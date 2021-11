La comisión de la UE constata que se han "pisoteado" los derechos de las víctimas de ETA

La comisión enviada por el Parlamento Europeo a España para analizar las razones por las que todavía hay 379 crímenes de la banda terrorista ETA sin resolver ha concluido este viernes su recorrido por nuestro país. Un periplo en el que se ha reunido con organismos institucionales, asociaciones de víctimas y mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado tanto en Madrid como en el País Vasco.

La presidenta de esta comisión, la eurodiputada francesa Agnes Evren, ha explicado durante una comparecencia ante los medios de comunicación que en esta visita han constatado cómo se "han pisoteado" algunos derechos que vienen especificados en la directiva europea que hace alusión a la dignidad de las víctimas del terrorismo y que esto quedará reflejado en el informe que tienen que redactar.

También ha destacado el hecho de que el 44 por ciento de los crímenes de la banda terrorista se encuentren todavía por resolver. "Las víctimas todavía no saben a día de hoy quién ha asesinado a su hermano, su padre… Eso añade un extra de dolor", ha dicho, tras lo que ha destacado que les han trasmitido que en España "se dan beneficios penitenciarios a terroristas que no han colaborado con la justicia para esclarecer crímenes no resueltos".

Evren ha ensalzado el papel de la Policía, Guardia Civil, la Justicia y la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo y ha lamentado la falta de recursos durante los primeros años de terrorismo en España, además de la falta de apoyo internacional que hubo. "Todavía hay muchos países que no cooperan y mantienen a los terroristas hasta la prescripción", ha recordado, tras lo que ha recordado que las víctimas "merecen que no se les humillen más".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la celebración de los homenajes a los presos de ETA que salen de prisión y que se vienen celebrando en las calles vascas y navarras. "Los ‘ongi etorris’ preocupan porque son motivo de humillación para las víctimas del terrorismo. Lo han manifestado todas las asociaciones. Este tipo de homenajes es una forma de humillación y es indignante", ha expuesto.

La eurodiputada francesa ha avanzado que incluirán en su informe la propuesta de Dignidad y Justicia de incluir los crímenes de la organización terrorista ETA como crímenes de lesa humanidad. "Esto va a acabar en la redacción de un informe colectivo tendrá en cuenta las conclusiones y las recomendaciones. Esas conclusiones y recomendaciones se van a debatir, se van a votar y se van a adoptar", ha dicho.

Respecto al informe en sí, ha detallado que se hará público y que se tendrá que concluir en los plazos que marca el Parlamento Europeo, es decir, en máximo tres meses. "Los plazos van a ir muy rápido. Empezaremos la redacción conjunta entre todos los miembros de la comisión en cuanto lleguemos a Bruselas", ha detallado.