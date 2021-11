"En Sol temen que Egea está haciendo grande a Abascal"

El Mundo

"Los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO". Ya puestos les podían dar aprobado general al comienzo del curso y el que quiera que vaya clase el que no, no. Ahorraríamos en profesorado.

Cayetana sigue dejando a Casado a la altura del betún con sus revelaciones. "Había algo de Pablo Casado que no acababa de convencerme". Francamente, a mí me pasó lo mismo, pero nunca pensé que llegaría a lo que está llegando con Ayuso. ¿Y ese individuo dice que va a acabar con el sanchismo? Mas vale malo conocido que malo por conocer. A Casado no se le puede votar. Y Cayetana ya está tardando en dejar el partido.

Raúl del Pozo dice que "de lo que está preocupado el líder del PP es de su propio aquelarre. Ya hay encuestas sobre el costo de su pelea contra la reina del cine mudo: casi la mitad de los electores de Madrid votaría a Ayuso; en cambio, poco más de un tercio lo haría por Casado. En Sol temen, además, que Egea está haciendo grande a Abascal; y crece el miedo en el PP a que salga a la luz un escándalo contra Ayuso". Es lo que ha anunciado Egea a bombo y platillo, que le están buscando un escándalo hasta debajo de las piedras, para no estar preocupado conociendo al murciano.

"No creo que Ayuso haya olvidado que, a pesar de su popularidad, el partido la puede marginar". Que le pregunten a Cayetana. "El partido siempre tiene razón y si Pablo Casado cede ante la exigencia de adelantar el Congreso del PP en Madrid, quedaría tocado; claro que, si no cede, podría quedar KO". El partido tendrá razón para los que estén en el partido. Para los votantes, lo que pase en el partido es irrelevante. Y sin votos, adiós partido. ¿Es que nadie recuerda lo que le sucedió a Ciudadanos por no atender a sus votantes?

Federico Jiménez Losantos está indignado con el indulto a Juana Rivas. "Juana Rivas ha disfrutado del habitual trato de favor que la izquierda reserva a sus heroínas, por despreciable que sea su conducta. Mariano Rajoy, Albert Rivera y los partidos que entonces acaudillaban hicieron lo mismo. Juan Rivas habría sido severamente condenado por secuestrar a sus hijos. Juana Rivas tiene a su favor una ley atroz y a una justicia que jamás debió admitir como constitucional semejante aberración".

El País

"La exigencia de ERC de derogar la amnistía de 1977 amenaza la ley de memoria democrática". Ellos y sus memorias. El editorial pone a caldo a la CUP. "La izquierda independentista, feminista y radical de la CUP decidió ayer martes recurrir al viejísimo instrumento del filibusterismo parlamentario para forzar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a aceptar sus demandas si quiere contar con los tres diputados que necesita para tramitar los Presupuestos".

"En realidad, la CUP tiene dos caminos por delante: forzar la ruptura de la actual mayoría por coherencia ideológica e incompatibilidad con el neoliberalismo de Junts o bien llevar al límite la negociación para acabar cediendo el día 22 de noviembre los tres votos y exhibir el trofeo de unas concesiones que enfadan a otros relevantes sectores independentistas afines a ERC y a Junts". "El doble bombeo sanguíneo que mueve a una agrupación asamblearia como la CUP no siempre logra acompasarse: la insurrección como práctica política choca a menudo con el instinto pragmático de rentabilizar sus diputados". Con estos chicos nunca se sabe lo que puede pasar.

ABC

"Brotes de hartazgo". "Primeros síntomas de agitación social contra Pedro Sánchez".

"Transportistas, agricultores y trabajadores del metal, abandonados por el Ejecutivo". Con lo bien que lo hace todo, qué injusticia.

"PSOE y Unidas Podemos vuelven a tirar de Franco y endurecen la ley de Memoria" ¿No está ya un poco manoseado el temita? Eso es que les va fatal en las encuestas. Dice el editorial que "de nuevo Sánchez pretende desenterrar la dictadura para mantener la fractura social en España y la polarización ideológica. Siempre que está en dificultades, Sánchez recurre a un revisionismo sectario y manipulador. Nadie necesita su Ley de Memoria Democrática. No es una deuda pendiente con la historia, sino su enésimo anzuelo en busca de votos radicales". Pero si los votos radicales son los únicos que tiene.

Porque no creo que la cosa de Yolanda le tenga especialmente preocupado. Dice Manuel Marín que son el mismo Podemos de siempre con faldas. "No discrepan en nada. Les mueve el poder y ya. Les dividen los odios personales y las refriegas de feminismo rancio, hasta convertir el velo que cubre a la mujer en un icono de la libertad". "Que no estáis para llegar. Que ya habéis llegado. Que gobernáis vosotros. Y que no servís. El único que se ha dado cuenta es Pablo Iglesias, tan listo para quitarse de en medio antes de la hecatombe. Él sí que conoce a Yolanda". Será por eso que la eligió heredera como si de una monarquía se tratara. Y luego critican.

La Razón

"El Gobierno presiona a la patronal: 'La UE aceptará la reforma laboral sin el apoyo de la CEOE'". Dice el editorial que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es, sin duda, perfectamente consciente de que en la cultura política europea un acuerdo de reforma del sistema de pensiones que no cuente con el aval de uno de los principales actores sociales, como son los empresarios, supone una anomalía de difícil interpretación". Pero el acuerdo "ha saltado por los aires ante la intransigencia gubernamental respecto a la razonable demanda de la CEOE de que las nuevas cargas fiscales del sistema de la Seguridad Social no recayeran exclusivamente en las empresas y los trabajadores".

"El problema es que nos hallamos ante una muestra más de la presión que sufre el inquilino de La Moncloa por parte unos socios parlamentarios que ven en la debilidad del Gabinete un instrumento para cumplir sus agendas propias. Con un problema añadido: que su principal socio, Unidas Podemos, se enfrenta a un proceso de refundación de la izquierda radical que, simplemente, pretende la absorción del partido que fundó Pablo Iglesias por una nueva marca blanca de los viejos comunistas". O sea, más Podemos pero sin coleta.

Vicente Vallés también se interesa por el futuro de Podemos. La entronización de Yolanda Díaz "ha dejado a Podemos y a sus dirigentes en una extraña situación. Están en el Gobierno, pero quien lidera su espacio político resulta ser alguien que no milita en el partido y que no transita por los caminos trazados por la organización morada, aunque sea difícil saber en este momento qué caminos son esos y, ni siquiera, si están trazados". "¿Aceptará Podemos diluirse en unas listas en las que su marca sea una más entre muchas?". Francamente, Vicente, lo que hagan Podemos, la Yoli y sus chicas nos importa un bledo.