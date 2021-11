La Razón comunica a Ayuso "parte del precio" del chantaje para que Génova deje de atacarla

El Mundo

"Sánchez consolida a Otegi como socio estratégico del Gobierno". A Pedro Sánchez le va bien últimamente. Mientras el PP se centrar en destruir a Ayuso, él, pasito a pasito, consolida su proyecto. "La división del separatismo multiplica a Pedro Sánchez (y a Yolanda Díaz)", dice Iñaki Ellakuría. "El presidente Pedro Sánchez ha encontrado en la radicalidad primaria de la CUP una inesperada aliada para afianzar su proyecto político y apuntalar el acuerdo estratégico con ERC. El rechazo del conglomerado de partidos, facciones, okupas y saltimbanquis de casa bien, asambleados en la CUP, a apoyar el proyecto de presupuestos de la Generalitat ha conseguido aquello que buscaba desde hace tiempo la Moncloa: romper el bloque independentista de la investidura, encabronar la ya complicada relación entre ERC y JxCat, y empujar a los republicanos hacia el flanco izquierdo del Parlament". Menos mal que Casado está ahí, dándolo todo por lo que realmente interesa a los españoles, que es quién preside el PP de Madrid.

Como dice el editorial, "el camino de perdición que el Gobierno se obstina en recorrer junto a independentistas y proetarras sumó ayer una nueva etapa después del anuncio de EH Bildu de que sus cinco diputados apoyarán los Presupuestos de Pedro Sánchez tras llegar a un acuerdo con él para arrancarle nuevas cesiones". "Es paradójico que el mismo día que la izquierda abertzale anuncia otra victoria sobre el Gobierno a cambio de su sí presupuestario, Cataluña apruebe sus cuentas tras enfangarse en una pelea entre independentistas". El caso es que Sánchez está tranquilo y feliz con sus pactos con lo peor de España mientras Casado se entretiene en jorobar a Ayuso.

Jorge Bustos cree que "el recelo de Casado hacia Ayuso o el de Sánchez e Iglesias hacia Yolanda Díaz es el mismo". En cuanto a la orquesta y los solistas, "al votante le llega la voz del solista al teléfono sin pasar por los filtros amortiguadores del aparato. Hoy es el público y no la orquesta el que decide quién lleva la voz cantante". Que se olviden de volver al bipartidismo, "A la pujanza de Vox por un lado le seguirá la traducción política del yolandismo por el otro, de modo que la fragilidad bipartidista se cronificará".

Leyre Iglesias responde a Almudena Grandes y las mujeres malas Cayetana y Ayuso. " Sostiene Grandes que estas dos mujeres de la derecha son un fenómeno interesante y sobre todo distinto de lo que conocíamos hasta ahora: en la izquierda, a mujeres «sabihondas» y «bien preparadas» pero sin poder real y en la derecha, a señoras bien y rubias que ocupaban puestos de segundonas sin rechistar. En la última condición no reconozco a Esperanza Aguirre. Tampoco a Rosa Díez, que fue pionera con UPyD y que no era rica ni obediente. (Bueno, no era ni de derechas)".

"En los últimos años habría que señalar también a algunas mujeres de peso en la izquierda. Carmena, que no era joven ni obedeció; Colau, que ahí sigue mientras toda Barcelona conspira para que no repita como alcaldesa; Irene Montero, mal valorada en las encuestas, nadie comprende por qué; y la nueva estrella, Yolanda Díaz". A Almudena Grandes no hay que hacerle mucho caso. Con la hija falangista ya tiene bastante.

El País

"El Presupuesto de Cataluña rompe la unidad del bloque independentista". Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha roto la unidad del bloque indepe y ahí los tienes, gobernando juntos.

El País hurga en guerra del PP como no podía ser de otra manera. "La estrategia de Casado no logra frenar la rebelión interna de una parte del PP", dice Elsa García de Blas. "Están a punto de cumplirse tres meses de pugna interna y los llamamientos del líder al cese de las hostilidades caen en saco roto". ¿Lo de los solistas eran una llamada al cese de hostilidades? ¿Las continuas filtraciones de Egea también es una forma de que se deje de hablar del PP para centrarse en los problemas de la gente? La dirección del PP tiene una extraña forma de hacer las paces.

Echa en cara El País la entrevista de ayer de Ayuso en TVE. Hoy, Teodoro García Egea ha estado en Espejo Público. ¿Le abroncará Casado?

Se empeña El País, suponemos que por orden de Teo, en mezclar el asunto de Cayetana con lo de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso arrasó en unas elecciones y solo pide que se le dé el mismo trato que a sus compañeros hombres, presidir el partido en la comunidad que regenta. El partido le niega el pan y la sal.

Mientras, Cayetana ha puesto a caldo al PP en un libro. "La estrategia con respecto a Álvarez de Toledo es presionarla para que se marche del partido, a través de mensajes públicos y privados, como en el chat del grupo parlamentario popular, donde varios diputados le han hecho saber su enfado", le ha revelado Teo a Elsa. Se agradece la sinceridad.

Eso sí, El País advierte a Casado sobre las encuestas. "En los sondeos empiezan a reflejar señales de desgaste. Metroscopia destaca en su informe de noviembre que tras la victoria del PP en Madrid en mayo "la fidelidad del partido de Pablo Casado experimentó un importante crecimiento, efecto que parece disiparse en la actualidad". Y según la serie de Gad3, aunque el PP sigue en cabeza, se ha frenado el impulso del 4-M. Los datos actuales que otorga esta casa de encuestas al PP (124-128 escaños) están por debajo de los de junio (136-138)". Y como no acaben la guerra contra los votantes de Ayuso, en Madrid no se comen un colín. Eso sí, lo mismo en Murcia votan a Casado.

ABC

"Vuelven las colas ante el temor a una nueva ola". Otra vez la dichosa pandemia. Isabel San Sebastián dice que los ‘antivacunas’ "anteponen su rechazo irracional a la inmunización al interés social, la salud pública y la economía".

"Las vacunas son de lejos nuestra mejor opción, por no decir la única. Negar esta evidencia denota una gran ignorancia o un fanatismo impropio del tiempo en el que vivimos. Invocar algo tan sagrado como la libertad para justificar tal postura constituye una infame prostitución del término, porque mi libertad termina donde empieza la de los demás y quienes juegan a esa ruleta rusa no apuntan solo a su sien".

"Quien no quiera vacunarse, se confine, antes de que nos vuelvan a encerrar a todos y colapse un sistema de salud desbordado". Pero que no puedan ir ni a la compra.

Pedro García Cuartango comenta el follón pepero. "En el congreso del PP andaluz en Granada, Pablo Casado se esforzó en hacer un discurso contra Isabel Díaz Ayuso, a la que no citó, pero dedicó numerosas alusiones quitando el protagonismo a Moreno Bonilla. Resulta difícilmente explicable el conflicto que ha estallado en el partido de Génova en unos momentos en los que las encuestas les son favorables y la estrella de Sánchez empieza a declinar. Lo que está pasando en el PP es profundamente irracional, carece sencillamente de explicación porque es obvio que Casado sólo podrá ganar las elecciones si suma a la «megalómana» (‘dixit’) presidenta madrileña". Pero Génova no quiere gana las elecciones, quiere ganar la presidencia del partido en Madrid. Una cuestión de testosterona.

La Razón

La portavoz de Teodoro en el periódico de Marhuenda, Carmen Morodo, continúa su guerra contra Ayuso. "Consejeros de Ayuso filtran a Génova las presiones del entorno de la presidenta: "Tengo mucha gente para nombrar en lugar de a ti". ¿Esto es estar calladito, Casado? A ver si le das un toque a Teo para que cierre la boquita de serpiente.

La información pretende trasmitir que la guerra se ha instalado en Sol. "Sentro del equipo de Ayuso hay figuras para las que la lealtad al poder orgánico y al aparato nacional, llevan toda la vida en él, está por encima de lo que ofrece el fenómeno y el liderazgo de la presidenta".