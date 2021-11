El hasta ahora consejero de Derechos Sociales del Consell de Mallorca, Javier de Juan, salpicado por los escándalos de las menores prostituidas tuteladas por el Gobierno balear, asumirá la cartera insular de Presidencia, y su cargo actual lo ocupará la directora insular de atención sociosanitaria, Sofía Alonso. Mientras, la que ocupaba el área de Presidencia, Teresa Suárez, saldrá de la institución por "motivos personales", según ha anunciado este viernes la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

El Consell Insular de Mallorca es la institución de gobierno de la isla de Mallorca y está compuesto por 33 consejeras y consejeros electos de los diferentes partidos políticos que obtuvieron representación en las últimas elecciones: PSOE (10), Partido Popular (7), Més per Mallorca (4), Ciudadanos (3), Unidas Podemos (3), El Pi – Proposta per les Illes Balears (3) y Vox-Baleares (3). Aunque no es directamente dependiente del Gobierno balear, está regulado por el Estatuto de Autonomía de Baleares y en ambos gobierna el PSOE, con el apoyo de Podemos y nacionalistas. El Gobierno de Francina Armengol ha bloqueado sistemáticamente en el Parlamento Balear las iniciativas de PP y Vox para que se investiguen los casos de abusos y prostitución de menores tuteladas en los centros dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Respecto a los nuevos nombramientos, la socialista Cladera ha ensalzado la figura de De Juan, que hasta ahora gestionaba los servicios sociales insulares y presidía el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La presidenta ha sostenido que De Juan, diplomado en ciencias empresariales, es "un hombre preparado, tenaz, capaz y eficaz, que conoce perfectamente la administración y las instituciones". Además, al ser preguntada por si ha pesado el escándalo de las menores tuteladas en los cambios, Cladera ha defendido la gestión de Javier de Juan en el IMAS y ha llegado a decir que "ha hecho un papel increíble al frente del IMAS". "Javier de Juan tiene una gran trayectoria en gestión pública y política, ha hecho un papel increíble en la gestión del IMAS y el refuerzo de las políticas sociales y hará un muy buen papel al frente de Presidencia", ha destacado Cladera.

Un escándalo que no para de engordar, como ha quedado demostrado esta semana cuando hemos conocido que una de las menores tuteladas y prostituidas en Baleares fue obligada a abortar por el gobierno de Francine Armengol y que la Fiscalía se lo ocultó al juez.

Otros nombramientos

Además, el departamento de Turismo y Deportes pasará a llamarse Transición Económica, Turismo y Deportes. En una rueda de prensa, Cladera ha defendido que estos cambios pretenden "reforzar" el Consell como gobierno de Mallorca y adaptar a la institución para que "tenga un papel clave en la recuperación económica y social".

En particular, en cuanto a Turismo, Cladera ha incidido en la importancia de "aprovechar la oportunidad de los fondos Next Generation", y "reforzar el peso" de este departamento que debe tener "un papel estratégico" en la gestión de las competencias de ordenación turística que va a recibir el Consell.

La presidenta ha expresado un "agradecimiento especial" a Suárez por su "dedicación personal, política y profesional" en "un momento duro como es la pandemia".

Los nuevos consejeros tomarán posesión el miércoles, una vez se hayan publicado los nombramientos en el Boletín Oficial (BOIB).