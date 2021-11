Girauta señala a un "personaje anónimo que encabrona" a Casado contra Ayuso

El Mundo

"El PNV carga contra Ayuso y pide a Sánchez otros 230 millones". ¡El PNV! Tiene narices, ellos, que tienen privilegios fiscales y no aportan nada a la caja común. Madrid responde a Urkullu: "Se aprovecha de privilegios económicos que los demás españoles no tenemos". Se acabó, hay que acabar con el cupo vasco. Responde a Urkullu Santiago González. "Ardanza impuso en los años 93-94 las vacaciones fiscales para las empresas que se establecieran en el País Vasco. Las comunidades limítrofes de La Rioja y Cantabria se quejaron de que esas medidas incentivaban la deslocalización y que ellas carecían de sistema de Concierto. La Unión Europea declaró las medidas ilegales e incompatibles con el Tratado Comunitario. En 2017, tras un pacto de presupuestos del PNV con el PSE y el PP, las haciendas vascas rebajaron el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%".

"José María Ruiz Soroa, que se ha trabajado mucho el tema, publicó en 2017 un artículo en El País, titulado El Cupo vasco es inconstitucional, en el que mostraba divertida perplejidad ante los cálculos que llevaban a determinar el Cupo y la opacidad de los mismos. Todas las comunidades españolas deberían tener una financiación per cápita similar. Así lo creen expertos tan reputados como Ignacio Zubiri, Ángel de la Fuente y Carlos Monasterio, que sostienen que las instituciones vascas gozan de una financiación por habitante que supera el doble de las comunidades del régimen común". Menudos jetas.

Dice el editorial que "La conversión de Madrid en chivo expiatorio de la mayoría Frankenstein es una estrategia evidente para cohesionar a populistas y nacionalistas en el rechazo compartido a la alternativa liberal que representa Ayuso". Lo que tiene que aguantar esta mujer.

"Pero que a la campaña del falso dumping se sume el lehendakari Urkullu ya clama al cielo. Porque si hay una administración fiscalmente privilegiada en España, desde hace tiempo, ha sido la vasca. Que por su foralidad no aporta nada a la caja solidaria común, a la que Madrid contribuye como nadie". Una cara de cemento armado.

"Que sean perfectamente constitucionales no significa que el cupo vasco -cuyo cálculo es de una arbitrariedad y opacidad clamorosas- ni tampoco el concierto navarro dejen de ser ventajosas excepciones al régimen común de las que ambas regiones vienen beneficiándose hace décadas". También es constitucional que Ayuso baje impuestos. "Suena a broma que el lehendakari, máximo exponente de la asimetría territorial, pretenda dar lecciones de igualdad". ¿A broma? Dan ganas de darle de bofetadas.

El País

"Así será el nuevo impuesto de plusvalía: dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable". Pero vamos, que no nos libramos del impuesto.

"Dirigentes del PP sobre Ayuso: "Se le está poniendo cara de Cayetana Álvarez de Toledo"". Elsa García de Blas no cabe en sí de gozo. Casado debería preocuparse.

"Los protagonistas de la historia también son los mismos en uno y otro caso: el secretario general, Teodoro García Egea, es el encargado de poner a raya a los versos libres, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aparece involucrado. Fue aupado a portavoz nacional en la destitución de Álvarez de Toledo y ahora suena para enfrentarse a Ayuso".

"Si dicen eso en Génova es que la quieren echar. Pueden decidir que no sea la candidata", temen en el entorno de la líder madrileña. La dirección descarta esa posibilidad y asegura que no hay dudas de que Ayuso repetirá como cabeza de cartel. Además, le respalda su rotundo triunfo en las elecciones regionales de mayo". Si quieren perder también Madrid que echen a Ayuso.

Pablo, tienes un problema y no es Ayuso, es Teodoro. A Teodoro le importas una higa, a Teodoro le da igual que ganes las elecciones o no. Teodoro es un peligro porque sólo le importa ganar él. Teodoro quiere torcer el brazo a Ayuso como hizo con Cayetana y esa es su obsesión. Que eso le cueste que tu pierdas las elecciones se la trae floja. O te deshaces de Teodoro o nunca llegarás a Moncloa, te presentes tres o trecientas veces. Teodoro García Egea es tu enemigo Pablo.

ABC

"Más de 84 millones de europeos se resisten todavía a vacunarse". Pues si enferman que no les atiendan en los hospitales. Sí quieren morir, allá ellos. "No tienen lógica ni el negacionismo ni la indolencia ante una enfermedad tan grave y dañina. Suele decirse que en los Estados regidos por libertades públicas los derechos de una persona terminan donde empiezan los de otra. Y en la primacía de derechos deberían imponerse la protección de la salud colectiva, la razón de Estado, y las garantías para salvar vidas frente a cualquier cuestión de conciencia, sobre todo si se basa en criterios relativistas o en informaciones manipuladas -o directamente falsas- difundidas en redes sociales", dice el Editorial con más razón que un santo.

"Podemos se alía con ERC y urde un golpe fiscal a Madrid de 1.000 millones". ¿Pero qué les pasa con Madrid? Esto es un verdadero acoso y la culpa la tiene el propio PP. "De nuevo Madrid vuelve a convertirse en la coartada de los partidos independentistas y de la izquierda para penalizar a sus votantes por el mero hecho de haberse convertido, junto a Galicia y Andalucía, en la punta de lanza electoral del PP", dice el editorial. "Ni Madrid incurre en deslealtad tributaria con ninguna autonomía -allá cada cual con su usura fiscal y sus votantes-, ni Urkullu debería tener motivo de queja, ya que goza del cupo como un privilegio fiscal que nadie más disfruta en España. Si el único recurso que tiene la izquierda es castigar el bolsillo de los votantes de la derecha, es porque los sondeos le van mucho peor de lo que se dice".

Girauta regaña al PP. "El PP no tiene derecho a librar esta guerra intestina. Se cree que sí, pero no. Lo tendría, como cualquier familia desavenida, como cualquier club de Primera, como cualquier escalera de vecinos, de no encontrarse España ante una amenaza existencial".

"No consiste en ganar, que eso no solo depende de ellos. Consiste en no trabajar para perder, que es exactamente lo que el PP está haciendo al no detener al personaje casi anónimo que encabrona a los mayores desde oscuros pasillos, por personas interpuestas y exprimiendo su amistad con el que manda". Creo que se refiere a un tal Carromero, no a Teo. "Claro que ahora el personaje, con sus conspiraciones de rincón oscuro, ya ha dejado heridos. O zaheridos. Pero, o bien se la envainan todos y pasan a ocuparse de España -y solo de su partido en la medida en que constituye una herramienta para liquidar al sanchismo-, o tirarán al niño con el agua sucia de sus agravios chorras, dejando a la bestia, ciega y plural, en La Moncloa". Ese es el problema, Girauta, que a los que están en la guerra contra Ayuso en realidad no les importa que gane Casado o que gane Sánchez. Les importa ganar ellos. Ay, cómo me recuerda a Rivera. Mira que se lo dijimos muchos y ni caso. A Pablo se le está poniendo cara de Rivera.

La Razón

"Psicosis ante el apocalipsis energético". "Se dispara la compra de kits de supervivencia por el apagón anunciado por Austria. Camping gas, linternas, GPS o pilas son algunos de los productos cuya demanda se ha disparada en las últimas semanas". Después de la pandemia cualquier cosa puede pasar. El editorial nos tranquiliza. "Una especie de apocalipsis postpandémico que, pese a la cierta escasez de materias primas provocada por la distorsión económica del confinamiento, está muy lejos de producirse". "Una sociedad madura, como la española, que durante la pandemia siguió a rajatabla las instrucciones, muchas veces contradictorias, del Gobierno, no debería caer en este tipo de psicosis a poco que confiara en el buen hacer y en la honradez intelectual de quienes dirigen sus destinos. Pero es evidente que no es el caso". No, no es el caso, solo nos falta que nos salga otro Simón.

Juan Ramón Lucas se suma a la legión de observadores políticos que observan perplejos lo que está haciendo García Egea al PP. "Casado ha cometido el mismo error que Pedro Sánchez. Si éste subestimó la capacidad de Ayuso y la puso a su altura con voluntad de destruirla, el líder del PP se ha equivocado manteniendo un pulso inútil en el que si sólo puede quedar uno será al precio de destruir el propio partido". Haznos caso, Pablo, quítate de encima a Egea, es tu peor enemigo porque solo le interesa humillar a Ayuso y hacerle un Cayetana. Pero Ayuso ha sido elegida por millones de madrileños, y muchos votantes de otras autonomías manifestaron su deseo de estar censados en Madrid para poder votarla. A Teo no le ha votado nadie. Y al tal Carromero ni te cuento.