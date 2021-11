"En este duelo de egos y miedos navajeros los genoveses ya han perdido contra Ayuso"

El Mundo

"Almeida crece pero se queda lejos de la gran mayoría que mantiene Ayuso". Vamos, que la bofetada que le va a dar Madrid a Casado se va a oír en las antípodas. El teodorico Juanma Lamet dice que "llegado el punto en el que las tiranteces se han vuelto insostenibles y, sobre todo, visto que José Luis Martínez-Almeida no está precisamente por la labor de bajar al barro, el núcleo duro de Casado ha mandado parar. Teodoro García Egea ha puesto la batalla en barbecho y ha ejecutado la orden de «centrarse en lo importante» y hablar de las cosas que «afectan a la gente»: la luz, los Presupuestos o la reforma laboral". Pero eso no le mola nada a Lamet que insiste en que Ayuso tiene bloqueado en WhatsApp a Teo. Cierto Juanma, menuda faena te ha hecho Casado prohibiendo a Teo que te susurre maldades contra Ayuso. Haces bien en tirar de hemeroteca.





Dice el editorial que "bien harían desde Génova en comenzar a rebajar la artificial pugna orgánica que han alimentado y aireado sin sentido entre Díaz Ayuso y Martínez Almeida". La fuerza electoral de Ayuso "es arrolladora, lo que la ha convertido en una embajadora inestimable del PP también a nivel nacional, nunca como una rival de Casado. No comprenderlo es una temeridad para los populares". Es un tiro en la cabeza, más bien.

"Tal es su impacto en el votante que incluso arrebataría votos a la izquierda, lo que le confiere una cualidad de transversalidad esencial en estos tiempos dominados por la polarización y el populismo. Por todo ello, seguimos manteniendo que la reclamación de Ayuso de que se celebre cuanto antes el congreso que ha de dirimir la presidencia de la formación en la región es justa". "Enfrentar a Ayuso y Almeida siempre fue una operación fuera de lugar destinada al fracaso". Díselo a Almeida, que se prestó.

Y lo de Nicaragua, que tiene narices. "Con toda la oposición encarcelada o en el exilio, las fuerzas del orden imponiendo en las calles un régimen de terror -que solo en las jornadas de abril de 2018 dejó casi 400 muertos- y los medios de comunicación controlados por el clan familiar de los Ortega, tanto los ciudadanos como la mayor parte de la comunidad internacional sabían desde hace meses que las elecciones presidenciales eran una farsa encaminada a reforzar la dictadura sandinista. , que reflejan hasta qué punto existe un divorcio irreconciliable entre la sociedad y un presidente revolucionario que encadena, con este, su tercer mandato consecutivo". Un 80 por ciento. Ortega no va a poder asesinarlos a todos. ¿O sí?

"La comunidad internacional debe actuar conjuntamente para devolver la democracia a un país que ha sido secuestrado por una familia que se reparte todas las esferas del poder". La comunidad internacional ni está ni se la espera.

El País

"Las autonomías reclaman mantener el fondo covid para 2022". "Badalona destituye a Albiol por los papeles de Pandora". No, perdona bonito, Badalona votó a Albiol, ha sido el PSC con los indepes y la CUP quien le ha arrebatado la alcaldía en una moción de censura de esas que tanto le gustan al PSOE para hacerse con el poder.

El País tampoco está dispuesto a soltar el bocadito que Teo y Casado le han puesto entre los dientes. "Casado impone silencio en la pugna con Ayuso sin ceder". "El líder del PP ha dado orden a la dirección nacional de no hablar sobre la batalla con la presidenta madrileña con el objetivo de que los periódicos dejen de referirse a un asunto que eclipsa su trabajo de oposición".

"En paralelo, aumenta la presión en el partido para que cesen las hostilidades. Los barones instan a ambos a "enterrar el hacha de guerra" y piden "neutralidad" a la dirección nacional en el congreso del PP de Madrid, mientras algunos dirigentes reclaman directamente a Casado que deje a Ayuso presidir el partido". Es que es incomprensible, pero totalmente irracional, la postura de Casado.

"Casado confía en que no hablar sobre ello rebajará la tensión, pero no cede ante la presidenta madrileña y no tiene previsto hacer ningún movimiento para impedir el choque con Ayuso". Si esa es la manera que va a tener de resolver los problemas como presidente de España, mal asunto.

"Otros presidentes del PP también cargan las tintas contra Ayuso, a quien acusan de "hablar solo de su ombligo" y dañar con sus aspiraciones a Casado". ¿Dañar a Casado? Pero si le ha ofrecido una victoria inaudita en Madrid. "Si yo hubiera pasado, como ella, de que no me conociera nadie a que Casado me propusiera como candidata… No estaría comportándome como lo está haciendo ella", reflexiona un presidente del PP", de los peperos que meten cizaña por pura envidia.

"Está demostrando muchas cosas. Ya hace dudar de todo. No solo de la intención que pueda tener el día de mañana en la carrera nacional, sino que a mí me hace dudar por qué tanta prisa para que se celebre el congreso ya, por qué todo esto por cuatro o cinco meses", se pregunta. Hombre, si fracasa Casado habrá que cambiar de líder, digo yo. El propio Casado se presentó a una primarias para liderar el PP. ¿Es que Ayuso no puede tener aspiraciones? ¿Es por ser mujer?

"Este barón considera que Ayuso, al plantear un pulso públicamente a la dirección nacional, "está dejando a Génova sin salidas". "Está provocando que la única forma de que Génova gane sea que el congreso se celebre cuando Génova diga, y que la presidenta del PP de Madrid no sea ella". ¿Este presidente del PP lo es también del partido donde gobierna?

"Fuentes próximas a la dirección admiten que ha aumentado la desconfianza hacia Ayuso por su manera de plantear sus aspiraciones orgánicas: "Está mostrando que no es de fiar". El recelo es doble: la dirección nacional cree que si entrega el partido a Ayuso no lo podrá controlar, y también desconfía de que la líder madrileña tenga ambiciones nacionales y quiera mover la silla a Pablo Casado". No le caerá esa breva al PP.

ABC

"Prisión para los inmigrantes que bloquearon el aeropuerto de Palma". Agustín Pery tampoco obedece la orden de Casado. "Génova descuelga teléfonos en modo plañidera para patalear un poco lo que presiente y temen. «Está claro que estáis con Ayuso, habéis tomado partido»". Sí, recientemente muchos acudimos a las urnas a votarla. ¿Lo ha olvidado Casado? "Lo patético es que ciegos de estupidez a la curia del PP le preocupe lo que somos los demás, que ni vivimos ni militamos bajo el ala desplumada del charrán, en vez de resolver, explicar y atender a la única certeza que ya no admite dudas en este vodevil: quienes no son de Ayuso son Casado y cía".

"Quién arrojó la primera piedra es ya lo de menos, lo de más es que un partido y su candidato están muy cerca de pifiarla porque desprecian el pájaro madrileño en mano mientras se recrean en una victoria que por ahora solo aletea en la demoscopia. El ciento volando, vamos".

"Deberían ser de Ayuso precisamente quienes hoy sobreviven gracias a la respiración asistida de su victoria incontestable, arrolladora y hasta humillante en Madrid". "Un líder arremangado pero a medio hacer, con todo por demostrar, que lanza un mensaje tóxico para su currículum: ¿cómo vas a batallar con los de fuera si a quien tienes miedo es a la de dentro?". Casado está demostrando que no está a la altura, y eso es un problema. "Hoy, en este duelo de egos y miedos navajeros sabemos que los genoveses ya han perdido. Si maniatan a Ayuso, pierden a la gente; si gana ella las primarias, ay Pablo si te gana, la firmeza que te han vendido será disuelta como un azucarillo. Un perder-perder de manual". Con lo fácil que hubiera sido dejarla ser presidenta del partido, un tema menor que no le interesa a nadie. Y mira la que han liado.

Isabel San Sebastián tampoco está dispuesta a callar. "Calificar ‘de perfil’ la actitud del dirigente popular ante el terremoto que sacude a su partido es otorgarle el beneficio de la duda, porque a estas alturas del seísmo su silencio atronador equivale a un apoyo tácito, aunque inequívoco, a la ofensiva desatada por su secretario general contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Un golpe a la autoridad de Ayuso, ganada limpiamente en las urnas", no como otros. "Un pulso que no ha sufrido ningún otro líder autonómico con mando en plaza y cuyo objetivo es destruirla a corto o medio plazo a fin de colocar en su lugar a una persona más dócil, obediente y lo suficientemente gris como para no hacer sombra a nadie ni amenazar las ambiciones de otros mucho más mediocres". Pero hay un problema: las urnas son las que mandan.

"Esta pelea en la que todos pierden supone un desgaste insostenible para un partido que apenas empieza a salir del pozo al que cayó en las últimas elecciones". "La guerra ha llegado demasiado lejos como para que el líder no dé ya la cara". Así que ya ves, Casado, no nos vamos a callar porque tu lo ordenes.

La Razón

"El Gobierno usará fondos de la UE para oficinas de violencia de género por toda España". Tampoco José María Marco se pliega a los deseos de Casado de meter la basura debajo de la alfombra.

"El éxito electoral ha permitido a Isabel Díaz Ayuso escenificar una alternativa al gobierno social comunista de Sánchez". " Se entiende, claro está, que este éxito suscite recelos, sobre todo en las filas de su propio partido. Sabemos lo que son los partidos políticos. Se entiende menos que en la dirección nacional se haya decidido plantear una batalla con derrota garantizada: o bien porque se consigue neutralizar a Díaz Ayuso, lo que nadie en Madrid entendería y pondría en serios apuros al PP, o bien porque Díaz Ayuso le gane el pulso a su amigo y promotor, algo que tendría un gigantesco coste político y personal para los dos". Un genio, el Egea.

Abel Hernández cree que "lo de ahora entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no pasa de ser un juego de celos y ambiciones y un ridículo entretenimiento político, para disfrute de Vox y de la izquierda y para vergüenza de los que están dando, desde dentro, cuartos al pregonero".

"Desde fuera, no parece difícil pactar al frente del partido una consistente lista de unidad. Pero aquí entran en juego los celos y ambiciones de los que están en el entorno, los enredadores que se encargan de alentar las diferencias y difundirlas". "Si algo se echa en falta es un gesto de autoridad de Pablo Casado para pararles los pies y cerrar las ventanas durante las discusiones de familia". Esto va por ti, Teodoro.