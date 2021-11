Podemos prohibirá el tiro al pichón en la nueva ley de bienestar animal

Unidas Podemos reclama al PSOE que se inicie ya la tramitación del anteproyecto de ley de Bienestar Animal, que lleva desde el pasado 6 de octubre en los cajones del Ministerio de Derechos Sociales, la cartera que ha propuesto este texto y que pide incluso cursos de formación para los propietarios de perros.

Mientras que para Moncloa no resulta tan prioritario, fuentes del Ministerio que dirige Ione Belarra han destacado la necesidad "urgente" de disponer una ley de protección animal en España y requiere adecuar el "sentir mayoritario" de la ciudadanía española al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, las federaciones deportivas españolas afectadas por el anteproyecto ya han mostrado su preocupación, entre ellas, la Federación Española de Tiro a Vuelo, porque la ley prohibirá el tiro al pichón.

Aunque en varias comunidades autónomas esta modalidad de caza se ha ido extinguiendo, en parte debido a las normativas sobre bienestar animal autonómicas, en Madrid sí se conserva porque la capital es sede de los campeonatos nacionales e internacionales.

De hecho, la última competición, el Grand Prix Fedecat y Copa de S.M El Rey-Somontes, se celebró el pasado 5 de octubre y acabó con la expulsión de varias personas del recinto de ubicado en el Monte de El Pardo, entre los que se encontraban Ignacio Benito, concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, un miembro de Ecologistas en Acción y varios periodistas.

Medidas de la ley

Además de la prohibición de tiro al pichón, la futura ley también prohibirá la cría de mascotas a particulares, la compra de animales en tienda y propone la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad.

También la nueva normativa establece el principio de 'sacrificio cero' de animales abandonados (solo se permitirá a excepciones vinculadas a situaciones eutanásicas) y pauta mecanismos de control de cría de animales, que con carácter estatal sólo estará permitida para profesionales.

Además, se prohíben también los circos con animales (medida ya establecida en muchas comunidades autónomas) y creará seis registros: de animales de compañía, de núcleos zoológicos, de criadores, de inhabilitados para pertenencia de animales, profesionales del comportamiento animal y de entidades de protección animal.

Otro punto establece que los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más. En cuanto a los perros de caza, el texto los trata como cualquier otro perro, es decir, quien tenga cinco deberá estar registrado como núcleo zoológico.