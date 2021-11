Francisco Vázquez: "No es cuestión entre izquierdas y derechas, lo que está pasando en España es muy grave"

Este viernes se presenta en Madrid Neos, una plataforma que quiere hacer consciente a la opinión pública del proceso de destrucción de valores de la sociedad española como la vida, la libertad religiosa o de expresión o el "concepto de la propia España", según han adelantado en La Noche de Dieter dos de sus integrantes, el ex alcalde de La Coruña Francisco Vázquez y la ex líder del PP vasco María San Gil.

Vázquez ha avisado de que sectores de la población española no son conscientes de esta evolución de la sociedad, mientras que San Gil ha alertado del "proyecto de este gobierno" de "destruir" los fundamentos de la sociedad española. En la plataforma se han centrado en siete asuntos, como la defensa de la vida, la dignidad de la persona y la familia, la defensa de la verdad, la defensa de España como nación, la defensa de la Corona y la defensa de la libertad de expresión y religiosa, entre otras, con el fin de que la sociedad se sienta "representada".

Vázquez ha señalado cómo en la opinión pública "no hay una percepción real del momento que atraviesa España". En su opinión, el ciudadano está en el "día a día", sin ser consciente de esta época de "merma de libertades" y de "imposición de criterios minoritarios". A su juicio, esto "es inadmisible": "No es cuestión entre izquierdas y derechas, sino entre demócratas y autoritarios. Lo que está pasando es muy grave". Un ejemplo, en su opinión es la memoria democrática y el "intento de controlar la Historia por parte del poder", es decir, que "el poder diga qué es la verdad" lo que a su juicio es la "mayor manipulación" a que pueda llegarse. El ex alcalde ha advertido de que se abre la posibilidad de un "control ideológico de los niños". Para Vázquez, ha insistido, la futura norma es "una de las expresiones más deplorables de un totalitarismo absoluto".

San Gil ha insistido en que desean sumar a colectivos y sobre todo a ciudadanos que de forma individual quieran participar. "Notamos una necesidad de que haya una sola voz que pueda alzarse" y defender "los pilares de la civilización cristiana" en España, ha señalado. Vázquez ha añadido que su objetivo fundamental es "crear opinión pública, que la gente sea consciente de lo que está sucediendo", que ocurre desde hace años y "cada vez de forma más preocupante y más grave". "No podemos estar pasivos. Estas cosas empiezan así y no se sabe cómo terminan", ha alertado. La plataforma se presentará este viernes en el hotel Novotel de Madrid.