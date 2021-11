La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado este viernes a la exportavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo de "desprender odio" contra sus compañeros de partido para vender su libro.

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, Beltrán se ha referido a la publicación del libro de Álvarez de Toledo Políticamente indeseable y a sus declaraciones en las que acusa al número dos del PP, Teodoro García Egea, de "practicar el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios".

Es por ello que Beltrán se ha preguntado "cómo sigue Álvarez de Toledo sentada en su escaño" si tan "quejosa" está la diputada con el PP y sus compañeros, como ayer hiciera el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. "Es algo incomprensible. En esta vida hay que tener coherencia y valentía, y yo no se la presumo. Quien está aquí que no diga que es por intereses de libertad. Para mí, es por intereses bastante más mundanos", ha criticado.

Sobre las palabras de Álvarez de Toledo en las que acusó al PP de filtrar "material incriminatorio" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Beltrán ha señalado que no van a consentir que "se ponga en duda" a la dirección del partido y que es "querellable".

Beltrán ha dicho también que "el personaje se ha tragado a la persona". "No se puede ir denigrando a compañeros, me parece absolutamente vil, no todo vale en política y no doy credibilidad a lo que cuenta, desprende odio".

En este punto, Beltrán ha recordado la "magnifica relación" y "estrecha colaboración" con Álvarez de Toledo "luchando a favor del constitucionalismo", por lo que ha trasladado su "decepción" con la exportavoz parlamentaria del PP.

¿Cambio de estrategia de Génova?

Tanto las declaraciones de Pablo Montesinos como de Ana Beltrán parecen contradecir la orden de hace unos días de la dirección nacional de no entrar al trapo e ignorar las declaraciones y el libro de Cayetana Álvarez de Toledo.

Como contamos en Libertad Digital, Cayetana Álvarez de Toledo ha provocado un auténtico tsunami en el PP con la publicación de su libro, Políticamente Indeseable, y sus declaraciones en Es la Mañana de Federico asegurando que la dirección nacional pretende filtrar informaciones perjudiciales contra Isabel Díaz Ayuso. Si Cuca Gamarra desmentía de forma tajante esas acusaciones, la cúpula del partido decidió cambiar de estrategia y optó por hacer el vacío a la diputada, ignorando sus palabras.

Ahora parece que el objetivo vuelve a ser el de desmentir y arremeter contra Álvarez de Toledo, instándola a abandonar su escaño.