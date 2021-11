Génova continúa con su guerra contra Ayuso y ahora quiere "cercar" a la presidenta

El Mundo

"El Gobierno diseña un protocolo para que las autonomías compitan por los organismos que saque de Madrid". Preparando el saqueo de Madrid. Dice el editorial que "que el foco esté nuevamente en Madrid ya deja asomar la patita del sectarismo, de la confrontación, del electoralismo que guía continuamente toda acción de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos". "Pero que esta idea, que ya ha naufragado otras veces, esté abanderada por Ximo Puig desvela lo que esconde. Puig arremete continuamente contra Madrid mientras busca una cogobernanza sin tutelas, habla de una 'segunda transición territorial' para que 'España nos ofrende lo que nos corresponde'. La pirueta identitaria, pues, es el eje que va a guiar el plan". Ximo intenta tapar su inepcia con ataques a Madrid.

Santiago González no acaba de "cogerle el punto" a Casado "desde que acabó con la mejor portavoz parlamentaria que ha tenido el PP y sustituyó a Cayetana Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra. Lo acabó de arreglar al romper toda posibilidad de acuerdo futuro con quien todas las encuestas dan como inevitable socio de Gobierno cuando se produzcan elecciones. No es que no votara la moción de censura que planteó Abascal, es que se empleó contra el líder de Vox con una argumentación ad hominem rigurosamente impresentable". Sí, hace cosas muy raras este chavalillo.

"Tal vez Casado lo entienda cuando las encuestas para las generales diluyan sus expectativas de triunfo, si es que las tiene, y no alcance la Moncloa ni siquiera con un apoyo de Vox que no ha pedido y que Abascal no regalará para agradecerle los insultos". O tal vez no lo entienda ni aún así. Con lo de Ayuso está demostrando que tiene pocas luces y que Teo manda más que él.

Federico Jiménez Losantos dice que "Javier Ortega Smith denunció ayer en esRadio que Martínez Almeida ha alterado radicalmente la alianza PP+Cs+Vox para desalojar a Carmena del Ayuntamiento y acabar con sus políticas de extrema-izquierda-extrema. Mediante una artimaña que los letrados de la Comunidad han considerado clamorosamente ilegal, ha concedido la condición de grupo parlamentario a cuatro comunistas de Más Madrid, con el sobrino de Carmena al frente, que sustituyen de hecho a los cuatro concejales de Vox para votarlo todo, hasta los Presupuestos". En el meollo esta el asunto de Madrid Central, que Almeida prometió derogar. "Según Vox, se trata de una imposición de Génova para romper por lo bajo la alianza con Vox y Ciudadanos que el PP celebró por todo lo alto. O sea, la estrategia de Ayuso al revés: pactar como sea con la izquierda y contra Vox". Pero entonces, ¿por qué les exigen sus votos?

El País

"Una treintena de países y seis grandes fabricantes se alían para terminar con el coche de combustión a partir de 2035". El editorial va sobre el clima. "A la vista de lo que está ocurriendo en la COP26 de Glasgow, parece que se empieza a entender que la crisis climática genera pobreza".

"La doble injusticia del cambio climático alude al hecho de que los países que menos han contribuido a esta crisis, al haber emitido menos gases de efecto invernadero, son los más perjudicados por dos motivos: sus economías dependen notablemente de sectores sensibles al clima y carecen de medios para llevar adelante políticas de adaptación. Sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y virulentos son sinónimo de muerte, hambre y abandono de territorios que se vuelven hostiles". Y volcanes, no nos olvidemos de los volcanes.

"Si un territorio desaparece por el aumento del nivel del mar, o si resulta imposible vivir en él por falta de agua o sequías constantes, su población debe emigrar. Sin embargo, actualmente no existe la figura del refugiado climático, y englobarla en la de migrante económico no responde a la nueva realidad". Refugiado climático. En fin, tontunas de El País, pero hoy no se mete con Ayuso y está aburridísimo.

ABC

"Ayuso-Almeida: buenas palabras pero lejos de firmar la paz". José María Carrascal dice que "justo cuando al Gobierno, si puede llamarse gobierno a Frankenstein y su presidente, tiene que inventar cada día una nueva mentira, el Partido Popular le ayuda con instintos que un psiquiatra calificaría de suicidas". No hay más que ver las encuestas. "Es evidente que la presidenta regional tiene mucho más tirón no ya en el partido, sino entre el público general", "pero la realidad y el drama es que cuando el Partido Popular ha encontrado finalmente al 'hombre fuerte' que necesita el partido y que necesita el país, resulta que es una mujer". Mira tú por dónde. Y los machirulos del partido se le han lanzado a la yugular.

La Razón

"Génova muestra un PP sin conflictos para 'aislar' a Ayuso". Lo que va pasar es que los votantes van a aislar al PP de sus votos.

Cuenta Morodo que Teo está desesperado porque ha quedado como el malo en este embrollo y trata de darle la vuelta. "La dirección nacional del PP, con su secretario general al frente, Teodoro García Egea, ha puesto en marcha una campaña de reconciliación con las organizaciones territoriales, después de un proceso de renovación provincial que ha abierto heridas y generado fuertes tensiones". "La lectura del mensaje que creen que quieren imponer la cúpula es: 'Si hay paz en todo el partido, menos en Madrid, el problema debe estar en Madrid, y no en Génova'".

No hay manera con este cabeza de alcornoque. Que a los votantes les importan un pito sus líos internos, que lo que importa es que dejen en paz a Ayuso. Es que no hay forma, oye.

"Hay orden de Pablo Casado a los suyos para que rebajen el tono y eviten entrar en polémicas, mientras que en el equipo de Ayuso insisten en que es la otra parte la que no deja de alimentar filtraciones para de esa manera 'cercar' a la presidenta". Pues la noticia de hoy en La Razón demuestra que los de Ayuso están en lo cierto. Teo no deja de alimentar filtraciones y acabará con la carrera de Casado.

"El problema de la crisis es que ha llegado a un punto de no retorno donde, o gana Casado o gana Ayuso". No, Casado no gana nada. Es el murciano enredador, que se lo ha tomado como algo personal. O gana Teo o gana Ayuso. Casado solo puede perder. De hecho ya ha perdido.