo Iglesias para el Gobierno", dice Rafa Latorre. "Alertan de que no va con el cuchillo entre los dientes, suele eludir la trifulca con una sonrisa pero luego hace lo que le da gana". Ya lo estamos viendo.

Federico Jiménez Losantos agradece a Vox que se haya molestado en acudir a los tribunales para defender la Constitución frente al despotismo del Gobierno. "Pueden contarse con los dedos de una mano, y sobran dedos, los reconocimientos editoriales o en columnas de opinión a Vox por salvar el honor de los partidos políticos constitucionales". De hecho yo esta es la primera que leo. "Sólo Vox denunció en el momento justo el atropello que suponía el segundo estado de alarma. Sólo Vox dijo, cuando Sánchez aseguró su acrisolada constitucionalidad, que el proyecto que llevaba a las Cortes era un estado de excepción encubierto. Sólo Vox dijo, seguro de su ilegalidad, que al día siguiente lo llevarían al Constitucional".

"En el caso de Vox y el segundo estado de alarma, ese mérito casi instintivo estuvo en rechazar el argumento ternurista de salvar vidas". Arrimadas asumió la falacia con un entusiasmo que hoy resulta obsceno. Y lo de Casado fue peor. Le dijo a Sánchez lo mismo que Abascal: que traía a las Cortes un engendro ilegal. Pero, maricomplejinado, que por "salvar vidas", se limitaría a "una abstención crítica" y vigilaría desde Venecia. El mérito de Vox fue vigilar y denunciar desde España. Que es su sitio". Y le ha salido bordado. Eso sí, sin ninguna consecuencia para Sánchez.

Raúl del Pozo dice que "el Gobierno celebra que Pedro Sánchez haya blindado la legislatura hasta el 2023. Sus distinguidos y preferentes socios, el PNV y ERC no han presentado enmiendas a la totalidad de los Presupuestos del Estado. Pero ese dudoso éxito del Gobierno es lo que más preocupa a la mayoría de los ciudadanos. No sólo por la capacidad de chantaje económico de los separatistas sino por su obsesión de socavar, corroer y hasta hundir el Estado democrático. Con esos socios, Pedro ha logrado dormir tranquilo; nosotros, no". Han sido descarados. El PNV con las eléctricas ha hecho temblar a Sánchez, qué susto se llevo presidente. Y ERC le hizo caer el ridículo mas espantoso con lo de Netflix, Tenemos un pelele por presidente.

El País

Entregado a la cumbre del clima. "Amplio apoyo a la lucha climática pero no a gravar el combustible". El editorial celebra la contundente reacción del Tribunal de Justicia de la UE, "que no ha dudado en imponer una multa diaria de un millón de euros hasta que Varsovia acepte frenar de manera cautelar una reforma judicial que, según la Comisión Europea, pone en peligro la independencia de los jueces polacos". Pues que se den un paseíto por España y vean quién pone y quita jueces. Incluso la fiscal General del Estado es una socialista que fue ministra de Justicia. ¿Eso no es de multa?

Almudena Grandes quiere sangre por lo de la caja B del PP que todo el mundo sabía ya hace décadas. "Jamás creí que llegaríamos al momento que estamos viviendo. La Audiencia Nacional ha avalado definitivamente la autenticidad de los Papeles de Bárcenas, dando por probado que la reforma de Génova 13 se pagó con dinero de la caja b", dice con muchos aspavientos.

"En cualquier otro país, la sentencia de la Audiencia habría provocado un terremoto como los que sacuden la isla de La Palma". Hombre Almudena, más terremoto que salir del poder con una moción de censura apoyada por los enemigos del estado.

"Que nadie comente la sentencia, que nadie pida perdón, que nadie reconozca siquiera la verdad de los hechos, no deja en mal lugar a Aznar, ni a Rajoy, ni a Casado, sino a un país entero. A partir de ahora, una de las grandes prioridades nacionales tendría que ser evitar por todos los medios el silencio del PP. Por el bien de España, que dicen que les importa tanto. Por su propio futuro, y por el de todos los españoles". Sí, lo peor que le ha ocurrido a España en toda su Historia. Una catástrofe que además nos ha pillado de sorpresa. ¿Almudena, qué te has tomado?

ABC

"Unidos hasta el final", dice sobre una foto de Sánchez y Yolanda Díaz. "La falta de alternativa y el miedo a Vox aglutinan a la coalición en su peor momento". "La fuerte tensión que ha tenido lugar en el seno del Gobierno a cuenta de la negociación de la reforma laboral ha elevado varios grados la temperatura en la coalición. Pero todavía no ha llegado a su punto de ebullición". "Han vuelto a escucharse tambores de ruptura de la coalición y final de la legislatura", pero con la boca chica. Tenemos Frankenstein para rato.

Dice Julián Quirós que "están encadenados. Condenados a entenderse hasta el fin de la legislatura, por mucho que cierta opinión pública quiera creer que este gobierno puede caer más pronto que tarde". "La izquierda hace cálculos racionales mientras los otros se reparten la piel del oso antes de cazarlo. Hemos pasado de las peleas entre los partidos de derecha (PP, Vox y Cs), lo cual es al menos comprensible, a las luchas intestinas entre ayusistas y casadistas por cuestión de celos y ambiciones. Más interesados en perdurar que en llegar, cuando el problema es que no lleguen". No hay luchas entre ayusistas y casadistas, hay un tontolaba tocando las narices a todas horas.

La Razón

"Un informe apoya el pulso de Ayuso por el congreso del PP de Madrid". "En juego está el control de la estructura regional, pero con la tensión política al rojo, habría espacio para que Ayuso acabara en los tribunales contra Egea". Pues hala, Isabel, a por el.

Vicente Vallés no lo puede comprender. "Pablo Casado sumó dos derrotas consecutivas en las elecciones generales de abril y noviembre de 2019, y vio peligrar su liderazgo con la casi desaparición del partido en Cataluña el pasado mes de febrero. Pero la rotunda victoria del PP en las imprevistas elecciones madrileñas del 4 de mayo elevó las expectativas de Casado, y los sondeos profetizan desde entonces mejores tiempos para el Partido Popular, al que algunos augures más atrevidos otorgan, incluso, la posibilidad de alcanzar La Moncloa".

"Sin embargo, en la nociva sede de la calle de Génova y en las intrigantes oficinas de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol han debido considerar que no puede ser bueno recibir tantas noticias agradables. De manera que, planificado o no, han decidido autolesionarse. Cuantos más problemas internos tiene el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, más ruido provoca la riña adolescente –cargada de rencores personales entre asesores y segundas filas– que mantienen Génova y Sol por si el congreso del PP madrileño tiene que celebrarse en marzo o en junio. Siempre es posible encontrar un motivo absurdo para pelear, así en la vida como en la política, y este es extraordinariamente absurdo". Son los celos.

Es llamativo "el favor que los populares hacen a PSOE y Podemos con esta reyerta de medio pelo por el poder del partido en Madrid. Moncloa agradece el favor". No es para menos.

Antonio Martín Beaumont también tiene claro que el gobierno no va a caer. "El baluarte de Sánchez está en el temor de los demás a que vienen las derechas, interesadamente amplificado por el PSOE y sus terminales mediáticos. En ese terreno se mueve el presidente como pez en el agua". Habrá que armarse de paciencia, no hay otra.