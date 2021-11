El 11-M prescribe en dos años: "Estamos intentando hacer todo lo posible e imposible"

El 11 de marzo de 2024 habrá prescrito el mayor atentado cometido en Europa: 192 muertos y cerca de 2000 heridos. Pero, ¿están resueltos los crímenes del 11-M? ¿Se sabe quién ordenó la masacre y por qué?

Las Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se niega a dar carpetazo a la investigación de los hechos, saber la verdad para poder encontrar y condenar a los autores intelectuales de la masacre que la propia sentencia reconoció desconocer.

En el año 2004 el plazo general de prescripción de los atentados terroristas, que no fueran considerados de lesa humanidad, estaba determinado en 20 años. Posteriormente se modificó el Código Penal español y hoy en día este tipo de delitos ya no prescribe.

Pero la sentencia que leyó un 31 de octubre de 2007 el presidente del Tribunal del 11-M, el juez Javier Gómez Bermúdez, no le dio esta calificación, crimen de lesa humanidad y la modificación de la ley penal no se puede aplicar de manera retroactiva. Por tanto, y si nada lo impide, la perspectiva judicial de la masacre de Madrid se cerrará en un par de años.

"Es increíble que en el año 2004 nuestra legislación todavía creyera que hay una prescripción para delitos de terrorismo", dice Adoración Majali, Presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Esta asociación presentará el mes que viene un estudio que ha encargado a "la Universidad de Valencia y de Baleares" para evaluar las posibilidades de parar la prescripción. "Tenemos muy difícil cambiarlo, pero estamos en ello. Estamos intentando hacer todo lo posible e imposible para que no prescriba el atentado del 11 de marzo".

Para conseguir que sea considerado de lesa humanidad se aferran al textual de la sentencia de Gómez Bermúdez, que lo adjudicó a "células o grupos terroristas de tipo yihadista". "Por el tipo de atentado, dice Majali, fue el primero en Europa de carácter alqaedista y en el que ha habido más víctimas, fallecidas o no".

Majali también destaca que "cada uno puede tener una opinión sobre si la investigación se hizo mejor o peor o sobre lo que ocurrió, pero la sentencia dice que no se conocen los autores intelectuales del atentado". Así que, continúa, "con posterioridad a 2024 no van a poder pagar por lo que hicieron, los terroristas saldrán "reforzados" y se "victimizará a las víctimas". La presidenta de esta asociación ironiza sobre la dejación en la búsqueda de la verdad, "mira a ti te ha pasado esto y no te vamos a decir quién es porque no lo sabemos. Hombre, en el mundo que vivimos nadie se cree eso. Me río por no llorar, porque es horroroso, tremendo".

También queda por determinar si incluso "hubiera habido un error judicial" por no considerar el 11-M crimen de lesa humanidad en su momento, en 2004. Tampoco se sabe si esta nueva batalla judicial se librará en España o en Europa.

Pendientes de los resultados de este estudio, sí que anticipan que van "a necesitar apoyo económico para contratar los recursos jurídicos necesarios", ya que las subvenciones que reciben no pueden dedicarse a este fin: recibir dinero de la administración pública es incompatible con denunciar a una institución u organismo del Estado.

El estudio está subvencionado en parte por el Ministerio del Interior ya que ha sido admitido entre el grueso de proyectos que ha presentado la asociación. Nos cuenta que todavía no han preguntado a su titular, Fernando Grande-Marlaska qué le parece el asunto, a pesar de haberse reunido con él "hace tres semanas" y es que habitualmente "nos recibe abiertamente y a las "48 horas de solicitarlo".