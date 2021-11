"Ayuso los sacó de la fosa en la que sumió Casado al PP. Así se lo pagan"

El Mundo

"Pablo Casado da vía libre a García Egea en la estrategia frente a Díaz Ayuso en el PP de Madrid", dice Juanma Lamet, la voz de Teodoro en El Mundo. Casado y Teodoro han decidido que prefieren cargarse a Ayuso que ganar las elecciones. "Si los afines a la baronesa creen que Génova maniobra contra ellos, en la dirección nacional consideran que su pulso a Pablo Casado por los plazos del congreso regional es un desacato que la aleja de presidir el aparato regional del partido, porque ha cuestionado la autoridad del presidente más de lo tolerable". Y por esa rabieta infantil de a ver quién orina más lejos, Casado ha decidido que no quiere los votos de los madrileños, que se vayan a Vox o se queden en casa.

Todos los presidentes de todas las comunidades del PP presiden el partido en sus respectivas autonomías, es decir Feijóo es el presidente del PP de Galicia, Moreno Bonilla es el presidente del PP de Andalucía y así. Pero Teodoro y Casado dicen que Madrid "es excepcional". En román paladino, que quieren tocar las narices a Ayuso porque le tienen envidia. "La cúpula del PP ya no descarta la vía Almeida. De hecho, la está alentando". Vaya con el bueno de Almeida.

"Que Ayuso haya vetado a García Egea en la principal red de comunicaciones que usan los dirigentes del PP es algo que da la medida del clima de animosidad entre la presidenta madrileña y el secretario general". Seguro que la presidenta estaba hasta los pelos del murciano dando la murga a todas horas.

"En el entorno de Ayuso consideran que García Egea no está actuando como secretario general de los populares madrileños, sino como juez y parte. Lo acusan de estar colonizando el partido a través de la renovación del poder territorial y de intentar minusvalorar el caudal político de la baronesa. No en vano, Ayuso es la única presidenta autonómica que no preside también el partido en su comunidad". Mira, qué casualidad. ¿Será porque es mujer, porque la gente la quiere y la vota o porque no es murciana?

Se ratifica Lamet en que Almeida "ha reconocido en privado que no quiere que Ayuso sea la presidenta, como aseguran diversas fuentes del PP", aunque Almeida lo desmintió ayer "rotundamente". ¿Pero a que viene este jaleo ahora que el PP estaba en posición de derrotar al sanchismo? Pues a que Casado y Teodoro tienen envidia de la popularidad de Ayuso. Y ya se sabe que la envidia es el pecado capital más dañino y destructor. Teodoro y Casado se olvidan de un detalle. Aquí mandan los votantes, y con el espectáculo bochornoso que están dando lo único que van a conseguir es que los votantes de centro derecha les cojan tal asco que, o se vayan a Vox o se queden en casa.

Jaime Rodríguez ha entendido mejor la trifulca que Lamet. "En Génova se han agarrado a la excepcionalidad de los tiempos que vivimos (pandemia, la tormenta Filomena, la inesperada convocatoria electoral madrileña de mayo...) para ir posponiendo el congreso. Ese es el argumento oficial, porque el extraoficial —que además no ocultan demasiado—sería el deseo de que el momento dulce que vive Ayuso vaya pasando, 'erosionada por la gestión diaria', especulan. ¿Pero, se preguntará el inocente votante, por qué los gestores del PP desean malos augurios para la que probablemente sea su mejor valor político del momento, la política que levantó de la lona al partido, hundido en febrero tras las elecciones catalanas?".

"El objetivo de Génova, de tintes ciertamente maquiavélicos, sería que Ayuso llegara a la cita regional con menos fuerza para poder entonces Casado y García Egea imponer su tesis: que ella no sea la elegida como presidenta del PP madrileño. No quieren que acumule más poder. ¿Por qué? Cuesta no concluir que detrás de todo esto flota el temor a que Ayuso acabe siendo una futura rival de Casado". Casado que se vaya olvidando de que Madrid le vote.

"La pugna orgánica por el mando autonómico del PP ya se ha convertido en el culebrón político del otoño, al reunir todos los ingredientes: ambición, competencia interna, filtraciones interesadas, agentes dobles y celos, muchos celos".

¿Y Almeida? "La disputa anda desatada, impactando de lleno en la relación de Ayuso y Almeida, que ejerce a la vez de alcalde y de portavoz nacional del PP". "Ahora sus equipos coleccionan reproches. 'Está desatada, sin freno, no entiende que Génova siempre gana. Es fácil, ¿por qué no obedece al partido que la puso donde está?', se preguntan en el Ayuntamiento. 'La espectacular victoria de Isabel el 4-M le dejó descolocado. No se lo esperaba. Y desde entonces no hace más que acumular equivocaciones'". Mira el simpático Almeida, nos ha salido rana. Puede que Génova siempre gane, pero el PP perderá las elecciones.

Federico Jiménez Losantos dice que "el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Perdido rindió ayer homenaje a Judas Iscariote, modelo de traidor por todo lo alto y que acabó ahorcado, sin disfrutar el precio de su traición".

"El alcalde, que asumió la portavocía del PP para ayudar a Casado y Teodoro a echar a Cayetana, y empezó a descreditarse apuñalándola, hizo ayer algo igualmente sórdido: confirmó desmintiendo lo publicado en El Mundo, La Razón y ABC: que está conjurado con el desleal Casado y el traidor Teodoro para que Ayuso no presida el PP de Madrid, y que en cinco ocasiones había dicho en privado que no iba a permitirlo". Su desmentido no se lo creyó nadie.

"Teo Caifás y Pablo Pilatos, siguen con Ayuso el guion de Cayetana: filtrar rumores insidiosos y acusar a su víctima de lo que le están haciendo. Esos ríos de los que Teo es fuente sólo deben de oír la Ser. Hace ya meses conté en esRadio que las presiones brutales de Teodoro habían obligado a Ayuso a bloquearlo en wassap. ¿Es que, por ser mujer, no puede presidir el partido y debe estar a la orden del mozo de mulas del corral del tío Casado?".

"Ayuso los sacó de la fosa racuniana en que, tras insultar a Abascal, sumió Casado al PP. Así se lo pagan. Pero, al afrentarla, Casado afrenta a los votantes de Madrid y arruina cualquier alternativa a Sánchez. Quisimos creer que la culpa de las fechorías en el PP era de Teodoro, al que Casado dejaba hacer. No. El gran culpable es Casado y, en Madrid, Judas Almeida. Con lo simpático que nos caía". Vaya, vaya con el alcalde. Qué forma más tonta de perder las elecciones. Porque en dos años hay de nuevo elecciones en Madrid, y si la jugada de la tropa de Casado es que Ayuso no sea la candidata, perderán Madrid, y sin Madrid no hay Moncloa. Se lo tendrá bien merecido.

El País

"El Gobierno propone subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones". Hoy entra en tromba en la guerra que Casado, Teodoro y Almeida le han declarado a Ayuso. Qué potra, quién les iba a decir que sería el propio PP el que se cargara a Ayuso y perpetuara a Sánchez en Moncloa.

"Génova sopesa impulsar a Almeida como candidato a presidir el PP de Madrid ante la 'deslealtad' de Ayuso con Casado". Pues sí, Almeida era el tapado de la deslealtad de Casado con Ayuso, que le ha dado la victoria que podría llevarle a Moncloa. Elsa García de Blas dice que "los cuchillos están afilados. La guerra es total, a muerte, describe un veterano dirigente del PP". "En Génova el enfado es mayúsculo con Isabel Díaz Ayuso. Se acusa a la presidenta madrileña de actuar con 'deslealtad' ante el líder del partido, Pablo Casado, y de 'traspasar líneas rojas' por los movimientos de los últimos días: su equipo llegó a atribuir a la cúpula maniobras "ilegales" para controlar la formación en Madrid".

"En la dirección nacional del PP la lista de agravios con Ayuso es extensa". La lista de agravios que ha tenido que soportar Ayuso, querrán decir. "La relación se ha deteriorado tanto que la dirección nacional sopesa promover al alcalde como alternativa a Ayuso en el congreso del partido, que no se adelantará como quería la presidenta". Y El País vive momentos de gran felicidad.

"Hasta ahora, Almeida ha actuado alineado con la dirección nacional, y según fuentes de su entorno está a la expectativa de lo que decida Génova. En principio, hará lo que le pida Casado que haga". Menuda mosquita muerta.

"En el PP muchos cuadros creen que la única forma de evitar el choque sería una conversación entre Casado y Ayuso. Pero de momento no se prevé esa posibilidad. "No está prevista una reunión entre ambos, lo que no quiere decir que no pueda producirse", transmite una fuente de la confianza de la presidenta de Madrid. En el círculo del líder recuerdan que Casado ha "delegado" en el secretario general esta cuestión. Y la relación entre los dos líderes está muy tocada. "Eran muy amigos, y algunos están intentando romper esa amistad", reconoce una fuente de Génova. "No sé si lo han conseguido". Casado no le perdonará nunca a Ayuso que haya arrasado en las elecciones de Madrid. Se lo ha tomado como algo personal y prefiere perder las generales.

ABC

"Génova lanza a Almeida contra Ayuso para frenar su ascenso". ¿Hay vida inteligente en Génova o están ciegos de celos? Mariano Calleja, la voz de Teodoro en ABC, carga contra Ayuso y coloca como culpable a la víctima. "Génova ha dicho 'basta'. "Génova ha retirado su confianza de la candidatura de Ayuso para presidir el PP de Madrid y apoyará un proceso abierto de primarias, para que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pueda competir con la presidenta de la Comunidad. Y que gane el mejor, o el que logre más apoyos entre los militantes, primero, y entre los compromisarios, después". Pero qué dices, perdices. Ha sido Génova, o sea Teodoro, el que desde el principio se opuso a que Ayuso fuera la presidenta del PP de Madrid por la única razón de que no le salía de los genitales.

"Isabel no puede ser presidenta del PP de Madrid". Esta es la conclusión a la que llegaron en la dirección nacional este fin de semana pasado, después de una sucesión de hechos asombrosos, dentro y fuera del partido, incluido el bloqueo del WhatsApp del secretario general en el móvil de Ayuso, porque no tiene potestad para hablar con la presidenta, según aseguraron fuentes próximas a la dirigente autonómica". Génova puede decir misa, los madrileños no reconocen a ningún otro presidente que no sea Ayuso. Y son los que votan.

En Génova han llegado al ridículo de atribuir la victoria de Ayuso a Pío García-Escudero y Ana Camins. Con esa gilipollez nos podemos hacer una idea de hasta qué punto Teo y Casado han perdido el juicio.

Dice el editorial que "el PP está protagonizando un espectáculo político muy poco edificante. Es poco edificante para la militancia, los concejales, alcaldes y dirigentes del partido concernidos, pero es más incomprensible aún para los votantes del PP, que sin formar parte de la militancia perciben en el partido de Pablo Casado la única alternativa realista a Pedro Sánchez". Percibían. Un tío que se quiere cargar a la persona que le ha dado la mayor victoria electoral cuando tenía al partido hundido por pura envidia no puede ser presidente de España.

"Plantear este pulso como una aversión irresoluble entre Casado y García Egea frente a Díaz Ayuso y su equipo, es un error que el partido puede pagar caro". Que no le quepa la menor duda, ya es difícil dar marcha atrás. Teo y Casado han llenado las urnas de Madrid de votos a Vox para las generales.

"Ayuso se ha ganado el derecho a presidir el PP madrileño. Sus resultados del 4 de mayo son incontestables, y su crédito e imagen han crecido entre los votantes del PP también fuera de Madrid. Tener esa ambición es lógico y lo merece. Lo que no es lógico es que pretenda un dominio absoluto del partido para actuar de modo excluyente con otros dirigentes respaldados por la dirección nacional, Almeida incluido. Ayuso está cargada de razones, pero lo que no puede hacer es utilizar esas razones contra la pluralidad porque entonces las pierde. Casado tiene el partido, y Ayuso a los votantes". Ayuso no ha pretendido un dominio absoluto de nada, eso lo ha pretendido García Egea, a gritos y ataques a Ayuso en todos los medios de comunicación, incluido ABC. Y sí, Casado tendrá el partido, pero son los votantes los que dan victorias.

"La guerra entre la dirección del PP y Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid es tan innecesaria como tóxica y destructiva. Solo desmotiva a su votante y regala bazas a Sánchez". Pues ABC ha contribuido con mucha munición contra Ayuso en esa guerra.

La Razón

"Moncloa, sobre Yolanda Díaz y la reforma laboral: 'Tendrá que ceder'". La voz de Teodoro en La Razón, Carmen Morodo, corrobora que el traidor es Almeida. "El equipo de Almeida se posiciona del lado de la dirección nacional para frenar a la presidenta de la comunidad de Madrid". En plena guerra abierta entre la dirección nacional y el equipo de Ayuso por el control de la organización madrileña, desde el lado de la presidenta de la comunidad han elaborado el mapa de las 55 gestoras que, hoy, están en activo en el PP regional y que Ayuso le echa en cara a Génova, por ser síntoma de la inestabilidad de la organización y del ejercicio abusivo de la autoridad por parte de la dirección nacional". Algo que al votante del PP, o mejor, al de Ayuso, le importa una higa.

"El poder orgánico cierra filas todos a una, el nacional y el de Madrid, cuyo origen está en la decisión de Génova, y en esta batalla han tomado posiciones a favor de Génova dirigentes del equipo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como Ángel Carromero, que trabaja para Almeida, pero también, y principalmente, para Pablo Casado. Almeida, en su doble responsabilidad de alcalde de la capital y portavoz nacional, está entre la espada y la pared, y trata de mantenerse en la medida de lo posible fuera de los zarpazos que se cruzan entre Génova y la Comunidad de Madrid, aunque su puesto como portavoz le ata de manos para poder mantener la independencia que podría convenirle en sus funciones como alcalde". Carmen, Almeida ya hace tiempo que tomó partido contra Ayuso.

"Si en Madrid piensan que pueden torcerle el brazo a Egea, a cambio de firmar la paz con Casado, 'están equivocados'. El 'dos' actúa en el ejercicio de su autoridad, pero por delegación de Casado, y el líder nacional no está en condiciones en estos momentos de prescindir de su 'mano derecha', el peón que le está resolviendo con 'mano de hierro' el proceso de adaptación del partido a la nueva etapa del 'casadismo'". Pues si Casado cree que puede prescindir de Ayuso para llegar a Moncloa es que no ha entendido nada. Los votantes de Ayuso son legión y no le perdonarán jamás lo que está haciendo. Se lo dirán con claridad en las urnas.