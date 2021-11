El País: "Teodoro se ha enfrentado a todo el mundo a la vez y es muy peligroso"

El Mundo

"El TS ratifica el 25% de clases en español y la Generalitat lo ignora". ¿En serio? No me lo puedo creer, que la Generalidad desobedezca una sentencia judicial, lo nunca visto.

Teodoro García Egea se pasa por el forro la orden de Casado de dejar de enredar y continúa con sus filtraciones a los periódicos. Incluso da entrevistas para airear que la bronca en el PP no ha terminado, que será él quien decida cuándo y cómo acaba esto. A ver si se va a creer Casado que manda en el PP.

Hoy cuenta Juanma Lamet que "Aznar media entre Ayuso y Pablo Casado en la crisis interna del PP: 'Esto tiene que acabar cuanto antes'". "He hablado con todos con los que tenía que hablar y les he dicho todo lo que les tenía que decir". Esto, sin citar a nadie en concreto, sino a todos a la vez, engloba tanto a Génova como a la Puerta del Sol. En este punto, Aznar añade a este diario una reclamación que resulta clave, por cuanto interpela directamente a ambos bandos: "Espero que esto termine cuanto antes". "Se trata de un sentir generalizado en el partido, a todos los niveles. Y lo comparten los barones consultados". ¿Y ya está? Pues Juanma, hijo, nos has dejado con la miel en los labios. Aznar suele ser mucho más locuaz.

"Los presidentes de gobiernos autonómicos populares califican la situación de "suicidio" y critican que la dirección nacional vaya contra "la política de moda", continúa Lamet. "Y lamentan que la pugna de Génova con Ayuso les quita el 'foco' de sus congresos". "Además de intentar mediar en privado para que cese el cruce de reproches, Aznar ha transmitido a algunos de sus interlocutores de la Puerta del Sol que deben "parar" porque estas disputas no conducen a ningún lado. Y a otros interlocutores les ha dicho que Casado se está equivocando al enfrentarse a la baronesa con más tirón entre el electorado de derechas".

Y después de largar en todos los periódicos y ayer en Antena 3, Teodoro se empeña en que "Ayuso tiene que parar de hablar". Aquí solo hablo yo.

Federico Jiménez Losantos dice que García Egea "no tiene remedio. Ayer le dijeron que Ayuso había dicho que ojalá se tranquilizasen las cosas, y sin perder un minuto, con voz de maltratador de cuadra o arriero de la trata, le espetó a Griso que eso querría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que sacó de la fosa a Casado y a su Amo, dejaba ya de pedir un adelanto congresual. Le faltó decir: 'La tía pesada esa', pero la voz no escondía la coz. Este gañán ni sabe perder ni sabe ganar". Está a un paso de cargarse a Casado.

"En una llamada sólo retórica al diálogo supone una rendición, y en esa rendición intuye una posibilidad de maltrato, en especial si es mujer, y si la mujer en cuestión es el activo electoral más valioso del PP, razón de más para dejar claro que en el PP sólo manda él". Qué tipo más desagradable. ¿De dónde lo sacó Casado?

"El que le echa un pulso a Génova siempre lo pierde", repite a sus voceros, que a su vez lo vocean por doquier. Pero "el que en realidad pierde es el PP", y sobre todo "un tal Casado, cuya autoridad sale siempre malparada". Que no te enteras, Pablo, que Teo quiere ganar a Ayuso aunque para eso se tenga que cargar el PP y tus posibilidades de llegar a Moncloa, que no te enteras Pablo, que tu enemiga no es Ayuso, es tu secretario general. ¿No hay nadie cercano a Casado que le haga ver que Egea tiene cabreado a todo el partido con sus enredos? Y que los votantes están huyendo despavoridos hacia Vox o hacia la abstención ante semejante espectáculo de machismo y autoritarismo contra una mujer que se ha ganado ella solita el apoyo popular.

"Qué casualidad que las tres últimas que han denunciado su estilo de maltratador de oído sean de las más importantes en la historia del PP: Aguirre, Cayetana y Ayuso. Teo leería en Nietzsche: 'Si vas con una mujer, no olvides el látigo', y en cuanto ve una mujer notable saca el garrote". Un matón de patio de colegio.

El País

"El sí de ERC a los presupuestos del Estado afianza la legislatura". El editorial está en éxtasis. "Supone la primera gran aportación catalana (y también del nacionalismo catalán) a la gobernabilidad de España, una vez encauzada la movilización independentista". "El asunto no es menor porque puede permitir un mejor gobierno de las secuelas de la crisis económica suscitada por la parálisis de la covid-19, gestionar la recepción de los ingentes fondos europeos de recuperación y culminar una legislatura pluripartidista de compleja arquitectura". Que tenemos Frankenstein para rato, vaya. "El rechazo al unilateralismo ha calado en Cataluña y los pasos hacia el regreso a su participación en la escena española han dejado de ser meramente gestuales". Vuelve el hijo pródigo.

Y mientras Sánchez disfruta de estos titulares, en el PP "los barones temen que Casado pierda autoridad si sigue la crisis con Ayuso", dice Elsa García de Blas. "Estamos todos perplejos". "Si seguimos así esto va a ser insufrible". "Nos están llevando a todos al extremo". Los barones del PP se pronuncian así, entre el desconcierto, el hartazgo y el enfado ante la crisis que enfrenta a la dirección nacional popular con Isabel Díaz Ayuso por el poder del partido en Madrid". "Hartos del choque, presidentes regionales del PP ponen una fecha límite a la dirección para que arregle la pugna con Ayuso: Navidad". La fecha la pondrá Teo, ¿qué se habrán creído los presidentes regionales que son? Lo mismo se creen que han ganado elecciones, no como Egea, que ha ganado todas.

"El fastidio es generalizado, pero hay dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla y León, especialmente preocupadas porque pueden pagar en las urnas pronto la división interna, que suele ser muy penalizada por los votantes".

"Los presidentes están preocupados porque persiste la alta volatilidad en el voto y el principal rival del PP, Vox, sigue fuerte y está deseoso de recibir votantes populares descontentos. Varios barones apuntan a que la pugna interna pone un 'techo' al crecimiento electoral del PP, y 'engorda'​​​​​​​ a Vox". ¿Y se dan cuenta ahora? El maltrato a Ayuso penaliza a Casado y al PP, algunos lo llevamos semanas diciendo, pero Teo erre que erre.

"Los barones han estado presentes en los actos y han percibido, por otro lado, que la presidenta madrileña va ganando la batalla entre las bases". Mal tiene que estar la cosa para que hasta El País se haya dado cuenta. Para compensar esta realidad, dice Elsa que "algunos de los que estaban en esa sala creen que la líder madrileña, y sobre todo su entorno, "quieren desgastar al PP". Vaya tontería Elsa, Ayuso ha dado al PP la mayor victoria que jamás hubiera soñado Casado, ha vencido en Madrid a toda la izquierda junta, ha sacado a Pablo Iglesias de la política —gracias, Ayuso– ha neutralizado a Vox y ha levantado los ánimos del decaído voto pepero. Egea ha perdido el juicio filtrando estas gilipolleces.

Y es que "el número dos del PP también es objeto de críticas de líderes regionales". "Enfrentarse a la vez a Mañueco, a Feijóo, a Moreno Bonilla y a Ayuso es suicida. Es lo que está haciendo Teodoro. Se ha enfrentado a todo el mundo a la vez y es muy peligroso. Quien puede salir perjudicado es Casado", opina un dirigente. Eso está más claro que el agua, pero Egea quiere demostrar, cueste lo que cueste, que quien manda es él. Aunque dañe al partido y a su líder.

ABC

"Cien millones de los fondos europeos irán a reformar sedes sindicales". "Los anuncios del Gobierno parecen más propios de una precampaña electoral de un presidente dadivoso que un proyecto para dar prioridad a la resolución de la crisis inflacionista. Moncloa reparte bonos vivienda con truco, inventa bonos culturales para jóvenes con tufo caciquil para atraer votos, alimenta las maltrechas cuentas de los sindicatos y alivia sus deudas… Todo es gasto estructural, no productivo", dice el editorial.

Mariano Calleja dice que "Génova tanteará un acuerdo en el PP de Madrid después de navidades para que no se rompa el partido". ¿Y por qué hay que esperar a después de navidades? No hay quien los entienda.

"El fantasma de la ruptura del Partido Popular en Madrid asusta a buena parte de esta formación política", dice Calleja. Génova pide "alto el fuego", y por eso salió ayer a marcar paquete en Antena 3. "Es decir, que todos callen, como ha pedido Pablo Casado, harto de que las peleas en sus filas eclipsen casi por completo su actividad en la oposición y sus críticas a las políticas de Sánchez". Pues que le ponga un bozal a su secretario general, que está un día sí y otro también susurrando en los oídos de los periodistas.

"En Génova sostienen que después de las navidades, 'cuando todo esté más tranquilo', podría llegar el momento adecuado para hablar 'con todos' y tratar de evitar 'la ruptura del partido, que es algo que nadie quiere'". Eso de hablar no va con Teo, él es más de gritar, ordenar y desafiar.

La Razón

Carmen Morodo no falla. "Casado blinda a García Egea en la crisis con Ayuso", titula. "En la gestión de esta crisis, los dos van de la mano y el presidente del PP no puede aceptar que dentro de la organización se salten la relación 'obligada' con su 'número dos'", dice Teodoro Morodo. Que tío más patético.

Por lo demás, la información es la entrevista que dio ayer el enredador a Susana Griso. "Los ciudadanos no me han elegido para entretenerme en este tipo de anécdotas", mantuvo el número dos de Pablo Casado. Mira chaval, a ti te ha elegido Casado, no los ciudadanos. Los ciudadanos, al menos los de Madrid, por si no te has dado cuenta, han elegido a Ayuso. Tu solo eres diputado porque Casado te metió en las listas a dedo.

Juan Ramón Lucas se huele un Frankenstein Forever. "El presidente del gobierno español ha saltado sobre el imposible de la política y ha creado un monstruo de conveniencia, armado con retales y órganos incompatibles, alimentado por energías aparentemente contrarias que, sin embargo, funciona y parece que va a seguir haciéndolo a la perfección. Tenemos Frankenstein para rato. Al menos hasta el final de la legislatura. Y si se descuida la oposición y sigue perdida en batallas internas y exhibiciones de espectáculo televisivo, para cuatro años más". O incluso más. Tras la victoria de Ayuso algunos vieron el final de este infierno, pero todo se está yendo al carajo por culpa de la testosterona de Teodoro García Egea y la falta de personalidad de Pablo Casado, que solo sabe sacar carácter contra Abascal y Ayuso.