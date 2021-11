Embestida de Génova contra Ayuso por tierra, mar y aire: "Ha perdido el sentido de la realidad"

El Mundo

"Casado reclama un PP libre de "personalismos" y "vanidades". Pues más vanidoso que García Egea hay pocos en el partido. Casado ha resultado ser un mal bicho. Le va a votar Rita.

Juanma Lamet, la voz de Teodoro en El Mundo, nos larga un refrito de lo que ya nos han contado durante dos semanas."El calendario de Génova impide celebrar el congreso del PP de Madrid en los plazos que reclama Ayuso". Eso es hablar de lo que interesa a los españoles, sí señor.

Silvia Moreno se une al coro de Teo en El Mundo. "Tratando de zanjar la polémica, alimentada por la propia Ayuso, sobre las posibles presiones de Génova a Moreno para que adelantara la fecha de los comicios andaluces, Casado ha remarcado que, "sinceramente, me da igual cuando sean las elecciones porque vas a arrasar", ha dicho al presidente de la Junta de Andalucía". ¿Alimentada por Ayuso? Pero si fue una filtración de García Egea a la Cadena SER.

Génova filtra un chat de los peperos para atizar a Cayetana. "Estalla el chat de diputados del PP contra Álvarez de Toledo: "Es una provocación indecente". "Uno de los mensajes más aplaudidos por sus compañeros fue éste otro: "Yo estoy muy interesado en que Pablo Casado sea presidente del Gobierno. Todo lo que complique ese objetivo no sólo no me interesa sino que me molesta". Pues entre Casado y Teodoro no es que lo hayan complicado, es que lo están haciendo imposible.

Dice el editorial que " los mensajes entrecruzados dejaron un ambiente enrarecido de confrontación que no beneficia a nadie dentro de la formación, desmoviliza al votante de centroderecha y desmoraliza del todo al indeciso". Pero parece que a Casado y Egea no les interesan los votantes. Ellos están muy entretenidos a lo suyo de cargarse a Ayuso.

"Un partido político es como una orquesta en la que todos deben actuar siguiendo una misma partitura, pero en la que tiene que haber buenos solistas que destaquen sobre el resto sin que por eso el director se sienta amenazado. Cuando esas voces, además, se han convertido en un revulsivo entre el electorado, como es el caso Ayuso, es un error suicida acallarlas". Déjalo, Rosell, déjalo. Es como darse de cabezazos contra la pared.

"Saber aprovechar la fortaleza de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía es vital para Pablo Casado. Porque ambos representan la cara más reconocible de la alternativa al modelo intervencionista y disolvente del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas". Ya está todo perdido.

Raúl del Pozo opina lo mismo. "Ya es tarde para la pacificación. El miedo de Pablo Casado a resultar insignificante si tragaba con la propuesta de Ayuso de adelantar el congreso -que es una nadería burocrática- ha degenerado en una refriega". Es increíble que un líder político se tire por el barranco por una gilipollez semejante, ver para creer.

" Pablo Casado se ha visto amenazado por la atracción que ejerce el cuerpo magnético de Isabel Díaz Ayuso. El magnetismo de la presidenta ha desconcertado a Génova y ha dejado claro que son unos incautos pardillos". "Isabel no ha demostrado hasta ahora poseer dones sobrenaturales, pero sí capacidad de arrastre y fascinación". Algo que le falta a Casado, y en lugar de aprovecharlo ha decidido deshacerse de ella.

"Ante este meteoro de encantamiento lo peor que se podía hacer es lo que ha hecho Génova: prohibir actos del PP con Isabel en los municipios de Madrid. Se han pasado de frenada y ahora pueden estrellarse si no llaman pronto a un exorcista". Esto no hay exorcista que lo arregle, Raúl.

"Nadie sabe adonde va a llegar la pelea entre Sol y Génova. Me dice un veterano del PP: «Casado agitó el avispero del PP nombrando al alcalde como candidato contra Ayuso y ahora se queja de que le pican las avispas. Cada aplauso de tres minutos que recibe Isabel, Pablo Casado lo interpreta como un picotazo en el culo». Eso explica la mala leche que se le ha puesto al que parecía un buen chaval. Debe de tener el trasero hecho un queso gruyere.

El País

"Casado advierte a los ‘solistas’ del PP ante la tensión interna". "El líder avisa, sin citar a Ayuso, de que el proyecto está por encima de "vanidades". Cuenta Eva Saiz que Casado "había dado órdenes de silenciar el conflicto", peor en Granada, "harto", se "explayó". Se suicidó, mejor dicho.

"El congreso del PP andaluz se volvió a convertir este fin de semana en un tablero de ajedrez en el que, de acuerdo con la versión de Génova, se ha conseguido visibilizar el aislamiento de la dama (por Ayuso) en su intento por atraer a otros barones al conato de rebelión y golpe contra Casado que la dirección nacional viene denunciando en los últimos días y en el que incluyen también las invectivas lanzadas por la exportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en un reciente libro". El golpe contra Casado de Ayuso se lo ha inventado Egea. Y sí, la dama está muy aislada con millones de votantes. En El País es que se están que no caben en sí de gozo. Con lo que se habían esforzado ellos en cargarse a Ayuso y llega Casado y les hace el trabajo.

Almudena Grandes muestra su lado machista. Cayetana y Auso "son juveniles, estilizadas, atractivas, brillantes y, sobre todo, malas. Están dispuestas a mentir, a conspirar, a influir y a hacer daño. Reúnen todas las condiciones frente a las que su organización no está preparada para reaccionar. Caerán bien, caerán mal, pero suponen uno de los aspectos más interesantes de la política española actual. Que Dios pille a Teodoro confesado" . ¿A Teo? Pero si es más malo que un dolor de muelas.

ABC

"Casado clama contra las ‘megalomanías’ en las luchas internas del PP". Mariano Calleja se centra hoy en el libro de Cayetana. "El último portazo de Álvarez de Toledo al PP". Cita a un tal Sun Tzu, "general y filósofo de la antigua China" para contar lo que pasa en el PP. ‘Debemos fingir debilidad, para que el enemigo se pierda en la arrogancia’ ‘Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer’. Si el chino lo dice.

Calleja mezcla lo de Cayetana con lo de Ayuso, que debe ser la última orden dada por Génova a los periodistas a su servicio. "En Génova citan estos días a Sun Tzu cuando se les pregunta por Isabel Díaz Ayuso, y ahora también por Cayetana Álvarez de Toledo. ‘Mantén a tus amigos cerca y a tus se enemigos más cerca’, aconsejaba el chino. "Los populares exhiben las encuestas, que fortifican al PP como partido ganador y a Casado como futuro presidente del Gobierno, si pacta con Vox". Como continué la guerra con Ayuso, Casado no se come un colín. En Madrid no le vota ni el tato, y es la comunidad que más escaños aporta.

Ignacio Camacho intenta, el hombre, como todos a los que nos gustaría que Sánchez no gobernara para eternidad, meter algo materia gris en el cerebro de Casado. "Casado tiene la obligación de solucionar un conflicto que ha ido ya bastante más lejos de lo aceptable. En primer lugar porque se trata de un cometido que forma parte de sus responsabilidades, y en segundo término porque el enredo le perjudica a él más que a nadie dado que va a encabezar la lista popular en las próximas generales. Y si no quiere dañar sus expectativas, que son también las de varios millones de electores, debería abordar el problema cuanto antes". En Granada hizo justo lo contrario.

"El líder del partido tendrá el control absoluto cuando salga investido de las Cortes y el Rey lo llame para jurar el cargo. Hasta ese momento, si llega, le va a tocar avenirse a ciertos pactos". Y no arremeter contra la única que ha arrasado en unas elecciones , Feijóo aparte, desde que él preside el partido.

La Razón

Génova también le ha pasado el chat del PP a Carmen Morodo. "El chat interno del PP arde contra Álvarez de Toledo". "La tensión ha llegado a un punto en el que la bancada popular, es decir, los mismos que fueron en las listas de Pablo Casado, y al que le deben el escaño, se han conjurado para meter presión a Álvarez de Toledo. Ella sigue en su escaño, sin ninguna responsabilidad, sin obligaciones, más allá de cobrar el sueldo que le corresponde por el acta, y sirviéndose de ese puesto, en el que la puso a dedo Casado, para desgastarle", dice Morodo.

Pero aunque lo de Cayetana no tiene nada que ver con Ayuso, Morodo se ocupa de hacer un gazpacho. "Dentro del Gobierno de Ayuso empiezan a moverse también las aguas, y hay hasta alguna que otra denuncia a Génova por parte de algún miembro del Ejecutivo madrileño, que dice sentirse hostigado y presionado por el «dos» de Ayuso, su jefe de Gabinete. En la guerra todo vale, y siempre suele haber agentes dobles. Fieles, fieles, dentro del Gobierno regional, lo que podrían llamarse «patas negras» del «ayusismo», sólo hay dos, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio". Hombre, seguro que hay algún fiel más. Sobre todo los votantes, que es lo que cuenta.

Morodo da rienda suelta a todo su veneno contra Ayuso y retoma el viejo mantra de IDA. La «hoguera de vanidades» y los «personalismos» son los eufemismos con los que desde Génova retratan el mal que, supuestamente, sufre Ayuso: «Ha perdido el sentido de la realidad y se cree que está por encima de las siglas; el relato del partido no puede estar, además, en manos de una persona con serios problemas de comportamiento»". Más bien el que ha perdido el sentido de la realidad es Casado. Porque la realidad es que hace pocos meses Ayuso arrasó en las elecciones de Madrid, la realidad es que la aclaman por donde pasa, y la realidad es que es más valorada que Casado. La leche que se va a dar Casado con la realidad va a ser histórica.

El editorial responde a Casado. "No es cuestión de quitar relevancia a los desacuerdos internos que, sin duda, existen en el seno del Partido Popular y que, a la postre, se resolverán por las correspondientes vías estatutarias, pero no conviene magnificar un ruido de fondo que, con todas las cautelas que se quieran anteponer, nunca ha puesto en peligro el actual liderazgo de Pablo Casado. Porque si es cierto que han surgido en la última etapa de los populares políticos con carisma y tirón electoral, como Isabel Díaz Ayuso, o que se han revelado como excelentes gestores, como el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ello nada tiene de negativo, sino que, al contrario, refleja la nueva realidad de un partido en alza, que está superando de la mano de su actual dirección la crisis de confianza que supuso la ruptura brutal del bipartidismo". "los solistas tienen muy claro el objetivo a conseguir y trabajan para hacerlo". A ver si lo coges, Casado.

Marhuenda no entiende nada, como muchos. "Es curioso que se haya llegado a esta situación cuando hace unos pocos meses, el propio Egea, convertido por los ayusistas en el enemigo público número 1, decía que «si fuera afiliado y tuviera que votar daría mi total apoyo a Isabel Díaz Ayuso». Es difícil encontrar una muestra de adhesión más clara y contundente. ¿Qué ha pasado en estos meses?". Pues eso, ¿qué le ha pasado a Teodoro para querer cargarse a Casado?