El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo debería dar un "paso atrás" y dejar su escaño si ya no le "ilusiona" el proyecto que dirige Pablo Casado y no está "de acuerdo con el devenir político" del partido.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha señalado que él entró en política hace más de dos años porque cree que Pablo Casado debe ser presidente del Gobierno, máxime cuando Pedro Sánchez es el "peor" jefe del Ejecutivo de España y hay que "abrir una nueva etapa".

"Pero imagínese que, por cuestiones de la vida, considero que ya no estoy ilusionado con el proyecto político o que no me encuentro a gusto en la política, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga", ha manifestado, para insistir que en esas circunstancias él daría "un paso atrás".

Preguntado entonces si considera que Álvarez de Toledo debe dejar su escaño en el Congreso, ha indicado que él no va a hablar por otras personas sino que ésa es su visión "personal" y lo que él haría si no está "contento o de acuerdo con el devenir político" de tu partido. Según ha insistido, si él perdiera "la ilusión" y las "ganas" de trabajar en el proyecto de Casado, daría ese paso atrás.

Procedimiento por romper disciplina de voto

Al ser preguntado si finalmente se sancionará a Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en el Congreso con el acuerdo pactado en el TC, Montesinos ha señalado que el Grupo Popular ya ha explicado que actuarán como con cualquier diputado, ya que cuando "no se cumple la disciplina de voto" los órganos internos "hacen su trabajo".

"Es un procedimiento habitual y estándar que se lleva a cabo en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo o de cualquier o otro diputado que considere que, por las cuestiones que considere oportunas, no cumple la disciplina de voto sobre las cuestiones que están muy claras en el reglamento interno", ha explicado.

Álvarez de Toledo ya dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su acta en el Congreso y que asumirá las consecuencias del procedimiento abierto por haber votado en blanco y romper la disciplina en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

No sabe si leerá el libro

Montesinos, que ha dicho que no sabe si leerá o no el libro de la exportavoz del Grupo Popular porque tienes "muchas cosas" que leer pendientes, ha intentado no hablar más de este asunto asegurando que el PP tiene que estar "centrado en las preocupaciones reales de los españoles".

A su entender, con la que está "cayendo en España" tras la subida de la cesta de la compra, las protestas que se están produciendo o la factura de la luz "disparada", los españoles "no entenderían que estuviéramos a otras cosas" en vez de estar en "las preocupaciones de la gente".

Congreso del PP de Madrid

En cuanto al congreso del PP de Madrid, previsto para 2022, ha señalado que la posición del partido "se ha entendido muy bien" porque la Junta Directiva Nacional "marcó unos plazos" que establecen, en primer lugar, los congresos pluriprovinciales, y después los de las autonomías uniprovinciales como Madrid.

"Ese calendario está marcado por la Junta Directiva y cuando se convoque el congreso del PP de Madrid se podrá presentar quien quiera", ha indicado, para añadir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dicho que se presentará. "Fenomemal", ha apostillado.

Montesinos ha explicado que "cuando se desarrolle ese congreso y voten los afiliados, quien gane en ese congreso tendrá el respaldo y el apoyo absoluto de la dirección nacional del partido". "Vamos a cumplir los plazos marcados", ha abundado.