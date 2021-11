Niegan exámenes en español a estudiantes de Enfermería de fuera de Cataluña

Nuevo ejemplo de ortodoxia lingüística en la universidad catalana. Una estudiante de enfermería de fuera de Cataluña relata cómo un profesor se niega a entregar exámenes en español a los estudiantes procedentes del esto de España, obliga a una estudiante no catalana a traducir las palabras que entrañan más dificultad y espeta a los estudiantes que "me pagan por enseñar, no por traducir". Todo eso ha ocurrido en la facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

La estudiante ha utilizado las redes sociales para pedir ayuda y denunciar la kafkiana situación provocada por el docente. Según explica esta alumna de primer curso, antes de matricularse se les dijo que la mitad de las clases serían español pero niega que ese porcentaje se cumpla. No obstante, alega que una vez aceptado que la mayoría de las clases se imparten en catalán "porque los profesores están en su derecho", lo que no tiene pase es que se les niegue el enunciado de exámenes tipo test en castellano.

Enfermeras andaluzas

Por otra parte, la "Plataforma per la Llengua", los comisarios lingüísticos voluntarios que han abierto un buzón para que los estudiantes denuncien a los profesores que hablan español, ha pedido explicaciones a la Generalidad por la contratación de seiscientas enfermeras y enfermeros procedentes de Andalucía. En concreto, la entidad quiere saber "cómo garantizará el departamento de Salud que estos profesionales atiendan en catalán a los pacientes".