Xavier Novell, exobispo de Solsona. | LD

El pasado 23 de agosto trascendía que la Santa Sede había aceptado la renuncia del obispo de Solsona, Xavier Novell, de tan sólo 52 años. Apenas pasados dos meses, el exobispo se ha mudado con su novia, la escritora de novelas eróticas y satánicas Silvia Caballol, a un pequeño apartamento de la localidad barcelonesa de Manresa, ha presentado la documentación para casarse por lo civil en Súria, y ya tiene trabajo mientras se especula que habría dejado embarazada a su novia de gemelos.

La última noticia en torno a Novell es que trabaja en una empresa del sector agropecuario llamada Semen Cardona, compañía internacional dedicada a la inseminación de ganado porcino con un esperma de primera calidad, según informa El Mundo. "Elaboramos y distribuimos semen porcino de las mejores genéticas", afirma la página web de la empresa.

El exobispo, al que todavía no se le ha retirado su condición sacerdotal, es ingeniero agrónomo, una profesión muy demandada y por lo que no ha tenido dificultades para insertarse en el mundo laboral a pesar de su nula experiencia en el ramo. Acabó la carrera en 1990, siete años antes de ordenarse sacerdote. En Semen Cardona se niegan a dar información sobre las funciones del exobispo pero no desmienten que trabaje allí.

La penúltima noticia en torno al exobispo y su pareja, Silvia Caballol, es que ella podría estar embarazada de gemelos, estado en el que habría quedado antes de que el Vaticano hubiera aceptado la renuncia de su próximo marido. Caballol obtuvo la nulidad del matrimonio con su primer esposo, un ciudadano marroquí con el que tuvo dos hijos. Novell habría ayudado en los trámites de nulidad. También administró el sacramento de la confirmación a Caballol poco antes de colgar la mitra.