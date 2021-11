En su sección #OrganizandoLaResistencia en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Rosa Díez ha comentado "el esperpento que vivimos de fondo y forma en el Congreso de los Diputados" a cuenta de la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cree que hay que ir "a lo que hay por detrás".

Para Díez "la batalla por desacreditar a uno de los magistrados pactados por el PP, los socialistas y los comunistas para renovar el Tribunal Constitucional no va contra él, ni siquiera va contra el partido que lo ha designado. Es un instrumento, esta batalla, para desacreditar la institución, el Tribunal Constitucional".

En este sentido ha asegurado que "el gran cambio que ha introducido Sánchez en el mercadeo de los órganos de la Justicia, que no es nuevo, es que ahora no se trata sólo de parasitarlos para tener mayorías partidarias, el ‘ahora por ti mañana por mi y que a ver si me juzga un juez amigo o un juez amigo tuyo que luego ya te tocará a ti’". Piensa Rosa Díez que "la estrategia de Sánchez va mucho más allá" y es "desacreditar las instituciones que surgieron de la Transición y que se plasmaron en las Constitución Española del 78".

La expolítica cree que "tenemos que tener claro esto". Porque "es el gran cambio que ha introducido Sánchez que no se trata solo de mercadear sino controlar para destruir". Rosa Díez ha remarcado que "Sánchez sabe que mientras haya un juez independiente, un abogado que cumpla con su obligación y un tribunal que juzgue con criterios profesionales no podrá demoler el sistema de libertades que instaura la Constitución Española". "Por eso su objetivo es demoler el sistema democrático y por eso tiene que acabar con las instituciones en las que se sustenta controlándolas y desacreditándolas a la vez, ha añadido.

Piensa que "tenemos que recordar que él llegó a La Moncloa gracias al fraude de un juez amigo (juez De Prada) que metió aquélla morcilla en aquélla sentencia. Él llega gracias a esa morcilla pero empieza la campaña inmediatamente de descrédito hacia los órganos de la Justicia y contra los jueces independientes. Se nos ha olvidado porque pasan tantas cosas… Pero hay que recordar la campaña contra el juez Llarena que comenzó desde el día primero".

"Controlar el Tribunal Constitucional es evitar que en el futuro les pueda juzgar a ellos y pueda volver a declarar, como acaba de hacer por tres veces consecutivas, que los actos del Gobierno son inconstitucionales", ha explicado Rosa Díez. La expolítica ha indicado que esas sentencias demuestran que se perpetró "una burla contra los derechos fundamentales" y que "han violado el control parlamentario, los derechos de los ciudadanos y de sus representantes y han gobernado sin oposición". Señala Díez que el TC ha demostrado que "han dado un golpe contra la democracia e instaurado un Gobierno propio de una dictadura sin ningún tipo de control parlamentario y que, además ahora, tampoco quieren que haya control del TC sin que pase nada. Eso es lo que hay detrás de todo esto".

Socios antisistema para demoler el 78

Rosa Díez ha recordado que el Tribunal Constitucional dijo que "con ese estado de alarma quedó cancelado el régimen del control que al Congreso le corresponde hacer sobre el Gobierno" y ha señalado que "lo que quieren es que quede cancelado el control del TC sobre las leyes o los actos del Gobierno". "No hace falta que hagan un referéndum inconstitucional porque aunque lo hagan vendrá el TC y dirá que es constitucional".

"Se nos olvida que lo que hay de fondo es una estrategia para demoler el propio sistema democrático y para eso tienen que demoler las instrucciones democráticas", ha remarcado la expolítica. "Tienen que desacreditarlas y después demolerlas para que triunfe esa estrategia de imponer un proceso constituyente como dijo el anterior ministro de Justicia (Juan Carlos Campo) sin que los españoles lo hayamos votado tienen que cargarse las instituciones. No les queda otro remedio", ha explicado.

Para conseguirlo cree Díez que "no es casual que destruir el sistema del 78 y afianzar su poder sobre las ruinas de España requiere de socios que sean antisistema y enemigos jurados y mortales de la propia democracia". "Por eso están ahí, para tener como socios y cómplices a quienes son enemigos de la democracia", ha indicado.

También ha apuntado que "como Sánchez es un chulo va al Congreso de los Diputados y no solamente presume de la ruina económica que está creado sino que se atreve a decir a la oposición que lo que hace socava la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático". "¡Éste tipo! ¡Qué gobierna con los enemigos jurados y mortales de la democracia! ¡Qué gobierna con los etarras, los golpistas y los comunistas", ha exclamado. Díez ha recordado que el que gobierna "con un partido declarado responsable de crímenes de lesa humanidad por el Parlamento Europeo dice que lo que hace la oposición socava la confianza en el sistema democrático".

Rosa Díez cree que en este sentido Sánchez actúa "como Goebbels" cuando "acusa al otro de lo que está haciendo él". "Dice que socava la confianza en las instituciones un tipo que ha tenido que venir un grupo del Parlamento Europeo a investigar los más de 300 crímenes de ETA aún sin juzgar", lo que "es la vergüenza de cualquier sistema democrático", ha apuntado.

Para conseguir su objetivo Sánchez "tiene que hacer dos cosas", ha explicado Rosa Díez. Cree que primero tiene que "empobrecer el país". Para ello no sólo tiene que hacerlo "a través de malas políticas sino pactando con aquellos que han sido responsables de hacerlas". Después "hay que recordar que es un tipo que está fragmentando España. La última que ha hecho es sacar a subasta las instuciones que va a sacar de Madrid con la derivada de los partidos localistas. Si se rompe la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, si va de tribus, se rompe España".

Rosa Díez ha concluido su sección afirmado que Pedro Sánchez es "un tipo que ha acreditado no tener vergüenza ni límites para conseguir el poder y que habla de vergüenza ajena". "Es un ejemplo más de que estamos gobernados por un loco, por un psicópata, por un tipo extremadamente peligroso para la seguridad nacional", ha señalado.