Egea y Casado, dispuestos a "matar a Ayuso": "No se pueden dejar heridos"

El Mundo

"El 75% de los votantes del PP cree que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno". ¿Y el 25% por ciento cree que no? Pues vaya depre tendrán.

Dice el editorial que "Casado tendría en su mano ser el nuevo presidente del Gobierno con el apoyo de Vox, ya que los dos partidos que ocupan todo el espectro del centroderecha suman mayoría absoluta. Pero, dicho esto, se aprecia un estancamiento de los populares, que ven detenerse el ascenso ininterrumpido en el último año". "Ese frenazo tiene que ver con esa pugna en Madrid que está llevando al partido a concentrar más energías en batallas orgánicas que a avanzar y consolidar un proyecto de futuro ilusionante para una gran parte de la ciudadanía española". El espectáculo que está dando García Egea de macho autoritario es realmente vomitivo. "Lo del PP de Madrid es un tiro en el pie especialmente incomprensible ". Se lo hemos dicho ya hasta la saciedad, pero Casado está empecinado. Si Teodoro se empeña en cargarse a Ayuso arrastrará a Casado.

Santiago González comenta la entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en la que define a Teodoro García Egea como un machirulo aficionado a la intimidación de matón del cole. "¿Cómo es posible que la presidenta de la Comunidad de Madrid con un apoyo popular extraordinario no sea considerada idónea para presidir el partido cuya lista encabeza? ", se pregunta Santiago. "Ayer, Casado puso el broche al congreso de Puertollano con un discurso optimista en el que no mencionó a Cayetana, ni citó a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Comprendo que se circunscribiera a Castilla-La Mancha para aplaudir la capacidad de gestión de Cospedal y Agustín Conde, sin mentar a la estrella rutilante que ha proporcionado a su partido el triunfo mayor de los últimos tiempos. "Nosotros a lo nuestro, vamos bien", dijo ayer, aunque las encuestas muestran que se va parando la ventaja que le estaba sacando en anteriores encuestas al PSOE y se empeñan en señalar que necesitará el apoyo de Vox para echar a Sánchez. No sé, pero tengo para mí que este chico no llega". Mira, uno del 25%.

Federico Jiménez Losantos dice que "Puertollano, tras el paso vacilante de Casado por el fervorín del PP castellano-manchego, se ha convertido para el PP en Puertoempinado. Es difícil cobardear tan ostensiblemente, es dificilísimo defraudar tanto a tanta gente, es imposible que tan penosa deserción no le pase factura a un líder". "El gran libro de Cayetana sobre el que ayer hablaba con Rafa Latorre tiene un retrato feroz de Teodoro y Casado, el mulo y el colibrí de esta fábula sin Samaniego". "Lo menos que puede hacer una persona que se respete a sí misma es bloquear o mandar al guano al violento Teodoro", que por lo que estamos viendo es un macarra de cuidado. "Cuando Casado insiste, obscena y estúpidamente, en matar a Ayuso, logra lo mismo que Sánchez: engrandecerla". Más que presidente, Casado va caminito de ser Rivera.

El País

"El Gobierno ubicará fuera de Madrid la mayoría de los nuevos organismos". Que la que le iban a liar los sindicatos si intenta trasladar a funcionarios y trabajadores fuera de sus hogares iba a ser gorda, mejor que no.

Teodoro practica el bullying contra Ayuso con Elsa García de Blas de vocera. "Casado desdeña el desgaste en el PP por la crisis con Ayuso: "Nosotros a lo nuestro, vamos bien" . Ya, lo mismo hasta se lo creen. "El conflicto con Ayuso por el control del PP de Madrid se ha enquistado y en la dirección reconocen que no hay visos de acuerdo". "El líder llama a la calma, pero en el PP la preocupación va en aumento porque la guerra con Ayuso se cronifica y no está funcionando la estrategia de Génova de dejar de hablar de la pugna para que baje el suflé". ¿Dejar de hablar? Pero si Teodoro no para de filtrar a todas horas, todos los días, que aquí manda él y se cargará a Ayuso sí o sí.

"Casado está muy enfadado con Ayuso y fuentes próximas a la dirección sostienen que está dispuesto a ir hasta el final para evitar que la líder madrileña, que era su amiga, se haga con el control del PP regional". ¿Esto lo dice de motu propio Elsa García de Blas o se lo ha susurrado Teodoro? Pues que sepa Casado que muchos de sus votantes, que no son precisamente lectores de El País, están muy enfadados con él y no se lo van a perdonar nunca. Unos se irán a Vox y otros se quedarán en casa.

También le ha contado Teodoro a Elsa que le ha sentado como un tiro lo de Cayetana en El Mundo. "Ejerce un mando testosterónico y perjudica a Casado". "Hace bullying", sostiene Álvarez de Toledo. "A pesar de las declaraciones de la diputada, susceptibles de considerarse motivo de suspensión de militancia o expulsión, según los estatutos del PP, destacados dirigentes de la cúpula son partidarios de no actuar contra ella para evitar darle más publicidad". Preocupada está Cayetana.

"El caso de Álvarez de Toledo recuerda a muchos dirigentes al de Ayuso, y otras fuentes próximas a la cúpula defienden que es un ejemplo de que hay que actuar con contundencia contra los versos sueltos. "No se pueden dejar heridos", dice un dirigente de peso, partidario de expulsar a la exportavoz parlamentaria". Caramba con Teodoro, pues sí que ejerce un mando testosterónico. Venga, Teo, si tienes… cárgate a Ayuso. Detrás va Casado y después tu. Que te quede clarito, Pablo, en esta guerra solo puede quedar uno, o Teo o Ayuso, pero el que más vas a perder vas a ser tu. Y te recuerdo que los de El País no votan al PP, por si no has caído en ese detalle.

ABC

"El Tribunal de Cuentas da por perdidos cinco millones del saqueo de los ERE en Andalucía". Los ERE, rabiosa actualidad. "El dinero de los parados fue malversado y que los socialistas al mando de la Junta crearon un procedimiento que derivó en un fraude de enormes dimensiones por el que el PSOE, en vez de ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él, debería seguir pidiendo perdón a los andaluces mientras se siga sin recuperar ese dinero", dice el editorial.

Juan Manuel de Prada comenta el acto para encumbrar a Yolanda en Valencia. No sé de qué se queja Ximo, todo pasa en Valencia. "Me ha parecido fascinante el mamarrachesco acto celebrado en el teatro Olympia de Valencia por diversas lideresas de la izquierda caniche, para impulsar la candidatura de Yolandísima; y más fascinante aún el tratamiento babeante y orgásmico que ha concedido al acto la prensa sistémica, presentándolo como si fuese una nueva Conferencia de Yalta". La prensa sistémica ha olvidado el sentido del ridículo.

"Un acto de grotesco ‘mujerismo’ que a estas alturas ya sólo puede engañar a los incautos, por mucho aderezo de babas que ponga la prensa sistémica". "Su público natural son los pijoprogres ociosos y emotivistas, esos parásitos urbanitas adictos a la bicicleta eléctrica y a dieta vegana que siguen disfrutando opíparamente de las rentas de sus papás".

Jesús Nieto Jurado sin embargo está embobado con la Yoli. "Yolanda Díaz, con las yemas y las cáscaras y el cero a la izquierda de Mónica Oltra y la madre/médico de Mónica García, es lo más potable que le queda a la izquierda". "Yolanda destaca entre Colau, Oltra, Mónica García y una tal Fátima de Ceuta". Yo es que no le pillo el punto a esta chica.

La Razón

"El PP crece medio millón de votos en Andalucía, pero necesitará a Vox". Eso si no lo estropea Teodoro, claro. Marhuenda habla al fin de la batalla del PP de Madrid. "La pugna por la presidencia del PP madrileño es absurda y nunca se tendría que haber producido. Los días pasan y los periódicos tenemos buenos titulares, pero es una batalla estéril". "El único que sale beneficiado es Sánchez que ve como su rival se desgasta, en un momento excelente como muestran las encuestas, con un conflicto tan difícil de explicar como de entender". Ya creo que ya lo hemos entendido todos. Casado ha puesto al mando a un matón chulo playa peor que Sánchez.

"Estamos ante un conflicto que deteriora las expectativas del PP". Pues a ver si los que tenéis mano en Génova se lo metéis a Casado en la mollera. O da un puñetazo en la mesa y frena la testosterona de Teo o no ganará nunca.

"Hay dos preguntas que se pueden responder con una clara negativa, a pesar del nivel de intoxicación que se ha alcanzado dentro de los populares. La primera es si Ayuso quiere sustituir a Casado. Es algo que se puede descartar tajantemente y la presidenta ha dicho, en público y en privado, que está totalmente a su lado y que su horizonte personal es la presidencia madrileña. Es muy joven y cuenta con mucho tiempo por delante, pero, sobre todo, quiere que su amigo y presidente alcance la Moncloa tras las próximas elecciones. La otra es si Casado tiene celos, está inquieto o quiere prescindir de Ayuso. Es evidente que no. Otra cuestión distinta es que mucha gente está enredando, por razones diversas, pero la realidad es que el partido está a su lado". Pues entonces es que Casado no tiene carácter ni autoridad para poner pie en pared a los que están enredando. Es a esos a los que debería echar del partido, ya que solo trabajan para sí mismos.

Julio Valdeón ya no ve remedio, como muchos. "Están quemando el crédito de un alcalde al que todos quisimos, usado como peón de brega en una guerra condenada a la derrota y la melancolía. Han elegido segar la hierba bajo los pies de la guapa y rockera. La acusan de insurrecta y egoísta. De verso libre. Que es como en España solemos catalogar a cuantos descollaron. Génova ha decidido pavimentar el camino a la debacle. Con Almeida achicharrado y Ayuso amordazada, defenestrada o peor, si dentro de dos años el PP pierde ya no habrá nadie para disputar el naufragio. Suyas serán las ruinas y otros cuatro años de oposición grogui". Y Casado será la víctima. Bueno, Casado y toda España. Que luego no se lamente, avisado está, como muchos avisamos a Albert Rivera.

Pero por lo que cuenta hoy Carmen Morodo, Teo no piensa parar. "Puede que Yolanda, Ada, Mónica y Mónica sientan que son las pioneras de una nueva forma de hacer política, pero en esto me la juego al pronóstico de que tampoco habrá diferencia de género, y terminarán como acabaron Albert y Pablo si no son capaces de entender que antes que el YO está siempre el partido". "De nuevo me la juego, y el «aparato» del PP impondrá sus «reglas», aunque sepa que no va a salir sin heridas de la contienda". ¿Heridas? Morodo, ¿de qué sirve un partido si se queda sin votantes? Porque te recuerdo que es lo que le ha pasado a Ciudadanos y a Podemos. Y es lo que le puede pasar al PP si Casado no pone freno al salvaje machista de Teodoro, que tendremos sanchismo para la eternidad. Van a perder Madrid y Moncloa por el patán de Murcia.