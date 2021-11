El PSC arrebata la alcaldía de Badalona a García Albiol con el concurso de todo el separatismo

El PSC ha ganado la moción de censura contra el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. El candidato socialista a la alcaldía, Rubén Guijarro, ha contado con el apoyo de la CUP, de ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y Badalona en Comú Podem. La CUP, una coalición de fuerzas separatistas de extrema izquierda bajo las siglas de Guanyem Badalona, no formará parte del nuevo gobierno municipal en el que sí se integrarán junto a los socialistas ERC, JxCat y los podemitas. El PP dispone de once concejales frente a los seis del PSC, los cuatro de la CUP, tres de ERC, 2 de Podem y uno de JxCat.

En su discurso de despedida del cargo, García Albiol ha destacado que los 16 concejales que le desalojan de la alcaldía pertenecen a nueve partidos diferentes y que se trata de una moción "basada en el todos contra Albiol". "Estos nueve partidos no tienen proyecto de ciudad, sólo tienen un proyecto que es echarme de la alcaldía", ha añadido.

El dirigente popular ha calificado su aparición en los papeles de Pandora como apoderado de una sociedad en Belice como una "excusa". García Albiol ha abundado que se trataba de un poder mercantil del año 2005 "que entonces era legal y en caso de que lo tuviera ahora también sería legal". Ha prometido volver a optar a la alcaldía de Badalona y ha anunciado que "hoy es el primer día de la cuenta atrás".

El presidente del PP, Alejandro Fernández, se ha abstenido de mostrar su apoyo a García Albiol con su presencia en el pleno. Sí han acudido el secretario general del partido en Cataluña, Santi Rodríguez, y el presidente del PP en Barcelona, Manu Reyes.

Las intervenciones más encendidas en el pleno de la moción han sido las de David Torrents, de JxCat, mosso d'esquadra en excedencia, y Nora San Sebastián, de Guanyem Badalona, que han tachado a García Albiol y el PP de "fascistas" y "corruptos".

El nuevo equipo de gobierno encabezado por el socialista Rubén Guijarro dispone de poco más de un año y medio para aplicar un nuevo plan de gobierno. El PSC recupera con la moción de este lunes la alcaldía que perdió en abril de 2020, cuando el entonces alcalde Àlex Pastor fue sorprendido en un control de tráfico en plena reclusión por la pandemia y dio positivo por consumo de alcohol. En aquel momento los partidos que hoy han sacado adelante la moción de censura fueron incapaces de arbitrar un pacto y García Albiol fue elegido alcalde por sorpresa.

El nuevo alcalde, Guijarro, ha justificado la moción "para restaurar la dignidad y el buen nombre de Badalona". "Le ofrecimos la oportunidad a García Albiol de dimitir y no ha querido. Se ha puesto de espaldas a la ciudadanía y su atrincheramiento en la mentira nos ha obligado a dar un paso hacia adelante", justificó.